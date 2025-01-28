Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца

На архитектурной прогулке по центру изучить прекрасные образцы эклектики и постараться полюбить её
Слышали ли вы что-то хорошее об эклектике? Долгие годы архитектуру второй половины 19 века считали чуть ли не второсортной.

Однако богатые москвичи заказывали постройки именно в этом стиле! Мы рассмотрим здания одного из лучших архитекторов-эклектиков Семёна Эйбушитца и обсудим, почему его имя, увы, сейчас мало известно даже специалистам.
5
3 отзыва
Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
Московская эклектика архитектора Семёна Эйбушитца
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30

Описание экскурсии

Вы узнаете об истории возникновения и развития эклектики в архитектуре, изучая ключевые постройки Семёна Эйбушитца в Москве. К нему обращались знаменитый банкир Лазарь Поляков, сёстры Хлудовы и многие другие московские купцы и их потомки. Поговорим о плодотворном сотрудничестве Эйбушитца с «московским Ротшильдом». Выясним, почему имя талантливого и успешного архитектора, упомянутого даже у Гиляровского, было «забыто» официальными институциями ещё при его жизни.

На экскурсии мы посмотрим сохранившиеся постройки Семёна Эйбушитца в Москве:

  • Первую известную работу на Тверском бульваре
  • «Особняки-близнецы» — дом Сергея Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке и дом его сестры Серафимы Давыдовой на Мясницкой улице
  • Доходный дом купцов Живаго на Большой Дмитровке
  • Хлудовские бани, соперничавшие со знаменитыми Сандуновскими
  • Здание банка на Кузнецком Мосту, более века сохраняющее надпись «БАНКЪ» на фасаде
  • Старейшую синагогу Москвы

Организационные детали

  • Во время экскурсии я использую радиогиды, поэтому при желании вы можете взять свои проводные наушники
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет

в понедельник в 14:00, 17:00 и 19:30, в среду в 10:00 и 12:30, в субботу в 12:00, 14:30 и 17:00, в воскресенье в 12:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Тверском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00, 17:00 и 19:30, в среду в 10:00 и 12:30, в субботу в 12:00, 14:30 и 17:00, в воскресенье в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
28 янв 2025
Хочу поблагодарить организатора экскурсии и гида - Анну за интереснейший рассказ и малоизвестные факты о жизни и творчестве архитектора Семёна Эйбушитца. Казалось бы знакомый маршрут, но на нашем пути Анна
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обращала внимание на исторические здания в стиле эклектики, который не является символом безвкусицы и нагромождения. Наоборот, это сочетание разностилевых элементов в конкретном творческом решении. Запомнилась мысль, высказанная Анной, что "если бы Семён Эйбушитц пожил подольше, он бы пришел к модернизму". Также хотелось бы отметить искреннюю заинтересованность Анны темой и пожелать осуществления ее мечты о том, чтобы на всех архитектурных зданиях в строительстве которых участвовал С. Эйбушитц, были установлены памятные таблички. Экскурсия будет интересна как знатокам Москвы, так и гостям столицы.

Хочу поблагодарить организатора экскурсии и гида - Анну за интереснейший рассказ и малоизвестные факты о жизниХочу поблагодарить организатора экскурсии и гида - Анну за интереснейший рассказ и малоизвестные факты о жизниХочу поблагодарить организатора экскурсии и гида - Анну за интереснейший рассказ и малоизвестные факты о жизниХочу поблагодарить организатора экскурсии и гида - Анну за интереснейший рассказ и малоизвестные факты о жизниХочу поблагодарить организатора экскурсии и гида - Анну за интереснейший рассказ и малоизвестные факты о жизниХочу поблагодарить организатора экскурсии и гида - Анну за интереснейший рассказ и малоизвестные факты о жизни
Д
8 дек 2024
Недавно я отправился в удивительное путешествие, которое оставило массу впечатлений и эмоций!
Экскурсия была просто потрясающей — от начала до конца. Наш гид была настоящим профессионалом, который не только делился интересными
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фактами, но и создавала атмосферу полного погружения в историю и культуру.
Каждая остановка на маршруте была продумана до мелочей, и я узнал столько нового!
Если вы ищете что-то, что вдохновит и подарит новые впечатления, настоятельно рекомендую эту экскурсию. Это было путешествие, которое я никогда не забуду!

Я
17 ноя 2024
Благодарим Анну за оригинальную экскурсию! Интересно выбрана тема, предполагающая, что внимание слушателей будет сфокусировано на особенностях одного архитекткрного стиля и творчестве одного архитектора, имя которого упоминается часто, однако чтобы ему
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было уделено столько внимания, я пока не встречала. Экскурсия подготовлена очень тщательно, с использованием архивных материалов. Подробно освещена эпоха, в которую работал архитектор. Анна обладает обширными знаниями и проводит интересный анализ взаимосвязи политики, экономики и искусства. Много внимания уделено и личности банкира и общественного деятеля Л. С. Полякова. С организационной точки зрения Анна с большим вниманием относится к комфорту своих экскурсантов, открыта для общения, вообще, это очаровательный и умный человек. Спасибо!

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