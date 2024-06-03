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А Анна Москва гусарская: мастер-класс по сабражу Все очень понравилось! Благодарю Евгению за информативность и легкость мероприятия. Сабраж удался, теперь перейду к тернировкам!!!

О Олег Москва гусарская: мастер-класс по сабражу Евгения отличный рассказчик, все было симпатично и доступно! У нас все получилось, только времени было мало и не успели «трофеи» выпить! Но все упаковали с любовью и заботой. Спасибо за познавательную и полезную экскурсию в мир шампанского и сабража

М Марина Москва гусарская: мастер-класс по сабражу Прекрасный мастер-класс. Евгения очень контактная и очень интересный рассказчик. Узнали новое об игристых винах, залихватски отрубили горлышки бутылок (у всех получилось с первого раза🤣). Дорогу домой не очень помним! Настоятельно рекомендуем мероприятие!

Д Дарья Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием Чудесный мастер-класс! Ирина рассказала об истории восточной росписи, показала множество примеров, а во время творческого процесса направляла и подсказывала. Теперь украшенная плиточка красуется на полке и радует глаз!

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