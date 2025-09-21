По местам Фёдора Шехтеля: эстетика московского модерна
Понять стиль знаменитого архитектора и раскрыть диапазон его личности
Архитектура Фёдора Шехтеля — это средневековые замки и крепости, неоклассические особняки и загадочные терема. И все они — не театральные декорации, а жилые дома на улицах столицы.
Нам с вами будет интересен не только новаторский модерн зодчего в центре Москвы, но и сам Фёдор Осипович — блистательный архитектор, красивый человек и жизнелюб.
Сад «Аквариум», в оформлении которого, по мнению многих искусствоведов, участвовал Фёдор Шехтель.
Дом Пигита — «булгаковский дом» на Садовом кольце в стиле модерн
Личный дом Фёдора Шехтеля на Садовом кольце. Расскажу, почему он связан с поэтом Маяковским
Второй личный дом Шехтеля в Ермолаевском переулке, похожий на средневековый замок.
Скоропечатня Левенсона — типография, выстроенная Шехтелем в стиле модерн. В ней был издан первый поэтический альбом Марины Цветаевой.
Патриаршие пруды, и рядом — сквер имени Шехтеля, дома в стиле сталинского ампира, дом Патриарх и другие архитектурные шедевры.
Особняк Зинаиды Морозовой — неоготическая усадьба работы Шехтеля. Расскажу, как она вдохновляла московских писателей.
Палаты Гранатного двора на Спиридоновке — допетровская архитектура Москвы.
Особняк Степана Рябушинского — образец московского модерна, занесенный в мировые архитектурные энциклопедии
Храм Большого Вознесения, в котором венчался Александр Пушкин.
Экскурсия полностью пешеходная, маленьким детям до 8 лет будет трудно
Все здания мы осматриваем снаружи
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 289 туристов
Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Аккредитованный гид, закончила «Центр подготовки Туристических кадров», разрабатываю маршруты авторских экскурсий по городу.
банальностей, показать архитектуру как украшение пространства.
Люблю Москву, на экскурсионных прогулках поддерживаю лёгкую, доброжелательную атмосферу.
Отражение музыки в архитектуре Москвы — одна из самых интересных для меня тем, показывающая переплетение разных видов искусства в большом городе.
Всегда рада открыть другим красоту и историю Москвы!
Елена
21 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно. Гид Ирина очень интересно рассказала о Федоре Шехтеле и его архитектурных шедеврах. Ходить очень приятно и не утомительно. От души рекомендую!