верхней палубе (почему не разместить на столиках на табличках?). В итоге пока поднималась обратно наверх, действие Qкода исчезло.

Хотя вместо музыкального сопровождения в виде песен сомнительного вкуса можно было включить аудиогид на громкость.

Человек, который нас обслуживал, был неопрядно одет. Взгляд тяжелый, неприветливый.

11 ноября было прохладно. Воспользоваться пледом не предложили - ни бесплатно, ни платно. Стулья пластиковые и внизу в зале и на верхней палубе. Сидеть на них было холодно.

На теплоходе грязно везде - стекла забрызганы, раковина в туалете в жутком налете, зеркало и Диспенсеры тоже грязные. Дозатор для мыла отсутствует. Флакон с мылом с отломанной помпой.

На столиках в зале светильники не работали почти все.

На верхней палубе половина лампочек отсутствует.

Зачем-то заклеены стекла на нижней палубе темной пленкой. Из-за этого любоваться видами города можно только с верхней палубы, где было прохладно в ноябре то.

Но зато девушка-фотограф фотографировала всех новых пассажиров и предлагала фотографии на магнитах.

Несмотря на окончание навигации сервис нужно поддерживать постоянно. Или вообще этим не заниматься!

По сравнению с гостеприимным Петербургом Москва разочаровала.