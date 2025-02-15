Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Чистым прудам — мы не только откроем для вас архитектурные жемчужины, но и погрузимся в мир изысканного кофе.
Вы полюбуетесь фасадами оригинальных домов с богатой историей и познакомитесь с современной кофейной культурой в модных заведениях. И конечно, выпьете чашечку ароматного напитка!
Вы полюбуетесь фасадами оригинальных домов с богатой историей и познакомитесь с современной кофейной культурой в модных заведениях. И конечно, выпьете чашечку ароматного напитка!
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Погуляем и рассмотрим уникальные дома:
- дом на ножках, созданный французским архитектором
- средневековый замок, где бывал известный нобелевский лауреат
- один из самых «невезучих» домов Москвы
- чайный дом в стиле пагоды
- здание, вдохновленное барселонским театром
Конечно, будут и оригинальные кофейни:
- секретное заведение для интровертов
- место с булочками, за которыми выстраиваются очереди
- кофейня в старинном особняке
- местечко для настоящих гедонистов
А ещё расскажем вам:
- о новой волне в кофейной культуре
- как кофейни стали модными и популярными
- о развитии кофейной культуры в мире
- чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от привычных и как они влияют на вкус напитка
- как один сериал повлиял на популярность кофеен во всем мире
- кто и зачем создает и придумывает оригинальные заведения
Организационные детали
- Напитки и еда в заведениях оплачиваются дополнительно по желанию
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды и расписания кофеен
- Экскурсию можно провести для большего количества участников за доплату, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 740 туристов
Меня зовут Татьяна, я экскурсовод с более чем 10-летним опытом работы. Окончила НИУ ВШЭ и Тель-Авивский университет. Являюсь создателем экскурсионного проекта и веду YouTube-канал, посвящённый Москве. Неоднократно выступала экспертом вЗадать вопрос
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