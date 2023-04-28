Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы

Отыскать самые «клёвые» места в компании гида и эксперта по городской рыбалке

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Рыбалка в центре города — новое увлечение жителей мегаполисов.

Со стороны похоже на квест: вокруг много машин и людей, то и дело слышно «А разве здесь есть рыба?»… Но в этом деле главное начать! Вместе с инструктором вы побываете на излюбленных местах стрит фишеров и узнаете секреты их мастерства. А я дополню яркие впечатления рассказами об истории Москвы.
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
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Описание

Что такое street fishing?

Городская рыбалка, или street fishing — одно из самых развивающихся направлений как в спортивной рыбалке, так и в любительской. Всё чаще в парках и на набережных можно встретить людей с удочками. Это рыбаки, которые не хотят тратить полдня на дорогу к водоёму, стремятся расширить рыболовный кругозор и освоить «экстремальные» навыки. Ведь если в городе получается, то и на природе будет хороший улов!

Что вас ожидает

Для погружения в street fishing будет достаточно пары часов. Мы воспользуемся пребыванием в самом центре города и совместим рыбную ловлю с экскурсией. Это уникальный опыт, сочетающий знакомство с архитектурой старинных зданий и московской ихтиофауной. Во время рыбалки вы сможете:

  • узнать об истории московского общества рыболовов, стоявшего у истоков городской рыбалки;
  • побывать в излюбленных местах столичных рыболовов и открыть популярные достопримечательности с новой стороны;
  • изучить повадки рыб, которые водятся в Москве-реке;
  • разобраться в способах ловли, видах приманки и снастей.

В поисках самых рыбных мест мы пройдём по Берсеневской, Софийской и Кремлёвской набережным. Увидим сохранившуюся часть Китайгородской стены и самую старую улицу Великого Посада. Заглянем на набережную Водоотводного канала, чтобы попробовать порыбачить с высокого парапета. Будьте готовы ловить на себе изумлённые взгляды прохожих — и смотреть на их реакцию, когда из-под воды покажется очередная рыба. Главное помнить о важнейшем принципе уличной рыбалки: «Поймал — отпусти».

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
  • По запросу рыбалку можно провести в вечернее время

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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