Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по Китай-городу.

Если вы думаете, что Китай-город — это территория за одноименным метро 🚇, то вам необходимо посетить нашу экскурсию. Мы расскажем вам, что на самом деле Китай-город начинается от Красной площади, граничит на севере с Охотным рядом, Театральной площадью и Театральным проездом, на востоке — с Лубянской и Старой площадями, на юге — с Москвой-рекой.

Помимо этого вы узнаете: