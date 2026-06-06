Вы отправитесь в увлекательную водную прогулку от причала «Китай-город» по центру столицы.
С борта панорамного теплохода вы увидите Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Лужники, московскую канатную дорогу. Это круговой маршрут от Зарядья до Воробьевых гор, с возвращением к месту отправления.
С борта панорамного теплохода вы увидите Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Лужники, московскую канатную дорогу. Это круговой маршрут от Зарядья до Воробьевых гор, с возвращением к месту отправления.
Описание экскурсииЭто круговая речная прогулка от причала «Китай-город/Устьинский» до Воробьевых гор и обратно. Во время плавания с борта панорамного теплохода откроются виды на все знаковые достопримечательности столицы — стадион «Лужники», канатную дорогу над рекой, памятник Петру Первому, Храм Христа Спасителя и Московский Кремль.
В 21:30 по расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
- Московская канатная дорога
- Парк Горького
- Нескучный сад
- Памятник Петру I
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парк Зарядье
- Парящий мост
Что включено
- Речная прогулка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Причал «Лужники Центральный»
Когда и сколько длится?
Когда: В 21:30 по расписанию
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Хорошая прогулка с красивыми видами. Теплоход идёт неторопливо, можно все рассмотреть и послушать радиогид. Понравилось то, что есть места на открытой и закрытой палубе. Дорогие, но вкусные десерты - чизкейк, тирамису. Вежливый официант.
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Е
Могли бы быть цены на бар и закуски более демократичнее, так как интерьер оставляет желать лучшего
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О
Все понравилось, спасибо!
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М
класс))
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Н
Всё очень хорошо.
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М
В целом экскурсия понравилась. Увидели все основные достопримечательности. Аудиогид рассказывает по ходу движения обо всех основных объектах, очень повезло с погодой. Были на теплоходе Прага, сразу пошли на верхнюю палубу,
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