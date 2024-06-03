1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
19 июня в 20:00
23 июня в 14:00
5 340₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по линогравюре «В мастерской Пикассо»
Почувствовать себя первопечатником и поработать на старинном прессе в центре Москвы
Начало: возле метро «Красные ворота»
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
- ММария31 мая 2024Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным
- ННаталия30 мая 2024Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
- ААнна18 марта 2024Все очень понравилось! Благодарю Евгению за информативность и легкость мероприятия. Сабраж удался, теперь перейду к тернировкам!!!
- ООлег1 марта 2024Евгения отличный рассказчик, все было симпатично и доступно! У нас все получилось, только времени было мало и не успели «трофеи» выпить! Но все упаковали с любовью и заботой. Спасибо за познавательную и полезную экскурсию в мир шампанского и сабража
- ММарина22 февраля 2024Прекрасный мастер-класс. Евгения очень контактная и очень интересный рассказчик. Узнали новое об игристых винах, залихватски отрубили горлышки бутылок (у всех получилось с первого раза🤣). Дорогу домой не очень помним! Настоятельно рекомендуем мероприятие!
- ДДарья9 февраля 2024Чудесный мастер-класс! Ирина рассказала об истории восточной росписи, показала множество примеров, а во время творческого процесса направляла и подсказывала. Теперь украшенная плиточка красуется на полке и радует глаз!
- ААлёна7 февраля 2024Просто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процесса. Ирина очень увлечена темой
- ООксана5 февраля 2024Было прекрасно погрузиться в мир восточной росписи, узнать подробнее о технике и символах! Спасибо Ирине за интересные рассказы и помощь на каждом этапе создания рисунка.
- ДДарья27 сентября 2023Спасибо Михаилу и его супруге, мы замечательно провели время на воде в команде с профессионалами! Было очень интересно: и маршрут и беседа. Были с ребенком 10 лет, всем троим очень понравилось. Не скучали! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы для компании»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы для компании" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 2 000 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Мастер-классы для компании», 49 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август