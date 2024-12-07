Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

В преддверии Нового года мистика в Москве превращается в волшебство.



И в нашей сказке карета в полночь не превратится в тыкву! Мы полюбуемся праздничной столицей и разберёмся, почему она вошла в пятёрку самых мистических городов мира, а Кремль попал в Книгу рекордов Гиннесса по количеству живущих в нём привидений. Вы услышите предания и легенды, «столкнётесь» с загадочными явлениями и необъяснимыми феноменами.