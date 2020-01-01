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"Метро: путешествие во времени"

5
8 отзывов
Наталья К.
Наталья К. – Гид из Москвы
Здравствуйте! Меня зовут Наталья.

Я живу в 2099 году и работаю гидом в Московском Институте Времени, возглавляемым Н.

Н.

Петровым, одним из создателей машины времени.

Институт организовал экскурсионный маршрут для жителей 2020-2030 годов – перемещение в пространственно-временном континууме Московского метро 🚇.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚇Метро
  • ⚙️Необычно и интересно
  • Подземная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧒Подходит для детей
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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"Метро: путешествие во времени"
"Метро: путешествие во времени"

Что вы увидите

  • С помощью индивидуальных квантовых устройств путешественники будут перемещаться в четырёхмерном пространстве Московского метрополитена, посещая самые красивые станции метро, начиная с 1935 года
Используя индивидуальных квантовые устройства путешественники будут перемещаться в четырёхмерном пространстве Московского метрополитена. В числе первых посетителей – передовиков производства и народных депутатов - вы посетите первые станции "Кпопоткинская" и "Охотный ряд". А вместе с гостями столицы ⭐️ вы сможете приобщиться к культуре народов Советского Союза, посетив станции "Театральная", "Киевская", "Новослободская". Вместе с советским народом вы разделите радость первых свершений и гордость за великие победы, отражённых в убранстве станций "Маяковская" или "Октябрьская". Более того, вы сможете привезти из путешествия не только яркие впечатления и оригинальные фотографии 📸, но и важные исторические артефакты. Во время путешествия мы не раз будем перемещаться по квантовому временному туннелю сквозь года, но не беспокойтесь – современные технологи позволяют делать это многократно без особых воздействий на организм. По возвращении из прошлого вы можете почувствовать небольшое головокружение и лёгкую ностальгию. Для восстановления организма употребляйте больше жидкости в тёплой, дружеской обстановке!
Что входит
  • Портативные квантовые передатчики для перемещения во времени
  • Технически средства связи
  • Реквизит для фотографий
Что не входит
  • Сувенирная продукция истории СССР
Начало
🚩 ст. м. Кропоткинская
Место завершения
🏁 ст. м. Комсомольская
"Метро: путешествие во времени"
"Метро: путешествие во времени"
"Метро: путешествие во времени"
"Метро: путешествие во времени"
"Метро: путешествие во времени"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья К.
Наталья К.
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8 отзывов оставили туристы

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