В картинах Марка Шагала мир похож на сон: люди летают над городом, цвета не подчиняются реальности, а воспоминания и любовь превращаются в образы. Шагал писал не то, что видел глаз, а то, что чувствовало сердце. Квест перенесёт вас в Витебск — пространство еврейской культуры и большой любви. Вглядываясь в картины художника, вы шаг за шагом откроете его волшебный мир.
Описание квеста
- Более 15 заданий по экспозиции выставки Марка Шагала
- Совместное чтение картин: символы, детали и скрытые смыслы
- История жизни художника через конкретные работы
- Путешествие между Парижем и Витебском, реальностью и сном
- Вопрос, который собирает весь мир Шагала в одну точку
Вы узнаете:
- Почему еврейское происхождение было ключевым для искусства Шагала
- Зачем Витебск снова и снова появляется в его картинах
- Кто такие «маленькие человечки» на полотнах
- Как любовь к Белле стала центральной темой его живописи
- Что означает полёт и почему это не просто фантазия
Нужно ли разбираться в искусстве
Нет. Квест создан так, чтобы быть понятным и увлекательным даже для тех, кто редко бывает в музее. Предварительных знаний не требуется.
Особенности покупки билетов
Билеты вы приобретаете самостоятельно на сайте Пушкинского музея. Так как выставка небольшая, число билетов ограничено: они появляются в продаже в 12 дня каждый день. Постарайтесь поймать билет именно в это время.
Организационные детали
- Выставка проходит до 15 марта 2026 года в Главном здании музея (ул. Волхонка, 12). Квест не привязан ко времени и проходит в часы работы музея
- Квест подходит для взрослых и детей старшего школьного возраста
Дополнительно оплачиваются билеты в музей
- По будням: взрослые — 1100 ₽, дети — 900 ₽; с 13:00 до 17:00 взрослые — 1200 ₽, дети — 1000 ₽
- По выходным и праздникам: взрослые — 1200 ₽, дети — 1000 ₽; с 13:00 до 17:00 взрослые — 1300 ₽, дети — 1100 ₽
Как проходит квест
- Это квест без гида. Все задания доступны в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета. Вам понадобится телефон или планшет
- После оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами, чтобы объяснить детали
- Квест нельзя начать заново, но можно вернуться и продолжить с нужного места
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 662 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
19 фев 2026
Отличный формат. жаль, что вопросы шли к картинам из разных залов плюс на самой выставке было очень много людей.
а еще жаль, что квест такой маленький
