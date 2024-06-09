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В музее СССР мы отправимся в прошлое — в самую насыщенную эпоху страны. Забудем о скучных датах и событиях и сосредоточимся на советской повседневности.



Как жили, чего боялись и о чём мечтали граждане? Попробуем ответить вместе на эти и многие другие вопросы. Я покажу, как в то время обставляли дома, что покупали в магазинах, и прокручу диафильм!