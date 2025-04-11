Как жили до революции 1917 года русские дворяне, крестьяне и священники? Об этом написано немало книг, но ведь лучше увидеть всё своими глазами. В Музее сословий России ребята побывают в гостях у высшего общества и в простом крестьянском доме, увидят расписные прялки и древние иконы, узнают, как воспитывали аристократов. А заодно помогут найти пропавшую драгоценность!

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Описание квеста

Квест-расследование в поисках ожерелья

Итак, друзья, в наших руках — письмо девушки-дворянки, которая просит нас помочь в поисках своего потерянного ожерелья. Следуя по следам ее визитов, дети посетят гостиную, будуар и кабинет дворян, дом крестьянина. Узнают, что ее особенно удивило и на что она обратила внимание. Выполнят задания квеста с ребусами и шарадами, отгадают зашифрованное место и найдут ожерелье! А за помощь непременно получат сувениры.

Знакомство с жизнью трех сословий

Перемещаясь по залам музея в поисках подсказок, ребята познакомятся с жизнью трех русских сословий — дворянства, духовенства и крестьянства. Мы разберем особенности быта и традиций простых и знатных людей, рассмотрим подлинные предметы интерьера, мебель и одежду. Например, выясним:

для чего использовали столик-бобок и что такое будуар;

как воспитывали детей дворяне;

откуда произошло выражение «под мамкиной юбкой»;

как использовали прялку, на чем передвигались крестьяне зимой;

и как можно было по одежде определить, из какой губернии девушка.

А еще рассмотрим русские иконы от Московской Руси до эпохи модерна, мебельный гарнитур, выполненный по эскизам В. М. Васнецова, ростовскую финифть и расписные прялки.

Организационные детали