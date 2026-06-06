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обзор хороший. Из нюансов, лично для меня: было многовато по времени, заказывали речную первый раз, не знали, что можно разный маршрут выбрать. Первый час интересно))), а обратно тот же путь, и с 2 остановками (забирали с других причалов) с ребёнком сложновато, устала уже. Если ехать компанией и заказывать что-то из бара, то в общем весело))). Так экскурсия познавательная, теплоход чистый, небольшой, мне это понравилось, людей не так много, можно выбрать где сесть и слышно и видно всё. Рекомендую)))!