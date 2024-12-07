В преддверии Нового года мистика в Москве превращается в волшебство.
И в нашей сказке карета в полночь не превратится в тыкву! Мы полюбуемся праздничной столицей и разберёмся, почему она вошла в пятёрку самых мистических городов мира, а Кремль попал в Книгу рекордов Гиннесса по количеству живущих в нём привидений. Вы услышите предания и легенды, «столкнётесь» с загадочными явлениями и необъяснимыми феноменами.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- Раскроете, где находятся московские аномальные зоны, насколько полезно или вредно в них находиться
- Поймёте, какие потусторонние тайны хранят респектабельная Спиридоновка и мирные на вид Патриаршие пруды
- Отыщете сакральный смысл «колец» Москвы
- Исследуете астрологическую карту нашей столицы
- Ощутите энергетику московского Зазеркалья
И узнаете:
- Мистические истории, произошедшие в жизни владельцев самых роскошных особняков Москвы
- О родовых проклятиях, преследовавших древние династии
- О секретах тайных масонских обществ, подземных ходах и легендах параллельного метро
Достопримечательности по маршруту
Патриаршие пруды — Новодевичий монастырь — Воробьёвы горы (обзорная площадка) — Мосфильм — МИД — Пречистенка — Храм Христа Спасителя — Красная площадь и Александровский сад — Сретенский монастырь — Чистые пруды и храм Архангела Гавриила — Хитровка.
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Программа подходит взрослым и детям с 6 лет
- Во время экскурсии предусмотрено несколько остановок с выходами: Патриаршие пруды, Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, Красная Площадь, Хитровка
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 5525 туристов
Я аккредитованный гид. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызывает живой интерес. Являюсь лауреатом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
7 дек 2024
Благодарю Валерию и Максима за прекрасную экскурсию, было интересно, поездка проходила плавно, красоты Москвы раскрылись под иным привлекательным углом, желаю успехов в дальнейших экскурсиях!
Однозначно реккомендую!
