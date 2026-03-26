Мы совместим приятное с полезным — проведём время на свежем воздухе в одной из красивейших усадеб Москвы и разберёмся, кто здесь жил и какие тайны сохранились до наших дней. Ребят ждут задания на логику и креативность, мини-рассказы по истории и съедобный сюрприз в конце. Интересно будет и взрослым, присоединяйтесь!
Описание билета
Исследовать Царицыно за 1,5 часа
Наша экскурсия пройдёт в интерактивной форме. Для ребят подготовлен маршрут с загадками, которые дети будут решать и шаг за шагом знакомиться с историей дворцового ансамбля. Я расскажу:
- зачем императрица Екатерина II купила Царицыно;
- что из себя представляет редкий архитектурный стиль «нежная готика»;
- для чего строили корпуса в усадьбе.
Кроме того, мы станем настоящими наблюдателями и экспериментаторами:
- приметим необычные детали на фасаде построек;
- увидим то, чего уже нет (интрига!);
- понюхаем то, что любила императрица, и попробуем то, что ели только аристократы;
- услышим звуки музея, который находился в одной из построек;
- соберём пазл с секретным кодом (для чего — узнаете на квесте).
А в конце все участники получат сладкие подарки:)
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей от 6 лет.
Организационные детали
- Важно: после оформления заказа нужно перевести гиду 1000 ₽ для оплаты парку за право проведения экскурсии на его территории. В случае отмены программы предоплата не возвращается
- Вход в музеи и павильоны платный. В рамках маршрута мы туда не заходим — это самостоятельно и по желанию
- Стоимость от 6 и более детей — +1500 ₽/ребёнок к базовой стоимости независимо от числа участников
- Стоимость экскурсии указана только за детей-участников. Взрослые/сопровождающие гуляют с нами бесплатно
- Стоимость программы указана за 1-5 детей включительно и до 5 сопровождающих включительно. На группу до 10 детей обязательно сопровождение минимум одного взрослого
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед входом в Большой дворец
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4016 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Карину за чудесную квест-экскурсию. Держать внимание всей нашей группы на протяжении 1,5 ч. - это показатель. Дети слушали внимательно, а также искали, нюхали, отгадывали. Экскурсия прошла на одном дыхании,
Карина
Ответ организатора:
Наталья, добрый вечер! Большое спасибо за вашу высокую оценку экскурсии)
Очень рады,что деткам понравилось) это для нас главное!
Приходите ещё!!!
Очень рады,что деткам понравилось) это для нас главное!
Приходите ещё!!!
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Очень нравится формат экскурсии. Интересные задания, увлекательный рассказ и вкусные и полезные сюрпризы. Спасибо.
+2
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Карина, благодарю вас за прекрасную квест-экскурсию по парку Царицыно. Это было по-настоящему интересно, увлекательно и познавательно. Наших непростых детей вы смогли организовать, удержать внимание и подарить отличные эмоции! Рекомендую от всей души такой формат!
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Спасибо большое Ирине Древаль за очень познавательно, красочно и вкусно поданную информацию в квест экскурсии по Царицыно!!! Было интересно абсолютно всем - от ребёнка до бабушки)) Рекомендуем Всем!!!
Отдельное "Спасибо" команде Карине за поздравление с Днём рождения! Очень приятно))
Отдельное "Спасибо" команде Карине за поздравление с Днём рождения! Очень приятно))
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Мы в восторге от экскурсии, большое спасибо Юлии! Ходили двумя семьями, с детьми 9-12 лет. Взрослые ахали не меньше детей)))) Маршрут построен идеально, содержание экскурсии великолепное, Юлия - шикарный рассказчик! Ну а приятные сюрпризы в финале окончательно покорили сердца всех))))
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Н
Не в первый раз были на экскурсии с детьми, однако такого восторга еще никогда не было ни у детей, ни у сопровождающих их взрослых! 1,5 часа экскурсии пролетели как один
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