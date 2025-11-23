Это легкая 45-минутная речная прогулка от причала «Китай-город/Устьинский» до причала «Воробьевы горы». Маршрут позволит вам увидеть самые знаковые места Москвы: Парящий мост, Парк Зарядье, Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому и т. д.
Описание экскурсииРечной экспресс отправляется от причала «Китай-город/Устьинский» и проследует до причала «Воробьевы горы». Во время путешествия вы увидите: Парящий мост в Парке Зарядье, Кремль, Храм Христа Спасителя, Памятник Петру Первому, Парк Горького, Московскую канатную дорогу и т. д. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост
- Парк «Зарядье»
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Парк Горького
- Стадион «Лужники»
- Московская канатная дорога
- Воробьевы горы
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал Китай-город
Завершение: Причал «Воробьевы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Посадка на борт открывается за 10 минут до начала рейса
- Можно приносить с собой алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков)
- Продукты питания приносить не разрешается
- Детей не может быть больше сопровождающих их взрослых
- Для детей до 6 лет обязательно приобретение посадочного билета
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на последних 30 из 137 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
2 звёзды это только красота реки и маршрут. Обслуживание - отвратительное. Заказали чай - заварки на 0,5 литра чайная ложечка. Понятно, что в ноябре холодно, однако, если указываете в рекламе,
Разочарование полное.
Столица России!
Стыдно перед гостями города.
В экскурсию входит аудио гид. На вопрос как воспользоваться аудиогидом, было предложено подойти на барную стойку для подключения через Qкод, при этом мы были на
В экскурсию входит аудио гид. На вопрос как воспользоваться аудиогидом, было предложено подойти на барную стойку для подключения через Qкод, при этом мы были на
Добрый день,мы остались крайне не довольны от вчерашней экскурсии. Даже ставить 1 звезду,Т. к. нам сразу не было предложено скачать куар код (меню сразу принесли),только после того как мы сами
Это абсолютно не экскурсионная прогулка. Просто ресторан на воде с громкой музыкой. Спустя 20 минут поездки выяснилось, что аудиогид все таки есть, но его нужно самому отсканировать у бармена. Соседний
Прогулка очень понравилась. Мы сидели на верхней палубе. Палуба остеклена, поэтому было тепло и не дуло. Обслуживание очень быстрое, кофе принесли в течении 5 мин. Музыка была не громкая, видимо, учли предыдущие отзывы. Маршрут по центру Москвы с замечательными видами! Теплоход и маршрут рекомендую.
Ужас,! Из описание совпадает только место и то,что это водная прогулка ¡Это не экскурсионная прогулка, а просто кафешка на воде, Не рекомендую.
Все было замечательно, впечатление испортили лишь окна на нижней палубе, сквозь которые не было видно ни-че-го. Было бы здорово протирать их, так как уже холодно и основная концентрация пассажиров именно на закрытой нижней палубе.
Прогулка хорошая,и по времени больше получилось НО внимание вопрос????????? Почему вместо аудиогида народ слушал песни группы Любэ???????? Можно получить какой то комментарий по этому поводу????
Плохая видимость. Плохая погода. Все остальное понравилось.
Всё спокойно, без спешки, сотрудники всё понятно объяснили перед посадкой. Билеты покупала на сайте: трое взрослых, двое детей. Всем понравилась прогулка с аудиогидом. На нижней палубе очень тепло и уютно, в дождливую прохладную погоду комфортно. Организатором спасибо! Прокатимся и по другим маршрутам.
Красивые виды
Покупала билет онлайн. Все прошло отлично!
