Мои заказы

Левитан в Москве: не жалея ни себя, ни красок

Пройти по адресам художника и выяснить, когда в его пейзажах появилась улыбка
В Москве пока нет музея, посвящённого русскому живописцу Исааку Левитану, несмотря на то, что именно столица его воспитала. Мы восполним это упущение и найдём московские адреса пейзажиста. Обсудим становление личности Левитана и авторский девиз: «Надо жить и жить красиво». Поговорим о некоторых чертах характера художника и людях, его окружавших.
Левитан в Москве: не жалея ни себя, ни красок© Лариса
Левитан в Москве: не жалея ни себя, ни красок© Лариса
Левитан в Москве: не жалея ни себя, ни красок© Лариса

Описание экскурсии

Вы увидите места, где бывал, учился и жил Левитан:

  • Московское училище живописи ваяния и зодчества
  • флигель-мастерскую Левитана
  • уютные Милютинский и Морозовский садики
  • храм Трёх Святителей на Кулишках
  • бывший Мясницкой полицейской дом

Вы узнаете:

  • где были написаны самые большие полотна Левитана
  • о левитановских автопортретах, портретах и натюрмортах
  • музах «бальзаковского возраста»
  • любимых ягодах и цветах
  • его приступах меланхолии и путях выхода из неё
  • салонах: рисовальных и литературных

Двигаясь от объекта к объекту, исследуя непростую жизнь гениального художника, вы представите, как сформировалась его личность под влиянием столицы и окружения. Как именно «Москва его воспитала», как он стал «продуктом Москвы» и как это повлияло на его творчество.

Кому подойдёт экскурсия

Тому, кто любит творчество Левитана и лабиринты московских переулков и улочек.

Организационные детали

Интересно будет и детям старшего школьного возраста.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Москве
Аккредитованный экскурсовод, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров г. Москвы. Москвичка. Образование техническое. Окончила Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии и почти сразу Городские курсы экскурсоводов. Работала гидом внештатно
читать дальше

много лет ещё в советские годы. Первая моя экскурсия — «Москва — столица СССР». Сегодняшняя Москва похорошела многократно. В настоящее время создаю авторские маршруты, которые открывают Москву с неожиданной стороны. Каждая экскурсия — это возможность не только увидеть, но и почувствовать душу города, вдохновиться его историческими событиями и современными достижениями. Стремлюсь создать атмосферу, в которой каждый участник не просто слушает, но и становится частью истории, желая узнать больше и вернуться за новыми впечатлениями.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Москва только для вас
На автобусе
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Исаак Левитан. Московские адреса
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исаак Левитан. Московские адреса
Прогуляться по местам, связанным жизнью и творчеством выдающегося мастера русского пейзажа
Начало: У метро «Тургеневская»
Сегодня в 14:00
9 дек в 12:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
14 дек в 17:00
15 дек в 18:00
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве