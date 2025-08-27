Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Присоединяйтесь к увлекательному историческому квесту у Северного речного вокзала, где оживают тайны сталинского ампира и легенды речных путешествий.



Вместе мы исследуем интерактивные загадки, раскроем скрытые символы на фасадах и погрузимся в атмосферу знаменитого фильма «Волга-Волга». Откройте для себя «порт пяти морей» и его удивительное прошлое! 5 2 отзыва

Описание квеста Приключение в стиле сталинского ампира: квест у «порта пяти морей» Приглашаю вас на городской исторический квест с ведущим у Северного речного вокзала — легендарного «порта пяти морей». Вместо сухих фактов вас ждет живой формат, где история превращается в интерактивную игру. Мы раскроем тайны сталинского ампира, отыщем скрытые символы на фасадах и разгадаем легенды о речных путешествиях, а также узнаем, чем вокзал заслужил звание «самого морского места в Москве». 15 июля 1937 года был открыт канал Москва — Волга имени Сталина, протяженностью 128 км, и именно тогда началось строительство Северного речного вокзала, ставшего грандиозным сооружением своего времени. Это событие настолько захватило общественность, что попало в кино: уже через год вышел фильм «Волга-Волга» режиссера Григория Александрова. На нашем квесте в парке Северного речного вокзала мы не только прогуляемся по местам съемок фильма, но и разберемся в условиях, в которых создавалось это кино. Главная звезда маршрута — величественное здание Северного речного вокзала в стиле сталинского ампира с элементами ар-деко, построенное к открытию канала имени Москвы. Здесь швартуются теплоходы, идущие по Волге и Оке, а парк вокзала представляет собой прекрасный пример сталинского ландшафтного дизайна с фонтанами, каскадами, ротондами и прогулочными аллеями, где мы попробуем представить, как отдыхали москвичи разных эпох. Скульптуры речных богов и аллегорий труда встречают гостей вокзала; у каждой скульптуры — своя история. В интерьере вокзала сохранились фрески, мозаики и карты, которые представляют визуальный код, заложенный архитекторами, включая мозаики с речными маршрутами и фрески с трудовыми буднями водников. На нашем квесте мы прочтем этот визуальный код и погрузимся в атмосферу исторического наследия. Важная информация: На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и ваше первое задание. Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Это не экскурсия, а именно городской квест с элементами экскурсии. Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Северный речной вокзал (1937 г.)

Причалы и прогулочные палубы

Парк Северного речного вокзала

Скульптуры речных богов и аллегорий труда

Фрески, мозаики и карты на стенах вокзала Что включено Услуги гида

Реквизит для прохождения квеста

Фото на память Что не входит в цену Услуги актера

Что не входит в цену Услуги актера

Услуги профессионального фотографа Место начала и завершения? Парк Северного Речного вокзала Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 9:00 и до 19:00 Экскурсия длится около 2 часов

Важная информация На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и ваше первое задание

Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Это не экскурсия, а именно городской квест с элементами экскурсии. Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается