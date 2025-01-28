Слышали ли вы что-то хорошее об эклектике? Долгие годы архитектуру второй половины 19 века считали чуть ли не второсортной. Однако богатые москвичи заказывали постройки именно в этом стиле! Мы рассмотрим здания одного из лучших архитекторов-эклектиков Семёна Эйбушитца и обсудим, почему его имя, увы, сейчас мало известно даже специалистам.

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Описание экскурсии

Вы узнаете об истории возникновения и развития эклектики в архитектуре, изучая ключевые постройки Семёна Эйбушитца в Москве. К нему обращались знаменитый банкир Лазарь Поляков, сёстры Хлудовы и многие другие московские купцы и их потомки. Поговорим о плодотворном сотрудничестве Эйбушитца с «московским Ротшильдом». Выясним, почему имя талантливого и успешного архитектора, упомянутого даже у Гиляровского, было «забыто» официальными институциями ещё при его жизни.

На экскурсии мы посмотрим сохранившиеся постройки Семёна Эйбушитца в Москве:

Первую известную работу на Тверском бульваре

«Особняки-близнецы» — дом Сергея Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке и дом его сестры Серафимы Давыдовой на Мясницкой улице

Доходный дом купцов Живаго на Большой Дмитровке

Хлудовские бани, соперничавшие со знаменитыми Сандуновскими

Здание банка на Кузнецком Мосту, более века сохраняющее надпись «БАНКЪ» на фасаде

Старейшую синагогу Москвы

Организационные детали