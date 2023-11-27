Архитектура Тверского бульвара поражает своим разнообразием — с усадьбами и особняками 18 столетия соседствуют дома 19 и 20 веков. Многие из них связаны с необыкновенными семьями и уникальными женщинами. Именно им и посвящена эта экскурсия.



На прогулке по бульвару мы раскроем самые яркие истории с женским лицом — они подарят вдохновенье, «и жизнь, и слёзы, и любовь».