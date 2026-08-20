Кажется, что Новодевичье кладбище — это место, где истории заканчиваются.
Но так ли это? Проходя по аллеям главного некрополя страны, вы в формате увлекательного квеста познакомитесь с судьбами писателей, художников, режиссёров, актёров и политиков, чьи имена знает каждый. Сюжеты из их жизней давно стали частью прошлого. Или нам это только кажется?
Но так ли это? Проходя по аллеям главного некрополя страны, вы в формате увлекательного квеста познакомитесь с судьбами писателей, художников, режиссёров, актёров и политиков, чьи имена знает каждый. Сюжеты из их жизней давно стали частью прошлого. Или нам это только кажется?
Описание квеста
«Различие между прошлым, настоящим и будущим — всего лишь иллюзия, хотя и очень стойкая,» — утверждал Альберт Эйнштейн. Предлагаем вам убедиться в точности тезиса знаменитого учёного на самостоятельной прогулке, во время которой вы увидите:
- необычные надгробия, наполненные символами, скрытыми деталями и смыслами
- захоронения Бориса Ельцина, Михаила Горбачёва, Николая Гоголя, Антона Чехова, Михаила Булгакова и братьев Третьяковых
- могилы Юрия Никулина, Василия Шукшина, Веры Мухиной, Любови Орловой, Фёдора Шаляпина, Владимира Маяковского и других легенд отечественной культуры
И узнаете:
- почему Новодевичье кладбище стало главным некрополем страны
- как исчез череп Николая Гоголя и куда пропал его знаменитый камень «Голгофа»
- почему Юрия Никулина не приняли ни в один театральный институт
- зачем Константин Станиславский взял себе псевдоним
- как Екатерине Фурцевой удалось привезти в Москву «Мону Лизу»
- почему советский Винни-Пух совсем не похож на диснеевского
- как Агния Барто помогла почти тысяче семей снова найти друг друга после войны
- почему памятник Никите Хрущёву создал скульптор, которого политик публично критиковал
Организационные детали
- Это квест без сопровождения гида. Все задания — в мобильном приложении, которое может работать без интернета
- Для прохождения квеста понадобится телефон или планшет
- После оплаты мы свяжемся с вами, чтобы объяснить все детали и отправить доступ к квесту
- Один код активируется только на одном устройстве
- Квест не привязан к определённому времени: начать его можно в любой день в часы работы Новодевичьего кладбища: с мая по сентябрь с 9:00 до 19:00
- Пройденный квест нельзя начать заново. Если вы не успеете завершить маршрут, то сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Квест в приложении: дополнительная ссылка, если вас больше 2 чел.
|675 ₽
|Квест в приложении: одна ссылка на одно устройство
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1216 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
Входит в следующие категории Москвы
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