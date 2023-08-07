Место памяти о великих событиях и людяхНоводевичий некрополь с полным правом считается музейной экспозицией под открытым небом. Это место памяти выдающихся людей ХХ века. Среди них писатели, музыканты, художники, актёры, политики, учёные.

Прогулка по Новодевичьему кладбищу — это воспоминания о любимых книгах и стихах, фильмах и спектаклях, музыке и песнях, о достижениях советской науки, радостных и грустных днях государства, связанных с политическими фигурами. Ведь в знаменитом некрополе похоронены Хрущёв, Горбачёв и Ельцин. На экскурсии мы вспомним всех трёх лидеров страны.

Новодевичье кладбище — это и музей монументального искусства. Многие надгробные композиции выполнили прославленные скульпторы. Какие-то монументы прекрасно представляют жизненный путь человека. Другие памятники, наоборот, вызывают удивление и недоумение. Чтобы судить о надгробиях, их нужно увидеть!

Кладбище за стенами Новодевичьего монастыря хранит множество смешных и грустных историй о знаменитых людях, об их жизни и смерти, об их заслугах.

Прогулка по Новодевичьему кладбищу памятью возвращает в прошлое — к корням и истокам родной истории Отечества и его культуры. Здесь нас не раз посетят грустные раздумья. Но окрашены они особым и светлым настроением причастности к эпохе, в которой жили ушедшие от нас люди.

Как проходит аудиоэкскурсия: