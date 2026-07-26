Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я живу в 2099 году и работаю гидом в Московском Институте Времени, возглавляемым Н. Н. Петровым, одним из создателей машины времени.



Институт организовал экскурсионный маршрут для жителей 2020-2030 годов – перемещение в пространственно-временном континууме Московского метро.



С помощью индивидуальных квантовых устройств путешественники будут перемещаться в четырёхмерном пространстве Московского метрополитена, посещая самые красивые станции метро, начиная с 1935 года. 5 77 отзывов

Наталья Ваш гид в Москве Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -15% 7500 ₽ выгода 1125 ₽ 6375 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 77 отзывов 3 часа 1-6 человек Метро Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Используя индивидуальных квантовые устройства путешественники будут перемещаться в четырёхмерном пространстве Московского метрополитена. В числе первых посетителей – передовиков производства и народных депутатов - вы посетите первые станции "Кпопоткинская" и "Охотный ряд". А вместе с гостями столицы вы сможете приобщиться к культуре народов Советского Союза, посетив станции "Театральная","Киевская","Новослободская". Вместе с советским народом вы разделите радость первых свершений и гордость за великие победы, отражённых в убранстве станций "Маяковская" или "Октябрьская". Более того, вы сможете привезти из путешествия не только яркие впечатления и оригинальные фотографии, но и важные исторические артефакты. Во время путешествия мы не раз будем перемещаться по квантовому временному туннелю сквозь года, но не беспокойтесь – современные технологи позволяют делать это многократно без особых воздействий на организм. По возвращении из прошлого вы можете почувствовать небольшое головокружение и лёгкую ностальгию. Для восстановления организма употребляйте больше жидкости в тёплой, дружеской обстановке! Важная информация: Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату на сайте. Оставшийся платёж можно произвести переводом на карту после экскурсии.

В будние дни начало экскурсии в 12:00, в выходные и праздники в 19:15 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Портативные квантовые приёмники для перемещения во времени

Технически средства связи

Реквизит для фотографий Что не входит в цену Одноразовые наушники стоимостью 90 рублей (оплачиваются отдельно). Также вы можете воспользоваться своими проводными наушниками с обычным штекером для входа (диаметр 3, 5мм).

Сувенирная продукция истории СССР Где начинаем и завершаем? Начало: СТ.М. Кропоткинская Завершение: СТ.М. Комсомольская Когда и сколько длится? Когда: В будние дни начало экскурсии в 12:00, в выходные и праздники в 19:15 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Для бронирования экскурсии необходимо внести предоплату на сайте. Оставшийся платёж можно произвести переводом на карту после экскурсии Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.