Детская квест-экскурсия по экспозиции галереи Ильи Глазунова
Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье
Как жили до революции 1917 года русские дворяне, крестьяне и священники? Об этом написано немало книг, но ведь лучше увидеть всё своими глазами.
В Музее сословий России ребята побывают в гостях у высшего общества и в простом крестьянском доме, увидят расписные прялки и древние иконы, узнают, как воспитывали аристократов. А заодно помогут найти пропавшую драгоценность!
Итак, друзья, в наших руках — письмо девушки-дворянки, которая просит нас помочь в поисках своего потерянного ожерелья. Следуя по следам ее визитов, дети посетят гостиную, будуар и кабинет дворян, дом крестьянина. Узнают, что ее особенно удивило и на что она обратила внимание. Выполнят задания квеста с ребусами и шарадами, отгадают зашифрованное место и найдут ожерелье! А за помощь непременно получат сувениры.
Знакомство с жизнью трех сословий
Перемещаясь по залам музея в поисках подсказок, ребята познакомятся с жизнью трех русских сословий — дворянства, духовенства и крестьянства. Мы разберем особенности быта и традиций простых и знатных людей, рассмотрим подлинные предметы интерьера, мебель и одежду. Например, выясним:
для чего использовали столик-бобок и что такое будуар;
как воспитывали детей дворяне;
откуда произошло выражение «под мамкиной юбкой»;
как использовали прялку, на чем передвигались крестьяне зимой;
и как можно было по одежде определить, из какой губернии девушка.
А еще рассмотрим русские иконы от Московской Руси до эпохи модерна, мебельный гарнитур, выполненный по эскизам В. М. Васнецова, ростовскую финифть и расписные прялки.
Организационные детали
В стоимость не входят билеты в музей: взрослые — 400 ₽ за чел., дети — 250 ₽ за чел.
Программа рассчитана на участников от 10 лет
Экскурсию возможно провести и для школьной группы: стоимость будет — 6-10 чел 1650 ₽ за чел. + входные билеты в музей — 11-15 чел. 1450 ₽ за чел. + входные билеты в музей — 16-30 чел. 1250 ₽ за чел. + входные билеты в музей — При предъявлении социальной карты московского/подмосковного школьника (пропуск в школу) — билет бесплатный
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 8368 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я представитель команды гидов. Вся наша команда очень любит Москву, потому что она настолько многогранна, что её можно изучать всю жизнь. Нам нравится рассказывать о читать дальше
нашем городе взрослым и детям. Все представители нашей команды постоянно учатся и имеют аккредитации во многие московские музеи и парки.
Мы считаем, что современные дети предпочитают получать знания в активной форме, а интерес просыпается именно в тот момент, когда они вовлечены в решение какой-либо задачи. Каждый из наших квестов имеет сюжетную линию, в рамках которой маленькие (и не очень) путешественники отгадывают ребусы, ищут ответы на вопросы и загадки, играют.
У нас не бывает монолога — всегда диалог. Интересный рассказ, наводящие вопросы, подсказки со стороны экскурсовода и версии, предположения, находки со стороны детей.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Журавлева
11 апр 2025
Наш экскурсовод, Наталья Евгеньевна, просто волшебница! Невероятно интересно и доступно для детей, а также для взрослых! Сказочное время в прекрасном музее! С великолепным экскурсоводом! Огромное спасибо!
Сергей
12 мая 2024
Прекрасная экскурсия для детей
И
Ирина
8 апр 2023
Благодаря этой экскурсии узнали о существовании Музея сословий. Он не на слуху, и очень жаль. Компактный музей с интересными коллекциями, посвященными быту трёх сословий. Благодарим Алёну за прекрасно проведённое время, было познавательно и нескучно (2 взрослых и дочь 13 лет).