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Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная

4.9
23 отзыва
Алла А.
Алла А. – Гид из Москвы
Мы прогуляемся по историческому району Москвы Китай-город.

Я покажу вам, где располагались первая типография и Монетный двор.

Мы посетим ГУМ, главный магазин страны.

Дойдем до того места, где раньше располагался Никольский монастырь.

Увидим Третьяковские и Иверские торговые ряды и «Расстрельный дом».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 915 ₽ за экскурсию

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Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная

Что вы увидите

  • ГУМ
  • Иверские ряды
  • Заиконоспасский монастырь
  • Николо-Греческий монастырь
  • Собор Богоявленского монастыря
  • Чижовское подворье
  • Печатный двор
  • Славянский базар
  • Шереметевское подворье
  • Третьяковские торговые ряды и проезд
  • Аптека Феррейна
  • «Расстрельный дом»
  • Биржа
  • Гостиный двор
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по Китай-городу.
Если вы думаете, что Китай-город — это территория за одноименным метро 🚇, то вам необходимо посетить нашу экскурсию. Мы расскажем вам, что на самом деле Китай-город начинается от Красной площади, граничит на севере с Охотным рядом, Театральной площадью и Театральным проездом, на востоке — с Лубянской и Старой площадями, на юге — с Москвой-рекой.

Помимо этого вы узнаете:

  • откуда же взялось это название — Китай-город;
  • где открылся первый московский вуз;
  • где и когда построили первый в Москве высотный дом;
  • где открылась первая московская типография;
  • где слез с обоза М. В. Ломоносов;
  • как в старину привлекали покупателей
  • где появились первые вывески;
  • и кто на самом деле придумал Киндер-сюрприз.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Место завершения
🏁 Театральный проезд
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алла А.
Алла А.
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23 отзыва оставили туристы

Алла А. проводит ещё 5 экскурсий

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