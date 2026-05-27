Когда-то француз Клод-Мари Жиро открыл в Хамовниках шёлкоткацкое производство и превратил его в одну из крупнейших фабрик Москвы. Успех обернулся провалом: после крупного скандала Жиро спешно покидает Россию. Почему — мы будем разбираться на квест-экскурсии. А заодно посмотрим, какой стала «Красная Роза» сегодня и что находится в бывших фабричных корпусах.
Описание квеста
В 1868 году Клод-Мари Жиро и его жена Мария Какушкина начали своё дело с двух станков. Спустя три десятилетия их фабрика в Хамовниках превратилась в промышленного гиганта: 60 зданий, тысячи рабочих и право ставить на продукции государственный герб. Жиро стал миллионером, но в 1900-х его сказке пришёл конец.
Вам предстоит разобраться, кем был амбициозный француз — гением своего времени или ловким мошенником?
Вы увидите:
- церковь Святого Николая в Хамовниках — одну из старейших московских церквей, яркий образец узорчатого зодчества 17 века
- усадьбу Льва Толстого — исторический уголок, где великий писатель проводил свои зимы и создавал знаменитые произведения
- картинную галерею Жиро — островок модерна, возведённый в сердце промышленного квартала для личной коллекции шёлкового магната
- старые корпуса шелкоткацкой фабрики — величественные здания, которые расскажут историю промышленного расцвета и падения
- офисы Yandex — вы узнаете, как работает самая технологичная компания России, и ощутите контраст между вековой историей и стремительным будущим
Кому подойдёт квест
Взрослым путешественникам и семьям с детьми от 12 лет. Материал серьёзный, поэтому дети смогут участвовать по мере возможностей.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк культуры»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 942 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
