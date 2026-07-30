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Круговая прогулка на теплоходе от причала «Новоспасский мост» до Воробьёвых гор

Двухпалубный теплоход «Снегири», билеты с питанием или без, маршрут в одну сторону или туда-обратно
История Москвы отражается в водах реки — вы ощутите её, проходя на теплоходе по большому центральному маршруту.

Перед вами предстанут и Кремль, и парк «Зарядье», и Храм Христа Спасителя, и Парк Горького, и стадион «Лужники».
Круговая прогулка на теплоходе от причала «Новоспасский мост» до Воробьёвых гор
Круговая прогулка на теплоходе от причала «Новоспасский мост» до Воробьёвых гор
Круговая прогулка на теплоходе от причала «Новоспасский мост» до Воробьёвых гор

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Новоспасский мост» — Дом музыки — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Парящий мост и парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Парк Горького — Пушкинский (Андреевский мост) — Нескучный сад — Причал «Воробьёвы горы» — оборот — Причал «Новоспасский мост»

Организационные детали

  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе типа «Снегири». На борту есть туалет
  • В билет с питанием включён горячий ланч
  • Вы можете принести с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных), еду проносить на борт нельзя. На судне работает кафе-бар
  • Прогулка доступна для путешественников с детскими колясками, животными и велосипедами
  • На детей до 6 лет обязательно нужно оформить посадочный
  • Сопровождение гида не предполагается

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый , В ОДНУ СТОРОНУ, до причала «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»590 ₽
Детский , С 6 до 12 лет, В ОДНУ СТОРОНУ, до причала «ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ»350 ₽
Взрослый, Туда и обратно790 ₽
Детский, с 6 до 12 лет, туда и обратно490 ₽
Взрослый , туда и обратно, с ГОРЯЧИМ ЛАНЧЕМ, Питание включено1290 ₽
Детский посадочный, Для детей до 6 лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Новоспасский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18969 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

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