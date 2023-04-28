Отыскать самые «клёвые» места в компании гида и эксперта по городской рыбалке
Со стороны похоже на квест: вокруг много машин и людей, то и дело слышно «А разве здесь есть рыба?»… Но в этом деле главное начать! Вместе с инструктором вы побываете на излюбленных местах стрит фишеров и узнаете секреты их мастерства. А я дополню яркие впечатления рассказами об истории Москвы.
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Описание
Что такое street fishing?
Городская рыбалка, или street fishing — одно из самых развивающихся направлений как в спортивной рыбалке, так и в любительской. Всё чаще в парках и на набережных можно встретить людей с удочками. Это рыбаки, которые не хотят тратить полдня на дорогу к водоёму, стремятся расширить рыболовный кругозор и освоить «экстремальные» навыки. Ведь если в городе получается, то и на природе будет хороший улов!
Что вас ожидает
Для погружения в street fishing будет достаточно пары часов. Мы воспользуемся пребыванием в самом центре города и совместим рыбную ловлю с экскурсией. Это уникальный опыт, сочетающий знакомство с архитектурой старинных зданий и московской ихтиофауной. Во время рыбалки вы сможете:
- узнать об истории московского общества рыболовов, стоявшего у истоков городской рыбалки;
- побывать в излюбленных местах столичных рыболовов и открыть популярные достопримечательности с новой стороны;
- изучить повадки рыб, которые водятся в Москве-реке;
- разобраться в способах ловли, видах приманки и снастей.
В поисках самых рыбных мест мы пройдём по Берсеневской, Софийской и Кремлёвской набережным. Увидим сохранившуюся часть Китайгородской стены и самую старую улицу Великого Посада. Заглянем на набережную Водоотводного канала, чтобы попробовать порыбачить с высокого парапета. Будьте готовы ловить на себе изумлённые взгляды прохожих — и смотреть на их реакцию, когда из-под воды покажется очередная рыба. Главное помнить о важнейшем принципе уличной рыбалки: «Поймал — отпусти».
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
- По запросу рыбалку можно провести в вечернее время
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.