Дорогие друзья, мы приглашаем вас принять участие в экскурсии 🧭 по территории музея-заповедника «Коломенское».

Мы с вами узнаем, как был налажен быт в грандиозном царском дворце; сколько блюд подавали ко столу Государя и как их готовили; поймём, как жилось обитателям царского двора и почему никто по воле доброй не пожелал бы сегодня царицею или царевною в необъятном дворце Теремном стать.

Мы увидим, чем обозначались границы земель государственных в стародавние времена; найдём дерево 🌲, которому больше шестисот лет; подивимся крохотному домику великана Петра Великого и выясним почему главный храм Коломенского охраняется ЮНЕСКО.

Прогуливаясь по тенистым аллеям заповедника, мы узнаем, как один царь челобитные получал и как другого Самодержца крестьяне за освобождение от закрепощения благодарили.

Мы совершим путешествие по местам проживания древнего человека, полюбуемся живописной набережной-променадом, устрашимся жутковатых тайн Голосова оврага и насладимся сказочными видами царской резиденции – дворца государя Алексея Михайловича.

Объекты показа:

Экскурсионная программа по территории музея-заповедника «Коломенское» включает: