В музее СССР мы отправимся в прошлое — в самую насыщенную эпоху страны. Забудем о скучных датах и событиях и сосредоточимся на советской повседневности.
Как жили, чего боялись и о чём мечтали граждане? Попробуем ответить вместе на эти и многие другие вопросы. Я покажу, как в то время обставляли дома, что покупали в магазинах, и прокручу диафильм!
Как жили, чего боялись и о чём мечтали граждане? Попробуем ответить вместе на эти и многие другие вопросы. Я покажу, как в то время обставляли дома, что покупали в магазинах, и прокручу диафильм!
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание билета
Что вас ожидает
Вы увидите более 5000 экспонатов всех периодов Союза: понюхаете настоящую «Красную Москву», сядете за школьную парту и послушаете винил. А ещё научитесь писать пером и посмотрите диафильмы. Я расскажу о быте того времени и о том, почему эта эпоха остаётся спорной.
Вы узнаете:
- Как можно было стать долларовым миллионером
- Почему ковёр это символ советского уюта
- Как янтарь стал любимым минералом советских женщин
- Почему в Советском Союзе не было туалетной бумаги. Или всё же была?
- И многое другое
Организационные детали
Отдельно оплачиваются билеты в музей:
- Стандартные — 500 руб.
- Льготные (детские, школьные, студенческие, пенсионные и многодетные) — 350 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея СССР
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Москве
Я культуролог и гид. Советский Союз — моя профессиональная тема, а узкая специальность — советские маргиналы. Исследую культуру той эпохи во всех её проявлениях: от идеологии до алкогольных напитков, от хулиганов до тюремной татуировки.Задать вопрос
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