1 час
Групповая
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Начало: Г. Москва Шоссе Энтузиастов 54Б
Расписание: суббота, воскресенье в 12.00
1 дек в 12:00
7 дек в 12:00
2 200₽ за человека
1 час
Билеты
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Начало: Пятницкая ул, д. 76
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:00
26 ноя в 11:00
900₽ за билет
3 часа
Билеты
Комбо: экскурсия + два мастер-класса - шоколадные конфеты и угадай аромат
Начало: Пятницкая ул, д. 76
29 ноя в 17:00
30 ноя в 11:00
2 500₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 августа 2024Ходили на экскурсию с ребёнком 6 лет, все понравилось. Познавательно и интересно. Рекомендую!
- ННаталья26 февраля 2024Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»Детишкам понравилась экскурсия, все довольны и счастливы. Заняла экскурсия 45-60 минут, сделали конфетки, экскурсовод рассказала про шоколад. Конфетки забрали с собой)
- ДДарья20 февраля 2024Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»Очень интересная, увлекательная и интерактивная экскурсия! Экскурсоводы очень отзывчивые! Само здание супер современное и чистенькое, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей истории шоколада и какао»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Музей истории шоколада и какао" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Музей истории шоколада и какао», 16 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь