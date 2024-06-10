Если в детстве вам запрещали рисовать на линолеуме и разрезать его — а так хотелось! — пора исполнить давнее желание. За одно занятие вы научитесь работать в любимой технике Пабло Пикассо — линогравюре. Узнаете её историю и напечатаете авторскую гравюру на старинном прессе. А вдохновением для вас послужат подлинные работы Пикассо.
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Ведущий мастер-класса расскажет о тиражной графике — а именно о линогравюре. Вы узнаете, как она появилась и каким художникам нравилось работать в этой технике.
- Для вдохновения посмотрите на линогравюры Пабло Пикассо и советских художников-графиков в формате презентации. Сам мастер-класс пройдёт в окружении подлинных работ Пикассо — для большего вдохновения.
Процесс создания линогравюры:
- Мы выдадим вам трафареты в стиле Пабло Пикассо, которые можно перенести на линолеум. Однако если вы захотите создать авторский оттиск, только поприветствуем ваш порыв!
- Определившись с рисунком, вы загравируете доску, то есть перенесёте изображение на линолеум при помощи штихелей
- Ведущий объяснит, как делать оттиски на старинном прессе
- Вы сделаете оттиск и унесёте получившийся шедевр с собой
Кому понравится мастер-класс
Оттиски могут делать и люди с большим художественным опытом, и новички. Линолеум — материал, знакомый с детства каждому, и он очень податлив в работе.
Организационные детали
- Возрастное ограничение — 14+
- Все необходимые материалы входят в стоимость мастер-класса
- Мастер-класс проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Москве
Мы проводим экскурсии и мастер-классы на выставке подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо в Москве. Расскажем вам о том, что думали два гения о женщинах, великих творцах, современниках и родной стране. Подарим возможность сравнить мировосприятие художников и взглянуть на окружающее их глазами. С радостью встретим гостей и жителей города в нашем дружелюбном пространстве!Задать вопрос
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