Индивидуальная аудиоэкскурсия: мистическая прогулка по Новодевичьему кладбищу
Вас ждет двухчасовая экскурсия по самому знаменитому кладбищу столицы.
В сопровождении аудиогида Вы проникнитесь мистической атмосферой некрополя, услышите истории о великих личностях, их счастье и невзгодах, увидите шедевры монументального искусства — от строгих скульптур до эксцентричных надгробий.
В сопровождении аудиогида Вы проникнитесь мистической атмосферой некрополя, услышите истории о великих личностях, их счастье и невзгодах, увидите шедевры монументального искусства — от строгих скульптур до эксцентричных надгробий.
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Место памяти о великих событиях и людяхНоводевичий некрополь с полным правом считается музейной экспозицией под открытым небом. Это место памяти выдающихся людей ХХ века. Среди них писатели, музыканты, художники, актёры, политики, учёные.
Прогулка по Новодевичьему кладбищу — это воспоминания о любимых книгах и стихах, фильмах и спектаклях, музыке и песнях, о достижениях советской науки, радостных и грустных днях государства, связанных с политическими фигурами. Ведь в знаменитом некрополе похоронены Хрущёв, Горбачёв и Ельцин. На экскурсии мы вспомним всех трёх лидеров страны.
Новодевичье кладбище — это и музей монументального искусства. Многие надгробные композиции выполнили прославленные скульпторы. Какие-то монументы прекрасно представляют жизненный путь человека. Другие памятники, наоборот, вызывают удивление и недоумение. Чтобы судить о надгробиях, их нужно увидеть!
Кладбище за стенами Новодевичьего монастыря хранит множество смешных и грустных историй о знаменитых людях, об их жизни и смерти, об их заслугах.
Прогулка по Новодевичьему кладбищу памятью возвращает в прошлое — к корням и истокам родной истории Отечества и его культуры. Здесь нас не раз посетят грустные раздумья. Но окрашены они особым и светлым настроением причастности к эпохе, в которой жили ушедшие от нас люди.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- . Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Место начала и завершения?
- Лужнецкий проезд, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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