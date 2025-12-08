В Москве пока нет музея, посвящённого русскому живописцу Исааку Левитану, несмотря на то, что именно столица его воспитала. Мы восполним это упущение и найдём московские адреса пейзажиста. Обсудим становление личности Левитана и авторский девиз: «Надо жить и жить красиво». Поговорим о некоторых чертах характера художника и людях, его окружавших.
Описание экскурсии
Вы увидите места, где бывал, учился и жил Левитан:
- Московское училище живописи ваяния и зодчества
- флигель-мастерскую Левитана
- уютные Милютинский и Морозовский садики
- храм Трёх Святителей на Кулишках
- бывший Мясницкой полицейской дом
Вы узнаете:
- где были написаны самые большие полотна Левитана
- о левитановских автопортретах, портретах и натюрмортах
- музах «бальзаковского возраста»
- любимых ягодах и цветах
- его приступах меланхолии и путях выхода из неё
- салонах: рисовальных и литературных
Двигаясь от объекта к объекту, исследуя непростую жизнь гениального художника, вы представите, как сформировалась его личность под влиянием столицы и окружения. Как именно «Москва его воспитала», как он стал «продуктом Москвы» и как это повлияло на его творчество.
Кому подойдёт экскурсия
Тому, кто любит творчество Левитана и лабиринты московских переулков и улочек.
Организационные детали
Интересно будет и детям старшего школьного возраста.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Аккредитованный экскурсовод, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров г. Москвы. Москвичка. Образование техническое. Окончила Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии и почти сразу Городские курсы экскурсоводов. Работала гидом внештатно
