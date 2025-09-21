Мои заказы

По местам Фёдора Шехтеля: эстетика московского модерна

Понять стиль знаменитого архитектора и раскрыть диапазон его личности
Архитектура Фёдора Шехтеля — это средневековые замки и крепости, неоклассические особняки и загадочные терема. И все они — не театральные декорации, а жилые дома на улицах столицы.

Нам с вами будет интересен не только новаторский модерн зодчего в центре Москвы, но и сам Фёдор Осипович — блистательный архитектор, красивый человек и жизнелюб.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Сад «Аквариум», в оформлении которого, по мнению многих искусствоведов, участвовал Фёдор Шехтель.

Дом Пигита — «булгаковский дом» на Садовом кольце в стиле модерн

Личный дом Фёдора Шехтеля на Садовом кольце. Расскажу, почему он связан с поэтом Маяковским

Второй личный дом Шехтеля в Ермолаевском переулке, похожий на средневековый замок.

Скоропечатня Левенсона — типография, выстроенная Шехтелем в стиле модерн. В ней был издан первый поэтический альбом Марины Цветаевой.

Патриаршие пруды, и рядом — сквер имени Шехтеля, дома в стиле сталинского ампира, дом Патриарх и другие архитектурные шедевры.

Особняк Зинаиды Морозовой — неоготическая усадьба работы Шехтеля. Расскажу, как она вдохновляла московских писателей.

Палаты Гранатного двора на Спиридоновке — допетровская архитектура Москвы.

Особняк Степана Рябушинского — образец московского модерна, занесенный в мировые архитектурные энциклопедии

Храм Большого Вознесения, в котором венчался Александр Пушкин.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная, маленьким детям до 8 лет будет трудно
  • Все здания мы осматриваем снаружи

во вторник и пятницу в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 289 туристов
Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Аккредитованный гид, закончила «Центр подготовки Туристических кадров», разрабатываю маршруты авторских экскурсий по городу. Стремлюсь найти оригинальный подход к проведению экскурсий, отойти от туристических
читать дальше

банальностей, показать архитектуру как украшение пространства. Люблю Москву, на экскурсионных прогулках поддерживаю лёгкую, доброжелательную атмосферу. Отражение музыки в архитектуре Москвы — одна из самых интересных для меня тем, показывающая переплетение разных видов искусства в большом городе. Всегда рада открыть другим красоту и историю Москвы!

Е
Елена
21 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно. Гид Ирина очень интересно рассказала о Федоре Шехтеле и его архитектурных шедеврах. Ходить очень приятно и не утомительно. От души рекомендую!
Ирина
Ирина
Ответ организатора:
Елена, благодарю!

