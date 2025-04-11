Детская квест-экскурсия по экспозиции галереи Ильи Глазунова

Проникнуть в покои дворян, духовенства и в крестьянский дом, чтобы отыскать пропавшее ожерелье
Как жили до революции 1917 года русские дворяне, крестьяне и священники? Об этом написано немало книг, но ведь лучше увидеть всё своими глазами.

В Музее сословий России ребята побывают в гостях у высшего общества и в простом крестьянском доме, увидят расписные прялки и древние иконы, узнают, как воспитывали аристократов. А заодно помогут найти пропавшую драгоценность!
5
3 отзыва
Детская квест-экскурсия по экспозиции галереи Ильи Глазунова
Детская квест-экскурсия по экспозиции галереи Ильи Глазунова
Детская квест-экскурсия по экспозиции галереи Ильи Глазунова
Ближайшие даты:
13
мая20
мая22
мая23
мая27
мая28
мая29
мая
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание квеста

Квест-расследование в поисках ожерелья

Итак, друзья, в наших руках — письмо девушки-дворянки, которая просит нас помочь в поисках своего потерянного ожерелья. Следуя по следам ее визитов, дети посетят гостиную, будуар и кабинет дворян, дом крестьянина. Узнают, что ее особенно удивило и на что она обратила внимание. Выполнят задания квеста с ребусами и шарадами, отгадают зашифрованное место и найдут ожерелье! А за помощь непременно получат сувениры.

Знакомство с жизнью трех сословий

Перемещаясь по залам музея в поисках подсказок, ребята познакомятся с жизнью трех русских сословий — дворянства, духовенства и крестьянства. Мы разберем особенности быта и традиций простых и знатных людей, рассмотрим подлинные предметы интерьера, мебель и одежду. Например, выясним:

  • для чего использовали столик-бобок и что такое будуар;
  • как воспитывали детей дворяне;
  • откуда произошло выражение «под мамкиной юбкой»;
  • как использовали прялку, на чем передвигались крестьяне зимой;
  • и как можно было по одежде определить, из какой губернии девушка.

А еще рассмотрим русские иконы от Московской Руси до эпохи модерна, мебельный гарнитур, выполненный по эскизам В. М. Васнецова, ростовскую финифть и расписные прялки.

Организационные детали

  • В стоимость не входят билеты в музей: взрослые — 400 ₽ за чел., дети — 250 ₽ за чел.
  • Программа рассчитана на участников от 10 лет
  • Экскурсию возможно провести и для школьной группы: стоимость будет
    — 6-10 чел 1650 ₽ за чел. + входные билеты в музей
    — 11-15 чел. 1450 ₽ за чел. + входные билеты в музей
    — 16-30 чел. 1250 ₽ за чел. + входные билеты в музей
    — При предъявлении социальной карты московского/подмосковного школьника (пропуск в школу) — билет бесплатный
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Ж
11 апр 2025
Наш экскурсовод, Наталья Евгеньевна, просто волшебница! Невероятно интересно и доступно для детей, а также для взрослых! Сказочное время в прекрасном музее! С великолепным экскурсоводом! Огромное спасибо!
Сергей
12 мая 2024
Прекрасная экскурсия для детей
И
8 апр 2023
Благодаря этой экскурсии узнали о существовании Музея сословий. Он не на слуху, и очень жаль. Компактный музей с интересными коллекциями, посвященными быту трёх сословий.
Благодарим Алёну за прекрасно проведённое время, было познавательно и нескучно (2 взрослых и дочь 13 лет).

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