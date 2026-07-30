История Москвы отражается в водах реки — вы ощутите её, проходя на теплоходе по большому центральному маршруту.
Перед вами предстанут и Кремль, и парк «Зарядье», и Храм Христа Спасителя, и Парк Горького, и стадион «Лужники».
Перед вами предстанут и Кремль, и парк «Зарядье», и Храм Христа Спасителя, и Парк Горького, и стадион «Лужники».
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Новоспасский мост» — Дом музыки — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Парящий мост и парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Нескучный сад — Причал «Воробьёвы горы» — оборот — Причал «Новоспасский мост»
Организационные детали
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе типа «Снегири». На борту есть туалет
- В билет с питанием включён горячий ланч
- Вы можете принести с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных), еду проносить на борт нельзя. На судне работает кафе-бар
- Прогулка доступна для путешественников с детскими колясками, животными и велосипедами
- На детей до 6 лет обязательно нужно оформить посадочный
- Сопровождение гида не предполагается
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый , В ОДНУ СТОРОНУ, до причала «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»
|590 ₽
|Детский , С 6 до 12 лет, В ОДНУ СТОРОНУ, до причала «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»
|350 ₽
|Взрослый, Туда и обратно
|790 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет, туда и обратно
|490 ₽
|Взрослый , туда и обратно, с ГОРЯЧИМ ЛАНЧЕМ, Питание включено
|1290 ₽
|Детский посадочный, Для детей до 6 лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Новоспасский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18969 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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