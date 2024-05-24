Императорский Воспитательный дом – экскурсии в Москве

Найдено 7 экскурсий в категории «Императорский Воспитательный дом» в Москве, цены от 880 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Стендап экскурсия по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Стендап экскурсия по Китай-городу
Начало: Москва, СТ.М. «Китай-город»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880 за человека
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
79 отзывов
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Подземелья и мистика Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990 за человека
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка с экскурсией по Красной площади
Начало: Нулевой километр (метро Охотный ряд выход 7)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Царствующий град Москва XVII века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Царствующий град Москва XVII века
Начало: Александровский сад, памятник Гермогену
Расписание: по расписанию
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Императорский Воспитательный дом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
  2. Стендап экскурсия по Китай-городу
  3. Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
  4. Подземелья и мистика Кремля
  5. Китайгородские сказки - интерактивный квест
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Императорский Воспитательный дом" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 880 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 360 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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