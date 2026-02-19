В картинах Марка Шагала мир похож на сон: люди летают над городом, цвета не подчиняются реальности, а воспоминания и любовь превращаются в образы. Шагал писал не то, что видел глаз, а то, что чувствовало сердце. Квест перенесёт вас в Витебск — пространство еврейской культуры и большой любви. Вглядываясь в картины художника, вы шаг за шагом откроете его волшебный мир.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание квеста

Более 15 заданий по экспозиции выставки Марка Шагала

Совместное чтение картин: символы, детали и скрытые смыслы

История жизни художника через конкретные работы

Путешествие между Парижем и Витебском, реальностью и сном

Вопрос, который собирает весь мир Шагала в одну точку

Вы узнаете:

Почему еврейское происхождение было ключевым для искусства Шагала

Зачем Витебск снова и снова появляется в его картинах

Кто такие «маленькие человечки» на полотнах

Как любовь к Белле стала центральной темой его живописи

Что означает полёт и почему это не просто фантазия

Нужно ли разбираться в искусстве

Нет. Квест создан так, чтобы быть понятным и увлекательным даже для тех, кто редко бывает в музее. Предварительных знаний не требуется.

Особенности покупки билетов

Билеты вы приобретаете самостоятельно на сайте Пушкинского музея. Так как выставка небольшая, число билетов ограничено: они появляются в продаже в 12 дня каждый день. Постарайтесь поймать билет именно в это время.

Организационные детали

Выставка проходит до 15 марта 2026 года в Главном здании музея (ул. Волхонка, 12). Квест не привязан ко времени и проходит в часы работы музея

Квест подходит для взрослых и детей старшего школьного возраста

Дополнительно оплачиваются билеты в музей

По будням: взрослые — 1100 ₽, дети — 900 ₽; с 13:00 до 17:00 взрослые — 1200 ₽, дети — 1000 ₽

По выходным и праздникам: взрослые — 1200 ₽, дети — 1000 ₽; с 13:00 до 17:00 взрослые — 1300 ₽, дети — 1100 ₽

Как проходит квест