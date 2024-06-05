🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа 90 отзывов Популярное предложение Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы Начало: У ВДНХ 7 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 222 отзыва Популярное предложение Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки Начало: В районе метро Китай-Город 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 275 отзывов Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас Начало: У памятника героям Плевны 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 213 отзывов Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями Начало: У входа на Новодевичье кладбище от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки Начало: В районе м. Китай-город Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Фотопрогулка 1 час 61 отзыв Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты Начало: У метро Охотный ряд 7700 5 390 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 111 отзывов Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро «Китай город» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича 7 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 50 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов Начало: У метро Китай-город Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 52 отзыва Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита» Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами Начало: В районе станции метро «Маяковская» Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 85 отзывов Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов Начало: От СТ.М. «Маяковская» 7428 5 200 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Царицыно: от Черной грязи до элитных дач Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках Начало: У главного входа в музей-заповедник 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории Начало: Около метро Пушкинская 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 20 отзывов Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл Начало: Около Новодевичьего монастыря 1940 1 746 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 90 отзывов Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида Начало: У метро Китай-город от 7600 6 840 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры Начало: У станции метро «Лубянка» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 49 отзывов Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища Начало: В райне м. Охотный Ряд 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 68 отзывов Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах Начало: В районе метро Кропоткинская 7000 6 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 71 отзыв Истории квартала красных фонарей: эксклюзивная экскурсия в Москве Погрузитесь в атмосферу Москвы 19 века, исследуя историю квартала красных фонарей с экспертом Начало: Около метро «Цветной бульвар» 8160 7 344 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 71 отзыв Живая стендап-прогулка по историческому Китай-городу с гидом-комиком Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе с гидом-стендапером исследуйте Китай-город с юмором и легкостью Начало: У м. Китай-город 1100 880 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2.5 часа 8 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время Начало: У причала «Китай-город/Устьинский» 1 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 16 отзывов Царское Коломенское Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях Начало: В районе метро Коломенское Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00 800 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа 3 отзыва Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь» Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья Начало: На причале «Сити-Экспоцентр» 2 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 183 отзыва Бал у Булгакова: литературное путешествие Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита» Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская» 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы Начало: У м. Библиотека имени Ленина 4900 4 410 ₽ за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 10 отзывов Мотопрогулка по северу столицы Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян» Начало: У ВДНХ 4 000 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 6 отзывов Групповая велопрогулка по киноместам Москвы Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы Начало: В районе метро «Ленинский проспект» 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Мини-группа 2 часа 8 отзывов Экскурсия в мини-группе «Женский день» Поговорить о женском мире на рубеже 19-20 веков - предпринимательстве, моде, театре и многом другом Начало: На ул. Неглинная 1200 960 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 5 отзывов Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы» Проехаться по уютным улицам столицы и сделать фото в неклассических локациях Начало: В районе станции метро «Деловой центр» 980 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2.5 часа 16 отзывов «Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды Начало: На причале Китай-город/Устьинский 1 890 ₽ за человека