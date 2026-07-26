Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я живу в 2099 году и работаю гидом в Московском Институте Времени, возглавляемым Н. Н. Петровым, одним из создателей машины времени.
Институт организовал экскурсионный маршрут для жителей 2020-2030 годов – перемещение в пространственно-временном континууме Московского метро.
С помощью индивидуальных квантовых устройств путешественники будут перемещаться в четырёхмерном пространстве Московского метрополитена, посещая самые красивые станции метро, начиная с 1935 года.
Институт организовал экскурсионный маршрут для жителей 2020-2030 годов – перемещение в пространственно-временном континууме Московского метро.
С помощью индивидуальных квантовых устройств путешественники будут перемещаться в четырёхмерном пространстве Московского метрополитена, посещая самые красивые станции метро, начиная с 1935 года.
Описание экскурсииИспользуя индивидуальных квантовые устройства путешественники будут перемещаться в четырёхмерном пространстве Московского метрополитена. В числе первых посетителей – передовиков производства и народных депутатов - вы посетите первые станции "Кпопоткинская" и "Охотный ряд". А вместе с гостями столицы вы сможете приобщиться к культуре народов Советского Союза, посетив станции "Театральная","Киевская","Новослободская". Вместе с советским народом вы разделите радость первых свершений и гордость за великие победы, отражённых в убранстве станций "Маяковская" или "Октябрьская". Более того, вы сможете привезти из путешествия не только яркие впечатления и оригинальные фотографии, но и важные исторические артефакты. Во время путешествия мы не раз будем перемещаться по квантовому временному туннелю сквозь года, но не беспокойтесь – современные технологи позволяют делать это многократно без особых воздействий на организм. По возвращении из прошлого вы можете почувствовать небольшое головокружение и лёгкую ностальгию. Для восстановления организма употребляйте больше жидкости в тёплой, дружеской обстановке! Важная информация: Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату на сайте. Оставшийся платёж можно произвести переводом на карту после экскурсии.
В будние дни начало экскурсии в 12:00, в выходные и праздники в 19:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Портативные квантовые приёмники для перемещения во времени
- Технически средства связи
- Реквизит для фотографий
Что не входит в цену
- Одноразовые наушники стоимостью 90 рублей (оплачиваются отдельно). Также вы можете воспользоваться своими проводными наушниками с обычным штекером для входа (диаметр 3, 5мм).
- Сувенирная продукция истории СССР
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Кропоткинская
Завершение: СТ.М. Комсомольская
Когда и сколько длится?
Когда: В будние дни начало экскурсии в 12:00, в выходные и праздники в 19:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату на сайте. Оставшийся платёж можно произвести переводом на карту после экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Большое спасибо Наталье за экскурсию. Открыли для себя Московское метро, узнали много фактов про его строительство. Было очень интересно и познавательно. Рекомендую всем)
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Е
Были вдвоём с дочкой 10,5 лет.
Понравилось обеим. Нескучно, небанально, с долей интерактива.
Спасибо за экскурсию
Понравилось обеим. Нескучно, небанально, с долей интерактива.
Спасибо за экскурсию
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О
Прекрасная экскурсия, посмотрели много станций метро, окунулась в историю, провели фотосессию, спасибо Наталье за интересную подачу материала!
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Р
Время экскурсии пронеслось совершенно незаметно, Наталья встретила нас вовремя и заворожила нас рассказом о московском метрополитене и его самых известных и выдающихся, исторических станциях, не оставляя ни одной мысли, что
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Т
Спасибо Наталье за интересное путешествие во времени, очень много фактов узнали о Московском метрополитене, все скрытое стало явным, погружение во времени со всеми нюансами и деталями, соединение с современностью, гордость
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Л
Очень понравилась экскурсия с Натальей" Путешествие во времени."..
По особенному взглянули на некоторые станции метро.
Были во многих странах мира, в некоторые метро лучше не спускаться, не для слабонервных!
Наше метро - шедевр,,
По особенному взглянули на некоторые станции метро.
Были во многих странах мира, в некоторые метро лучше не спускаться, не для слабонервных!
Наше метро - шедевр,,
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