Мы совместим приятное с полезным — проведём время на свежем воздухе в одной из красивейших усадеб Москвы и разберёмся, кто здесь жил и какие тайны сохранились до наших дней. Ребят ждут задания на логику и креативность, мини-рассказы по истории и съедобный сюрприз в конце. Интересно будет и взрослым, присоединяйтесь!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8500 ₽ за экскурсию

Описание билета

Исследовать Царицыно за 1,5 часа

Наша экскурсия пройдёт в интерактивной форме. Для ребят подготовлен маршрут с загадками, которые дети будут решать и шаг за шагом знакомиться с историей дворцового ансамбля. Я расскажу:

зачем императрица Екатерина II купила Царицыно;

что из себя представляет редкий архитектурный стиль «нежная готика»;

для чего строили корпуса в усадьбе.

Кроме того, мы станем настоящими наблюдателями и экспериментаторами:

приметим необычные детали на фасаде построек;

увидим то, чего уже нет (интрига!);

понюхаем то, что любила императрица, и попробуем то, что ели только аристократы;

услышим звуки музея, который находился в одной из построек;

соберём пазл с секретным кодом (для чего — узнаете на квесте).

А в конце все участники получат сладкие подарки:)

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей от 6 лет.

Организационные детали