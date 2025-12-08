Призраки, пострадавшие от правосудия, просят вашей помощи.
Если вы откажете, они грозятся раскачать весы Фемиды, чтобы правосудие вообще исчезло с лица земли! Будьте готовы разгадывать головоломки, импровизировать и погружаться в историю.
Примените смекалку, логику, юмор и находчивость, чтобы выполнить все задания и всё же помочь несчастным призракам.
Если вы откажете, они грозятся раскачать весы Фемиды, чтобы правосудие вообще исчезло с лица земли! Будьте готовы разгадывать головоломки, импровизировать и погружаться в историю.
Примените смекалку, логику, юмор и находчивость, чтобы выполнить все задания и всё же помочь несчастным призракам.
Описание квеста
Маршрут прогулки
- Место, где устраивались поединки.
- Место, где печатались кодексы.
- Секретное место, которое нужно найти.
- Место, где пытали и где маялись колодники.
- Место казни (по мнению большинства).
- Место, куда боялись попасть должники.
- Кузница кадров.
- Недострой знаменитого мецената.
Вы узнаете
- Как доказывали свою правоту в 15 веке.
- Какие казни применялись.
- Давно забытые слова правосудия тех времени.
- Чем отличалось законодательство от века в век.
- Как на Руси выбивали долги.
- Как знаменитый адвокат Плевако готовился к судам.
Но это ещё не всё
- Мы поучаствуем в судах далёких времён.
- Прочтём Судебник 15 века.
- Разгадаем дело об убийстве.
- Поможем Плевако составить речь.
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия рассчитана на компанию 4-8 чел.
- На сайте вы вносите 25% стоимости, остаток оплаты нужно перевести мне за сутки до экскурсии.
- Все игры и информация квеста рассчитаны на аудиторию 16+.
- Если есть проводные наушники, возьмите их с собой. Если нет — я предоставлю многоразовые.
- Пожалуйста, не опаздывайте! Если вы задержитесь на 15 мин и более, оплачивается дополнительный час работы гида — 3000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 84 туристов
Меня зовут Елена. Я создаю авторские экскурсии. Закончила школу гидов «Москва глазами инженера». Люблю Москву. Моя специализация — чайная история Москвы и Петербурга, история купцов и предпринимателей. Со мной вам будет весело и интересно!
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 20 чел.
Мясницкая улица: прогулка сквозь эпохи
Начало: Метро Красные ворота, на улице у выхода номер 1
12 дек в 12:00
19 дек в 12:00
900 ₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Московские истории: сквозь века и эпохи
Прогулка по Москве, где каждый уголок хранит историю. Узнайте о Кремле, Китай-городе и знаменитых артистах. Это будет незабываемо
Начало: На Манежной площади
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Новодевичий монастырь: прогулка сквозь века
Узнайте тайны Новодевичьего монастыря, окунитесь в историю и полюбуйтесь шедеврами московского барокко. Путешествие сквозь века ждёт вас
Начало: У метро Спортивная
12 дек в 10:30
14 дек в 13:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.