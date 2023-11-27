Изучить удивительные женские судьбы, оставившие след в облике города и памяти поколений
Архитектура Тверского бульвара поражает своим разнообразием — с усадьбами и особняками 18 столетия соседствуют дома 19 и 20 веков. Многие из них связаны с необыкновенными семьями и уникальными женщинами. Именно им и посвящена эта экскурсия.
На прогулке по бульвару мы раскроем самые яркие истории с женским лицом — они подарят вдохновенье, «и жизнь, и слёзы, и любовь».
На прогулке по бульвару мы раскроем самые яркие истории с женским лицом — они подарят вдохновенье, «и жизнь, и слёзы, и любовь».
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Описание
Что вас ожидает
- Начнём прогулку у памятника Пушкину — и уделим внимание не только поэту, но и его жене. Обсудим биографию Натальи Гончаровой, её знакомство с писателем, сватовство и венчание. Не обойдем вниманием и судьбу её старшей дочери — Марии Гартунг.
- Неспешно прогуливаясь по бульвару, выясним, бывают ли дома для холостяков. А если да, то при чём здесь любовь к женщине?
- Отыщем «Дом под юбкой» и разберёмся, почему он так называется.
- Узнаем, кто был главной музой архитектора Сергея Конёнкова, а также раскроем тайну: зачем, куда и почему за ним прислал целый пароход лично Сталин.
- Поговорим о женщинах Есенина, а также поймём почему именно на Тверском бульваре установили его памятник и для чего рядом примостился Пегас.
- Увидим дом-музей Марии Ермоловой, рядом с которым обсудим ее творческую и личную жизнь.
- Вспомним о гениальной женщине — модельере, которую называли русской Коко Шанель и чья судьба — это пример служения своему призванию.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
- Это пешая прогулка, дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Пушкинской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 4885 туристов
Мы — Тася и Сергей, творческая семья и команда неформальных гидов. Занимаемся фотографией и съемкой видеозарисовок о Петербурге, изучаем искусство, историю и архитектуру. С удовольствием покажем наш город так, чтобы вам захотелось вернуться сюда еще не раз!
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