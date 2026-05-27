Идём бродить по центру Москвы в компании загадочного проводника: вы сами решите, кто он — человек или призрак. Пройдёте по бульварам и переулкам, что хранят множество секретов. Услышите мистические истории о семье Пушкина. Увидите, где сидел сам дьявол. И прикоснётесь к тайнам, которые открываются далеко не каждому.
Описание экскурсии
Встретимся у памятника Пушкину — и отправимся по одному из самых таинственных маршрутов Москвы: через Пушкинскую площадь, Тверской бульвар, Никитские ворота, Спиридоновку и Патриаршие пруды.
Я погружу вас в мир городских легенд — и расскажу:
- где в Москве чаще всего встречают привидений
- какой призрак живёт на Пушкинской площади и почему о нём знают во всём мире
- на какой скамейке, как гласит легенда, сидел сам дьявол
- где можно встретить призрак чёрного автомобиля — и чем это может обернуться
- живёт ли чёрный козёл на Патриарших прудах
- какие тайны скрывает Тверской бульвар
- в каком старом театре появляется дух режиссёра и его жены-актрисы
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Без доплаты
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2172 туристов
Аккредитованный гид, профессиональный драматический актёр, режиссёр. Провожу экскурсии-шоу. Умею найти подход ко взрослым и детям. Обожаю свою работу.
