Слышали ли вы что-то хорошее об эклектике? Долгие годы архитектуру второй половины 19 века считали чуть ли не второсортной.
Однако богатые москвичи заказывали постройки именно в этом стиле! Мы рассмотрим здания одного из лучших архитекторов-эклектиков Семёна Эйбушитца и обсудим, почему его имя, увы, сейчас мало известно даже специалистам.
Однако богатые москвичи заказывали постройки именно в этом стиле! Мы рассмотрим здания одного из лучших архитекторов-эклектиков Семёна Эйбушитца и обсудим, почему его имя, увы, сейчас мало известно даже специалистам.
Время начала: 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30
Описание экскурсии
Вы узнаете об истории возникновения и развития эклектики в архитектуре, изучая ключевые постройки Семёна Эйбушитца в Москве. К нему обращались знаменитый банкир Лазарь Поляков, сёстры Хлудовы и многие другие московские купцы и их потомки. Поговорим о плодотворном сотрудничестве Эйбушитца с «московским Ротшильдом». Выясним, почему имя талантливого и успешного архитектора, упомянутого даже у Гиляровского, было «забыто» официальными институциями ещё при его жизни.
На экскурсии мы посмотрим сохранившиеся постройки Семёна Эйбушитца в Москве:
- Первую известную работу на Тверском бульваре
- «Особняки-близнецы» — дом Сергея Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке и дом его сестры Серафимы Давыдовой на Мясницкой улице
- Доходный дом купцов Живаго на Большой Дмитровке
- Хлудовские бани, соперничавшие со знаменитыми Сандуновскими
- Здание банка на Кузнецком Мосту, более века сохраняющее надпись «БАНКЪ» на фасаде
- Старейшую синагогу Москвы
Организационные детали
- Во время экскурсии я использую радиогиды, поэтому при желании вы можете взять свои проводные наушники
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
в понедельник в 14:00, 17:00 и 19:30, в среду в 10:00 и 12:30, в субботу в 12:00, 14:30 и 17:00, в воскресенье в 12:00 и 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00, 17:00 и 19:30, в среду в 10:00 и 12:30, в субботу в 12:00, 14:30 и 17:00, в воскресенье в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Меня зовут Анна. Я востоковед, дипломированный гид, увлечена литературой и искусством, люблю Москву. Много лет я занимаюсь изучением истории нашей столицы и с радостью поделюсь с вами своими эмоциями иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
28 янв 2025
Хочу поблагодарить организатора экскурсии и гида - Анну за интереснейший рассказ и малоизвестные факты о жизни и творчестве архитектора Семёна Эйбушитца. Казалось бы знакомый маршрут, но на нашем пути Анна
Д
Денис
8 дек 2024
Недавно я отправился в удивительное путешествие, которое оставило массу впечатлений и эмоций!
Экскурсия была просто потрясающей — от начала до конца. Наш гид была настоящим профессионалом, который не только делился интересными
Экскурсия была просто потрясающей — от начала до конца. Наш гид была настоящим профессионалом, который не только делился интересными
Я
Яна
17 ноя 2024
Благодарим Анну за оригинальную экскурсию! Интересно выбрана тема, предполагающая, что внимание слушателей будет сфокусировано на особенностях одного архитекткрного стиля и творчестве одного архитектора, имя которого упоминается часто, однако чтобы ему
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