Мои заказы

Квест по выставке Марка Шагала «Радость земного притяжения» (без гида)

Путешествие по сказочному миру художника в Пушкинском музее
В картинах Марка Шагала мир похож на сон: люди летают над городом, цвета не подчиняются реальности, а воспоминания и любовь превращаются в образы. Шагал писал не то, что видел глаз, а то, что чувствовало сердце. Квест перенесёт вас в Витебск — пространство еврейской культуры и большой любви. Вглядываясь в картины художника, вы шаг за шагом откроете его волшебный мир.
5
1 отзыв
Квест по выставке Марка Шагала «Радость земного притяжения» (без гида)
Квест по выставке Марка Шагала «Радость земного притяжения» (без гида)
Квест по выставке Марка Шагала «Радость земного притяжения» (без гида)

Описание квеста

  • Более 15 заданий по экспозиции выставки Марка Шагала
  • Совместное чтение картин: символы, детали и скрытые смыслы
  • История жизни художника через конкретные работы
  • Путешествие между Парижем и Витебском, реальностью и сном
  • Вопрос, который собирает весь мир Шагала в одну точку

Вы узнаете:

  • Почему еврейское происхождение было ключевым для искусства Шагала
  • Зачем Витебск снова и снова появляется в его картинах
  • Кто такие «маленькие человечки» на полотнах
  • Как любовь к Белле стала центральной темой его живописи
  • Что означает полёт и почему это не просто фантазия

Нужно ли разбираться в искусстве

Нет. Квест создан так, чтобы быть понятным и увлекательным даже для тех, кто редко бывает в музее. Предварительных знаний не требуется.

Особенности покупки билетов

Билеты вы приобретаете самостоятельно на сайте Пушкинского музея. Так как выставка небольшая, число билетов ограничено: они появляются в продаже в 12 дня каждый день. Постарайтесь поймать билет именно в это время.

Организационные детали

  • Выставка проходит до 15 марта 2026 года в Главном здании музея (ул. Волхонка, 12). Квест не привязан ко времени и проходит в часы работы музея
  • Квест подходит для взрослых и детей старшего школьного возраста

Дополнительно оплачиваются билеты в музей

  • По будням: взрослые — 1100 ₽, дети — 900 ₽; с 13:00 до 17:00 взрослые — 1200 ₽, дети — 1000 ₽
  • По выходным и праздникам: взрослые — 1200 ₽, дети — 1000 ₽; с 13:00 до 17:00 взрослые — 1300 ₽, дети — 1100 ₽

Как проходит квест

  • Это квест без гида. Все задания доступны в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета. Вам понадобится телефон или планшет
  • После оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами, чтобы объяснить детали
  • Квест нельзя начать заново, но можно вернуться и продолжить с нужного места

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 662 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
читать дальше

команде работают суперведущие: — Елена — лингвист и гид, помогает «читать» город как книгу через судьбы его жителей и культуру; — Анастасия — экскурсовод, сотрудник музея космонавтики превращает каждую прогулку в приключение с играми и заданиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Юлия
Юлия
19 фев 2026
Отличный формат. жаль, что вопросы шли к картинам из разных залов плюс на самой выставке было очень много людей.
а еще жаль, что квест такой маленький

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея
Пешая
2 часа
-
10%
18 отзывов
Билеты
В тренде
Идущий сквозь время: квест по галерее Пушкинского музея
Посмотреть на картины иначе и открыть удивительные судьбы художников и тайны их работ (без гида)
Начало: У метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
22 фев в 10:00
1350 ₽1500 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников»
Пешая
2 часа
10 отзывов
Квест
до 10 чел.
Экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников»
Увлекательная экскурсия-квест по Замоскворечью «Тайна общества художников» ждёт вас! Погрузитесь в мир искусства и истории, разгадывая загадки
Начало: У метро «Новокузнецкая»
Завтра в 10:00
22 фев в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
1 час
3 отзыва
Квест
Тайны древних цивилизаций: квест в Пушкинском музее
Начало: Пушкинский музей
990 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве