Отправляйтесь на авторскую квест-экскурсию по Храму Христа Спасителя и раскройте тайны главного собора России.
Вас ждут увлекательные задания, ребусы и зашифрованные послания, которые помогут узнать историю храма и его икон.
Вы разгадаете тайны пьедестала, заглянете в волшебную коробку, пройдёте по винтовой лестнице и познакомитесь с историей храма. В конце вас ждёт приз ручной работы.
Описание квестаСекреты главного собора России Авторская квест-экскурсия по Храму Христа Спасителя познакомит вас с главным кафедральным собором России, а также историей его икон. Вас ждут интересные ребусы и задания, в процессе которых мы:
- познакомимся с атрибутами церкви;
- узнаем историю храма и разберёмся, при чём тут лужа;
- разгадаем слово, зашифрованное в тексте на пьедестале;
- выясним, какие планы на храм были у советской власти;
- откроем волшебную коробку и переведём старинные цифры;
- подумаем, связана ли местность рядом с храмом с чертями;
- расшифруем послание Августа. А еще мы найдём винтовую лестницу и выясним, куда она ведёт! В конце вы получите приз ручной работы.
Экскурсию можно забронировать в любой день с 9.00 до 16.30
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Приз ручной работы
Что не входит в цену
- Подъём на смотровую площадку храма
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. «Кропоткинская»
Завершение: Храм Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно забронировать в любой день с 9.00 до 16.30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
