Используя индивидуальных квантовые устройства путешественники будут перемещаться в четырёхмерном пространстве Московского метрополитена. В числе первых посетителей – передовиков производства и народных депутатов - вы посетите первые станции "Кпопоткинская" и "Охотный ряд". А вместе с гостями столицы ⭐️ вы сможете приобщиться к культуре народов Советского Союза, посетив станции "Театральная", "Киевская", "Новослободская". Вместе с советским народом вы разделите радость первых свершений и гордость за великие победы, отражённых в убранстве станций "Маяковская" или "Октябрьская". Более того, вы сможете привезти из путешествия не только яркие впечатления и оригинальные фотографии 📸, но и важные исторические артефакты. Во время путешествия мы не раз будем перемещаться по квантовому временному туннелю сквозь года, но не беспокойтесь – современные технологи позволяют делать это многократно без особых воздействий на организм. По возвращении из прошлого вы можете почувствовать небольшое головокружение и лёгкую ностальгию. Для восстановления организма употребляйте больше жидкости в тёплой, дружеской обстановке!