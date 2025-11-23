Экспресс-маршрут от причала «Китай-город» до Воробьевых гор

Это легкая 45-минутная речная прогулка от причала «Китай-город/Устьинский» до причала «Воробьевы горы». Маршрут позволит вам увидеть самые знаковые места Москвы: Парящий мост, Парк Зарядье, Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому и т. д.
4
137 отзывов
Экспресс-маршрут от причала «Китай-город» до Воробьевых гор
Экспресс-маршрут от причала «Китай-город» до Воробьевых гор
Экспресс-маршрут от причала «Китай-город» до Воробьевых гор

Описание экскурсии

Речной экспресс отправляется от причала «Китай-город/Устьинский» и проследует до причала «Воробьевы горы». Во время путешествия вы увидите: Парящий мост в Парке Зарядье, Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Парк Горького, Московскую канатную дорогу и т. д. Важная информация:
  • Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса.
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков).
  • Продукты питания приносить не разрешается.
  • Детей не может быть больше сопровождающих их взрослых.
  • Для детей до 6 лет обязательно приобретение посадочного билета.

Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Парящий мост
  • Парк «Зарядье»
  • Московский Кремль
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Парк Горького
  • Стадион «Лужники»
  • Московская канатная дорога
  • Воробьевы горы
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Аудиогид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Китай-город
Завершение: Причал «Воробьевы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
  • Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков)
  • Продукты питания приносить не разрешается
  • Детей не может быть больше сопровождающих их взрослых
  • Для детей до 6 лет обязательно приобретение посадочного билета
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на последних 30 из 137 отзывов
2 звёзды это только красота реки и маршрут. Обслуживание - отвратительное. Заказали чай - заварки на 0,5 литра чайная ложечка. Понятно, что в ноябре холодно, однако, если указываете в рекламе,
что в закрытой части будет тепло, так устройте, чтобы было тепло. Без аудиогида совсем не интересно. Можно же сделать какую- то цифровую ссылку для желающих, чтобы подключиться со своих устройств и послушать о тех местах, мимо которых идёт теплоход.

Разочарование полное.
Столица России!
Стыдно перед гостями города.
В экскурсию входит аудио гид. На вопрос как воспользоваться аудиогидом, было предложено подойти на барную стойку для подключения через Qкод, при этом мы были на
верхней палубе (почему не разместить на столиках на табличках?). В итоге пока поднималась обратно наверх, действие Qкода исчезло.
Хотя вместо музыкального сопровождения в виде песен сомнительного вкуса можно было включить аудиогид на громкость.
Человек, который нас обслуживал, был неопрядно одет. Взгляд тяжелый, неприветливый.
11 ноября было прохладно. Воспользоваться пледом не предложили - ни бесплатно, ни платно. Стулья пластиковые и внизу в зале и на верхней палубе. Сидеть на них было холодно.
На теплоходе грязно везде - стекла забрызганы, раковина в туалете в жутком налете, зеркало и Диспенсеры тоже грязные. Дозатор для мыла отсутствует. Флакон с мылом с отломанной помпой.
На столиках в зале светильники не работали почти все.
На верхней палубе половина лампочек отсутствует.
Зачем-то заклеены стекла на нижней палубе темной пленкой. Из-за этого любоваться видами города можно только с верхней палубы, где было прохладно в ноябре то.
Но зато девушка-фотограф фотографировала всех новых пассажиров и предлагала фотографии на магнитах.
Несмотря на окончание навигации сервис нужно поддерживать постоянно. Или вообще этим не заниматься!
По сравнению с гостеприимным Петербургом Москва разочаровала.

Добрый день,мы остались крайне не довольны от вчерашней экскурсии. Даже ставить 1 звезду,Т. к. нам сразу не было предложено скачать куар код (меню сразу принесли),только после того как мы сами
подошли и попросили (и это было у Лужников),а ещё наушники должны были брать с собой свои, никто об этом не предупредил и в описании экскурсии об этом ни слова! Отношение хамское. Конечная остановка у нас должна была быть Воробьевы горы,а высадили только у Курского вокзала. С таким успехом мы могли купить за 100 рублей проезд на пароме, на что нам прямо так в глаза и сказали да!!!! И таких недовольных и крайне шокированных людей было 4 семьи, с которыми познакомились на этой же прогулке. Обман чистой воды. Такую экскурсию рекомендовать никому не будем!

Это абсолютно не экскурсионная прогулка. Просто ресторан на воде с громкой музыкой. Спустя 20 минут поездки выяснилось, что аудиогид все таки есть, но его нужно самому отсканировать у бармена. Соседний
столик попытался слушать аудиогид без наушников, но пассажиры с бутылкой шампанского попросили их быть потише. Плыли на Флагмане, нижняя палуба очень сильно затонирована, из за этого плохо видно город. К тому же сами окна достаточно маленькие.

Прогулка очень понравилась. Мы сидели на верхней палубе. Палуба остеклена, поэтому было тепло и не дуло. Обслуживание очень быстрое, кофе принесли в течении 5 мин. Музыка была не громкая, видимо, учли предыдущие отзывы. Маршрут по центру Москвы с замечательными видами! Теплоход и маршрут рекомендую.
Ужас,! Из описание совпадает только место и то,что это водная прогулка ¡Это не экскурсионная прогулка, а просто кафешка на воде, Не рекомендую.
Все было замечательно, впечатление испортили лишь окна на нижней палубе, сквозь которые не было видно ни-че-го. Было бы здорово протирать их, так как уже холодно и основная концентрация пассажиров именно на закрытой нижней палубе.
Прогулка хорошая,и по времени больше получилось НО внимание вопрос????????? Почему вместо аудиогида народ слушал песни группы Любэ???????? Можно получить какой то комментарий по этому поводу????
Плохая видимость. Плохая погода. Все остальное понравилось.
Всё спокойно, без спешки, сотрудники всё понятно объяснили перед посадкой. Билеты покупала на сайте: трое взрослых, двое детей. Всем понравилась прогулка с аудиогидом. На нижней палубе очень тепло и уютно, в дождливую прохладную погоду комфортно. Организатором спасибо! Прокатимся и по другим маршрутам.
Красивые виды
Покупала билет онлайн. Все прошло отлично!

Похожие экскурсии на «Экспресс-маршрут от причала «Китай-город» до Воробьевых гор»

Речная прогулка от Воробьевых гор до причала «Китай-город»
На теплоходе
Канатная дорога
3 часа
351 отзыв
Групповая
Речная прогулка от Воробьевых гор до причала «Китай-город»
Начало: Причал «Воробьевы горы»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
490 ₽ за человека
Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы
На теплоходе
Канатная дорога
2.5 часа
92 отзыва
Аудиогид
Речная прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор по центру Москвы
Начало: Причал Новоспасский
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
650 ₽ за человека
Воробьёвы горы - знаменитые холмы Москвы
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Воробьёвы горы - знаменитые холмы Москвы
Погрузитесь в историю Воробьёвых гор, узнайте о знаменитых событиях и насладитесь лучшими видами столицы на индивидуальной экскурсии
Начало: В районе станции метро «Воробьевы горы»
Завтра в 10:30
4 мая в 13:30
8000 ₽ за всё до 8 чел.
МГУ и Воробьевы горы
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
МГУ и Воробьевы горы
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: У м. Университет
16 мая в 17:00
27 мая в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
549 ₽ за человека