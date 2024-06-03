Мастер-классы в выходные – экскурсии в Москве

Найдено 8 экскурсий в категории «Мастер-классы в выходные» в Москве, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800 за всё до 4 чел.
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
Мини-группа
1 час
10 отзывов
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
19 июня в 20:00
23 июня в 14:00
5 340 за человека
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 800 за человека
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Урок фортепиано в центре Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Урок фортепиано в центре Москвы
Сыграть Чайковского, даже если до этого никогда не прикасались к пианино
9 июня в 18:30
10 июня в 19:00
6 000 за человека
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650 за человека
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 100 за человека
Мастер-класс по линогравюре «В мастерской Пикассо»
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по линогравюре «В мастерской Пикассо»
Почувствовать себя первопечатником и поработать на старинном прессе в центре Москвы
Начало: возле метро «Красные ворота»
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
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    помогли создать идеальное изделие на память. Здорово, что здесь можно самостоятельно расписать кружку или тарелочку красками, а не оставлять эту работу мастеру-глазуровщику. Надеюсь, обжиг пройдёт успешно!:)

    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным
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    дизайном. Внутри было находиться очень комфортно. С задачей справились все. Наши преподаватели-мастерицы чутко и внимательно руководили процессом, при этом ненавязчиво, поддерживали творческие идеи и помогали воплотить желаемое. Отличный вариант собраться с подругами после работы или в выходной)

    Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим
  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
  • А
    Анна
    18 марта 2024
    Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
    Все очень понравилось! Благодарю Евгению за информативность и легкость мероприятия. Сабраж удался, теперь перейду к тернировкам!!!
  • О
    Олег
    1 марта 2024
    Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
    Евгения отличный рассказчик, все было симпатично и доступно! У нас все получилось, только времени было мало и не успели «трофеи» выпить! Но все упаковали с любовью и заботой. Спасибо за познавательную и полезную экскурсию в мир шампанского и сабража
  • М
    Марина
    22 февраля 2024
    Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
    Прекрасный мастер-класс. Евгения очень контактная и очень интересный рассказчик. Узнали новое об игристых винах, залихватски отрубили горлышки бутылок (у всех получилось с первого раза🤣). Дорогу домой не очень помним! Настоятельно рекомендуем мероприятие!
  • Д
    Дарья
    9 февраля 2024
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Чудесный мастер-класс! Ирина рассказала об истории восточной росписи, показала множество примеров, а во время творческого процесса направляла и подсказывала. Теперь украшенная плиточка красуется на полке и радует глаз!
  • А
    Алёна
    7 февраля 2024
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Просто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процесса. Ирина очень увлечена темой
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    и «заражает» этим, готова ответить на любые вопросы. Во время мастер-класса Ирина уделила внимание каждому, кто был в тот день — при этом не было какого-либо давления. Благодарю Ирину!

    Просто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процессаПросто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процесса
  • О
    Оксана
    5 февраля 2024
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Было прекрасно погрузиться в мир восточной росписи, узнать подробнее о технике и символах! Спасибо Ирине за интересные рассказы и помощь на каждом этапе создания рисунка.
    Было прекрасно погрузиться в мир восточной росписи, узнать подробнее о технике и символах! Спасибо Ирине за
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Урок фортепиано в центре Москвы
    Закрыть календарный год таким уроком - это знак того, что новый год будет познавательным, музыкальным и позитивным! Гид Катерина просто
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    прелесть как хороша! В ней и владение профессией, и умение подать урок так, что увлечение процессом так, что время летит… Рекомендую тем, кто хочет познать новое и проверить себя в терпении, умении слушать и слышать! В общем нам понравилось всё, несмотря на то, что была метель:)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы в выходные»

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