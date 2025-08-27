Присоединяйтесь к увлекательному историческому квесту у Северного речного вокзала, где оживают тайны сталинского ампира и легенды речных путешествий.
Вместе мы исследуем интерактивные загадки, раскроем скрытые символы на фасадах и погрузимся в атмосферу знаменитого фильма «Волга-Волга». Откройте для себя «порт пяти морей» и его удивительное прошлое!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание квестаПриключение в стиле сталинского ампира: квест у «порта пяти морей» Приглашаю вас на городской исторический квест с ведущим у Северного речного вокзала — легендарного «порта пяти морей». Вместо сухих фактов вас ждет живой формат, где история превращается в интерактивную игру. Мы раскроем тайны сталинского ампира, отыщем скрытые символы на фасадах и разгадаем легенды о речных путешествиях, а также узнаем, чем вокзал заслужил звание «самого морского места в Москве». 15 июля 1937 года был открыт канал Москва — Волга имени Сталина, протяженностью 128 км, и именно тогда началось строительство Северного речного вокзала, ставшего грандиозным сооружением своего времени. Это событие настолько захватило общественность, что попало в кино: уже через год вышел фильм «Волга-Волга» режиссера Григория Александрова. На нашем квесте в парке Северного речного вокзала мы не только прогуляемся по местам съемок фильма, но и разберемся в условиях, в которых создавалось это кино. Главная звезда маршрута — величественное здание Северного речного вокзала в стиле сталинского ампира с элементами ар-деко, построенное к открытию канала имени Москвы. Здесь швартуются теплоходы, идущие по Волге и Оке, а парк вокзала представляет собой прекрасный пример сталинского ландшафтного дизайна с фонтанами, каскадами, ротондами и прогулочными аллеями, где мы попробуем представить, как отдыхали москвичи разных эпох. Скульптуры речных богов и аллегорий труда встречают гостей вокзала; у каждой скульптуры — своя история. В интерьере вокзала сохранились фрески, мозаики и карты, которые представляют визуальный код, заложенный архитекторами, включая мозаики с речными маршрутами и фрески с трудовыми буднями водников. На нашем квесте мы прочтем этот визуальный код и погрузимся в атмосферу исторического наследия. Важная информация: На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и ваше первое задание. Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Это не экскурсия, а именно городской квест с элементами экскурсии. Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается.
Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Северный речной вокзал (1937 г.)
- Причалы и прогулочные палубы
- Парк Северного речного вокзала
- Скульптуры речных богов и аллегорий труда
- Фрески, мозаики и карты на стенах вокзала
Что включено
- Услуги гида
- Реквизит для прохождения квеста
- Фото на память
Что не входит в цену
- Услуги актера
- Услуги профессионального фотографа
Место начала и завершения?
Парк Северного Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 и до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- На старте вас будет ждать ведущий, который расскажет небольшую предысторию, вручит вам карту и ваше первое задание
- Команда продвигается по маршруту самостоятельно. Это не экскурсия, а именно городской квест с элементами экскурсии. Ведущий остается с вами до конца игры, дает дополнительные задания и помогает, если что-то не получается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
27 авг 2025
Интересный формат экскурсии (квест-экскурсия) дал возможность получить новую информацию, выполнить интересные задания. Это помогает сблизиться с людьми, совместно с которыми проводишь время.
Т
Татьяна
23 авг 2025
Очень здоровский квест-экскурсия. Участвовали в компании из 6-7 взрослых. Радовались, как дети:) Задания несложные, но построены так, что можно посмотреть все основные части парка. Я тут выросла, но узнала много нового! Ведущая Мария — мастер исчезновений и появлений в нужные моменты, как в сказке, очень хорошая. Остались самые светлые впечатления, спасибо!
Входит в следующие категории Москвы
