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По центру столицы от Зарядья до Воробьевых гор на панорамном теплоходе

Вы отправитесь в увлекательную водную прогулку от причала «Китай-город» по центру столицы.

С борта панорамного теплохода вы увидите Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Лужники, московскую канатную дорогу. Это круговой маршрут от Зарядья до Воробьевых гор, с возвращением к месту отправления.
4.4
42 отзыва
По центру столицы от Зарядья до Воробьевых гор на панорамном теплоходе
По центру столицы от Зарядья до Воробьевых гор на панорамном теплоходе
По центру столицы от Зарядья до Воробьевых гор на панорамном теплоходе

Описание экскурсии

Это круговая речная прогулка от причала «Китай-город/Устьинский» до Воробьевых гор и обратно. Во время плавания с борта панорамного теплохода откроются виды на все знаковые достопримечательности столицы — стадион «Лужники», канатную дорогу над рекой, памятник Петру Первому, Храм Христа Спасителя и Московский Кремль.

В 21:30 по расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Воробьевы горы
  • Стадион «Лужники»
  • Московская канатная дорога
  • Парк Горького
  • Нескучный сад
  • Памятник Петру I
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Парк Зарядье
  • Парящий мост
Что включено
  • Речная прогулка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Лужники Центральный»
Когда и сколько длится?
Когда: В 21:30 по расписанию
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
8
3
3
2
1
2
Н
Хорошая прогулка с красивыми видами. Теплоход идёт неторопливо, можно все рассмотреть и послушать радиогид. Понравилось то, что есть места на открытой и закрытой палубе. Дорогие, но вкусные десерты - чизкейк, тирамису. Вежливый официант.
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Е
Могли бы быть цены на бар и закуски более демократичнее, так как интерьер оставляет желать лучшего
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О
Все понравилось, спасибо!
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М
класс))
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Н
Всё очень хорошо.
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М
В целом экскурсия понравилась. Увидели все основные достопримечательности. Аудиогид рассказывает по ходу движения обо всех основных объектах, очень повезло с погодой. Были на теплоходе Прага, сразу пошли на верхнюю палубу,
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обзор хороший. Из нюансов, лично для меня: было многовато по времени, заказывали речную первый раз, не знали, что можно разный маршрут выбрать. Первый час интересно))), а обратно тот же путь, и с 2 остановками (забирали с других причалов) с ребёнком сложновато, устала уже. Если ехать компанией и заказывать что-то из бара, то в общем весело))). Так экскурсия познавательная, теплоход чистый, небольшой, мне это понравилось, людей не так много, можно выбрать где сесть и слышно и видно всё. Рекомендую)))!

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