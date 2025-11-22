«Чайное» путешествие по Москве Самые главные «водохлебы» России жили в Москве: недаром именно здесь продавалось 55 процентов всего чая в России и возникали самые крупные и знаменитые кондитерские производства! В ходе сладкого путешествия по «чайной» столице вы познакомитесь с выдающимися личностями самых известных чаеторговцев и кондитеров России, полюбуетесь их роскошными особняками, «чайными дворцами» и «конфектными» фабриками и заведениями, посетите громадный старинный магазин «Чай-Кофе» «чайного императора» Перлова на Мясницкой и отыщете там тайные символы и знаки удачи, услышите захватывающие, интригующие истории о купеческой хватке и смекалке, узнаете о самых первых «пиар-акциях» чайных и сладких королей России. Вы узнаете:

как появился бодрящий напиток в России;

чем отличается «кантонский» чай от «кяхтинского»;

что означает выражение: «чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого»;

какой вклад внес Маяковский в развитие чайной промышленности;

кто из первых чаеторговцев придумал самую известную рекламу;

как подделывали чай и как можно различить поддельный чай от настоящего;

как москвичей «учили» есть шоколад;

как Ландрин изготовил свой первый леденец, а Филиппов – свою первую булку;

с каким юбилеем связано печенье «Юбилейное»;

какие «пиар-акции» устраивал Эйнем для рекламы своих кондитерских шедевров;

какую задачу ставил перед собой самый знаменитый кондитер Советского Союза Владимир Гуральник и как она связана с тортом «Птичье молоко»;

Футляр и альбом коммивояжера с образцами элитной кондитерской упаковки товарищества «Эйнем» рубежа 19-20 веков.

Образцы кондитерской упаковки дореволюционного и советского периода.

какой сладкий символ столицы «придумал» мэр Москвы Собянин. «Золотой остров» столицы Увлекательное и очень вкусное путешествие к настоящему шедевру московского промышленного зодчества, великолепному украшению Москвы — «шоколадной» территории бывшей фабрики «Красный Октябрь». Вы узнаете о необычных и креативных идеях рекламы шоколада в начале прошлого века и о новаторских методах работы на паровой шоколадной фабрике «Эйнемъ». Нас ждет увлекательное путешествие в историю российского «шоколадного гиганта», составившего конкуренцию лучшим кондитерским фабрикам Европы и ставшего одним из самых успешных предприятий своего времени. Сегодня на территории фабрики расположен современный арт-кластер, а все бывшие промышленные здания и цеха, среди которых несколько редких памятников архитектуры, сохранены и отреставрированы. Побываем на выставке «Роза Эйнема», которая располагается в бывшем конторском корпусе фабрики «Красный Октябрь». Выставка получила такое название потому, что на крымских фруктовых плантациях фабрики, между фруктовыми деревьями, плоды которых использовались для приготовления наполнителей для конфет, высаживались кусты роз. Их аромат наполнял фрукты и придавал особый вкус и запах кондитерским изделиям фабрики! Нам откроется необычный мир кондитерского производства. Вы узнаете о способах реализации продукции «вчера» и «сегодня». На выставке вы увидите уникальные экспонаты:.

Прейскуранты, ноты, вкладыши, фарфоровые «обманки». На фабрике особое внимание уделялось оформлению сладкого продукта. Рекламу фирмы несли наборы-сюрпризы с вложенными в коробку конфет открытками. Кроме этого эксклюзивные конфеты всегда продавались вместе со специальными аксессуарами: в коробки вкладывались фирменные салфетки и специальные щипчики для конфет. Гостей ждёт множество интересных фактов из истории легендарной фабрики и чашечка горячего шоколада. Самых маленьких ждет угощение продукцией «Красного Октября» со сладкого поезда. Московское чаепитие Приятным дополнением нашей экскурсии станет чаепитие в лучших московских традициях в кафе с историей. Кафе Ex:Libris расположилось в здании Тургеневской библиотеки и уже много лет известно своей особенной атмосферой, душевностью и уютом. Нам предложат чай, который будет подан в старинном наливочном трактирном чайнике, а к нему подадут традиционные московские сладости — легендарный торт «Птичье молоко», изобретение советского шеф-кондитера ресторана «Прага», а также знаменитые московские баранки и ароматное варенье. А еще здесь, прямо в кафе, находится камерный Музей советского фарфора, хрупкой коллекцией которого вы обязательно полюбуетесь. Он создан на базе уникальной частной коллекции, собранной на аукционах и барахолках. Вы полюбуетесь ностальгическими сервизами, чашками, молочниками и чайными парами, которые когда-то украшали каждый сервант каждой советской квартиры, а ныне превратились в настоящий антиквариат, увидите гордость коллекции — «подписные» чашки исчезнувших советских фарфоровых заводов (чаепитие с посещением музея за доп. плату, по желанию). Важная информация:.

