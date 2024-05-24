Е Елена Стендап экскурсия по Китай-городу Твердая четверка. Плюсы: настроение, содержание, аппаратура, организация. Минусы: на мой взгляд, стоит немного добавить информации об объектах. Но это субъективно. Гуляли с удовольствием, играли с удовольствием. Паше спасибо и за бразильский бар

М Мария Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+) Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!

В Василиса Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)

А Анна Подземелья и мистика Кремля Экскурсия очень понравилась, всем советую! Роман очень интересно рассказывает, много нового узнали о нашем Кремле!)

Л Любовь Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади Экскурсовод-гид Александр позитивный и активный. Он рассказал немалое количество интересных фактов и провёл замечательную фотосессию. Я считаю, что он профессионал своего дела. Спасибо!

А Артём Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная Экскурсия нам понравилась. Алла очень приятно подает информацию. Комфортно и интересно. 2 часа пролетели. Я рекомендую!

Д Диана Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади Александра приятный человек, учла все наши пожелания. Прогулка прошла не заметно быстро. Буквально на следующий день получили классные кадры.

Б Басова Ивановская горка и Хитровка Очень интересная экскурсия. Отличный экскурсовод