В Москве пока нет музея, посвящённого русскому живописцу Исааку Левитану, несмотря на то, что именно столица его воспитала. Мы восполним это упущение и найдём московские адреса пейзажиста. Обсудим становление личности Левитана и авторский девиз: «Надо жить и жить красиво». Поговорим о некоторых чертах характера художника и людях, его окружавших.

Описание экскурсии

Вы увидите места, где бывал, учился и жил Левитан:

Московское училище живописи ваяния и зодчества

флигель-мастерскую Левитана

уютные Милютинский и Морозовский садики

храм Трёх Святителей на Кулишках

бывший Мясницкой полицейской дом

Вы узнаете:

где были написаны самые большие полотна Левитана

о левитановских автопортретах, портретах и натюрмортах

музах «бальзаковского возраста»

любимых ягодах и цветах

его приступах меланхолии и путях выхода из неё

салонах: рисовальных и литературных

Двигаясь от объекта к объекту, исследуя непростую жизнь гениального художника, вы представите, как сформировалась его личность под влиянием столицы и окружения. Как именно «Москва его воспитала», как он стал «продуктом Москвы» и как это повлияло на его творчество.

Кому подойдёт экскурсия

Тому, кто любит творчество Левитана и лабиринты московских переулков и улочек.

Организационные детали

Интересно будет и детям старшего школьного возраста.