Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по Китай-городу.
Если вы думаете, что Китай-город — это территория за одноименным метро 🚇, то вам необходимо посетить нашу экскурсию. Мы расскажем вам, что на самом деле Китай-город начинается от Красной площади, граничит на севере с Охотным рядом, Театральной площадью и Театральным проездом, на востоке — с Лубянской и Старой площадями, на юге — с Москвой-рекой.
Помимо этого вы узнаете:
откуда же взялось это название — Китай-город;
где открылся первый московский вуз;
где и когда построили первый в Москве высотный дом;
где открылась первая московская типография;
где слез с обоза М. В. Ломоносов;
как в старину привлекали покупателей
где появились первые вывески;
и кто на самом деле придумал Киндер-сюрприз.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Место завершения
🏁 Театральный проезд
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.