Когда-то француз Клод-Мари Жиро открыл в Хамовниках шёлкоткацкое производство и превратил его в одну из крупнейших фабрик Москвы. Успех обернулся провалом: после крупного скандала Жиро спешно покидает Россию. Почему — мы будем разбираться на квест-экскурсии. А заодно посмотрим, какой стала «Красная Роза» сегодня и что находится в бывших фабричных корпусах.

В 1868 году Клод-Мари Жиро и его жена Мария Какушкина начали своё дело с двух станков. Спустя три десятилетия их фабрика в Хамовниках превратилась в промышленного гиганта: 60 зданий, тысячи рабочих и право ставить на продукции государственный герб. Жиро стал миллионером, но в 1900-х его сказке пришёл конец.

Вам предстоит разобраться, кем был амбициозный француз — гением своего времени или ловким мошенником?

Вы увидите:

церковь Святого Николая в Хамовниках — одну из старейших московских церквей, яркий образец узорчатого зодчества 17 века

усадьбу Льва Толстого — исторический уголок, где великий писатель проводил свои зимы и создавал знаменитые произведения

картинную галерею Жиро — островок модерна, возведённый в сердце промышленного квартала для личной коллекции шёлкового магната

старые корпуса шелкоткацкой фабрики — величественные здания, которые расскажут историю промышленного расцвета и падения

офисы Yandex — вы узнаете, как работает самая технологичная компания России, и ощутите контраст между вековой историей и стремительным будущим

Кому подойдёт квест

Взрослым путешественникам и семьям с детьми от 12 лет. Материал серьёзный, поэтому дети смогут участвовать по мере возможностей.

С вами будет один из гидов нашей команды.