Дорогие друзья, мы приглашаем вас принять участие в экскурсии 🧭 по территории музея-заповедника «Коломенское».
Мы с вами узнаем, как был налажен быт в грандиозном царском дворце; сколько блюд подавали ко столу Государя и как их готовили; поймём, как жилось обитателям царского двора и почему никто по воле доброй не пожелал бы сегодня царицею или царевною в необъятном дворце Теремном стать.
Мы увидим, чем обозначались границы земель государственных в стародавние времена; найдём дерево 🌲, которому больше шестисот лет; подивимся крохотному домику великана Петра Великого и выясним почему главный храм Коломенского охраняется ЮНЕСКО.
Прогуливаясь по тенистым аллеям заповедника, мы узнаем, как один царь челобитные получал и как другого Самодержца крестьяне за освобождение от закрепощения благодарили.
Мы совершим путешествие по местам проживания древнего человека, полюбуемся живописной набережной-променадом, устрашимся жутковатых тайн Голосова оврага и насладимся сказочными видами царской резиденции – дворца государя Алексея Михайловича.
Объекты показа:
Экскурсионная программа по территории музея-заповедника «Коломенское» включает:
- путешествие по территории первого поселения человека в этих местах и территории коломенских садов;
- наружный осмотр церкви Вознесения в Коломенском – объекта охраны ЮНЕСКО (наружный осмотр), Вознесенской площади, Сытного, Конюшенного, Хлебного (фундаменты) и Кормового (фундаменты) дворов, Государева ледника, Домика Петра Великого, 600-летнего дуба, Половецкой бабы, Борисовского камня, элементов крепостной стены, Передних и Спасских ворот, Казанской церкви, Челобитного столба и Памятного столба с посвящением Александру II – освободителю крестьян от Крепостного права;
- рассказ о мистических местах и легендах Коломенского;
- знакомство с государевым дворцом Царя Алексея Михайловича – прогулка 👣 вокруг теремного дворца.