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«Коломенское. История Государевой вотчины... »

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
Для многих Коломенское — огромный парк 🌳 с набережной и яблоневыми садами.

Почему-то все забывают, что когда-то здесь находилась царская резиденция.

От нее много что осталось: церкви, дворец, башни, ворота и челобитный столб.

Со мной вы прогуляетесь 👣 по музею под открытым небом и выясните, как здесь жили цари.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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«Коломенское. История Государевой вотчины... »
«Коломенское. История Государевой вотчины... »

Что вы увидите

  • Коломенское
Дорогие друзья, мы приглашаем вас принять участие в экскурсии 🧭 по территории музея-заповедника «Коломенское».
Мы с вами узнаем, как был налажен быт в грандиозном царском дворце; сколько блюд подавали ко столу Государя и как их готовили; поймём, как жилось обитателям царского двора и почему никто по воле доброй не пожелал бы сегодня царицею или царевною в необъятном дворце Теремном стать.
Мы увидим, чем обозначались границы земель государственных в стародавние времена; найдём дерево 🌲, которому больше шестисот лет; подивимся крохотному домику великана Петра Великого и выясним почему главный храм Коломенского охраняется ЮНЕСКО.
Прогуливаясь по тенистым аллеям заповедника, мы узнаем, как один царь челобитные получал и как другого Самодержца крестьяне за освобождение от закрепощения благодарили.
Мы совершим путешествие по местам проживания древнего человека, полюбуемся живописной набережной-променадом, устрашимся жутковатых тайн Голосова оврага и насладимся сказочными видами царской резиденции – дворца государя Алексея Михайловича.

Объекты показа:

    Экскурсионная программа по территории музея-заповедника «Коломенское» включает:

    • путешествие по территории первого поселения человека в этих местах и территории коломенских садов;
    • наружный осмотр церкви Вознесения в Коломенском – объекта охраны ЮНЕСКО (наружный осмотр), Вознесенской площади, Сытного, Конюшенного, Хлебного (фундаменты) и Кормового (фундаменты) дворов, Государева ледника, Домика Петра Великого, 600-летнего дуба, Половецкой бабы, Борисовского камня, элементов крепостной стены, Передних и Спасских ворот, Казанской церкви, Челобитного столба и Памятного столба с посвящением Александру II – освободителю крестьян от Крепостного права;
    • рассказ о мистических местах и легендах Коломенского;
    • знакомство с государевым дворцом Царя Алексея Михайловича – прогулка 👣 вокруг теремного дворца.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Спасские ворота на территории музея-заповедника
    Место завершения
    🏁 Территория перед Дворцом царя Алексея Михайловича на территории музея-заповедника
    «Коломенское. История Государевой вотчины... »
    «Коломенское. История Государевой вотчины... »
    «Коломенское. История Государевой вотчины... »
    «Коломенское. История Государевой вотчины... »

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лера Б.
    Лера Б.
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    1 отзыв оставили туристы

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