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Если в детстве вам запрещали рисовать на линолеуме и разрезать его — а так хотелось! — пора исполнить давнее желание. За одно занятие вы научитесь работать в любимой технике Пабло Пикассо — линогравюре. Узнаете её историю и напечатаете авторскую гравюру на старинном прессе. А вдохновением для вас послужат подлинные работы Пикассо.