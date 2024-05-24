1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Стендап экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990₽ за человека
Квест
2 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади
Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Царствующий град Москва XVII века
Начало: Александровский сад, памятник Гермогену
Расписание: по расписанию
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 мая 2024Твердая четверка. Плюсы: настроение, содержание, аппаратура, организация. Минусы: на мой взгляд, стоит немного добавить информации об объектах. Но это субъективно. Гуляли с удовольствием, играли с удовольствием. Паше спасибо и за бразильский бар
- ММария24 мая 2024Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
- ВВасилиса20 мая 2024Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)
- ООльга18 мая 2024Супер!!!!
- ААнна13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, всем советую! Роман очень интересно рассказывает, много нового узнали о нашем Кремле!)
- ЛЛюбовь29 марта 2024Экскурсовод-гид Александр позитивный и активный. Он рассказал немалое количество интересных фактов и провёл замечательную фотосессию. Я считаю, что он профессионал своего дела. Спасибо!
- ААртём17 марта 2024Экскурсия нам понравилась. Алла очень приятно подает информацию. Комфортно и интересно. 2 часа пролетели. Я рекомендую!
- ДДиана5 декабря 2023Александра приятный человек, учла все наши пожелания. Прогулка прошла не заметно быстро. Буквально на следующий день получили классные кадры.
- ББасова24 сентября 2023Ивановская горка и ХитровкаОчень интересная экскурсия. Отличный экскурсовод
- ЕЕвгений13 сентября 2023Ивановская горка и ХитровкаПонравилось всё.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Императорский Воспитательный дом»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Императорский Воспитательный дом" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 880 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 360 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Императорский Воспитательный дом», 360 ⭐ отзывов, цены от 880₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август