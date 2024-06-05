1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
2 часа
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
14 июня в 16:30
670₽ за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Царицыно: от Черной грязи до элитных дач
Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках
Начало: У главного входа в музей-заповедник
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы
Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории
Начало: Около метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл
Начало: Около Новодевичьего монастыря
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
19401 746₽ за человека
скидка
10%
Квест
2 часа
Квест по Китай-городу: загадки истории в увлекательном формате
Погрузитесь в атмосферу тайн и загадок Китай-города, разгадывая исторические шифры в компании гида
Начало: У метро Китай-город
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 76006 840₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры
Начало: У станции метро «Лубянка»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия Красный Октябрь: погружение в историю и стиль
Исследуйте историческое пространство Красного Октября и запечатлейте моменты в уникальных лофт-интерьерах
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 12:00
10 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории квартала красных фонарей: эксклюзивная экскурсия в Москве
Погрузитесь в атмосферу Москвы 19 века, исследуя историю квартала красных фонарей с экспертом
Начало: Около метро «Цветной бульвар»
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
81607 344₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Живая стендап-прогулка по историческому Китай-городу с гидом-комиком
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе с гидом-стендапером исследуйте Китай-город с юмором и легкостью
Начало: У м. Китай-город
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Царское Коломенское
Подивиться красоте церквей, услышать об истории парка, о забавах царей и народных гуляниях
Начало: В районе метро Коломенское
Расписание: в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00
9 июня в 12:00
14 июня в 13:00
800₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
Начало: У м. Библиотека имени Ленина
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
Поговорить о женском мире на рубеже 19-20 веков - предпринимательстве, моде, театре и многом другом
Начало: На ул. Неглинная
Завтра в 16:00
12 июня в 19:00
1200960₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Велопрогулка «Самые фотогеничные места Москвы»
Проехаться по уютным улицам столицы и сделать фото в неклассических локациях
Начало: В районе станции метро «Деловой центр»
9 июня в 18:00
22 июня в 19:00
980₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Во-первых, спасибо что напомнили, я очень хотела оставить отзыв об этой экскурсии, никак не могла собраться). Ну и о нашей
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ЮЮлия3 июня 2024Экскурсия в сопровождении гида Валентины познавательная. Экскурсия с душой. Сама подача материала очень информативна. Остался теплый осадок после проведенной экскурсии в компании гида. Однозначно рекомендую!
- ААнгелина3 июня 2024Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
- llilya3 июня 2024Отличная и интересная экскурсия, Даниил увлеченный и любящий Москву экскурсовод, всем рекомендую!
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ТТатьяна3 июня 2024Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем
- ААлександр3 июня 2024Всё хорошо, нам понравилось. Фото качественные и места/фоны для фото классные. Спасибо!
- ККристина2 июня 2024Супер экскурсия! Мы были семьей: мама, папа и сын 12 лет, было безумно интересно всем! Очень комфортно, говорили обо всём! Рекомендую всем!!!
- ВВиктория2 июня 2024Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города как столицы, биографии и
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Когда в Москве прекрасная погода»
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