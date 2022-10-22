Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Веселое погружение в историю
Выполняя увлекательные задания и заполняя старинную грамоту, маленькие путешественники узнают:
Где началась история великого правления Ивана Грозного и что происходило в Москве в этот период
Что восьмилетний царь увидел во сне, и как этот сон повлиял на его жизнь
Как в 16 веке одевались, красились и трапезничали знатные дамы
Что такое храм-казна и почему «стены имеют уши»
Где в Москве вели торг и что Иван Грозный пожаловал заморским гостям
В конце экскурсии всех участников ждут небольшие призы!
Организационные детали
Вы можете участвовать в квесте вместе с ребенком, или он самостоятельно проходит его с гидом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела 241 экскурсию для 388 туристов
Я понимаю, что встреча с Москвой волнительна, как первое свидание, которое запоминается на всю жизнь. Мне искренне хочется, чтобы эта встреча прошла удачно, и поэтому я создаю по-настоящему персонализированные экскурсии на любой вкус. Я подарю вам Москву — город, в который влюбляются с первого взгляда — и покажу ее с разных ракурсов, ведь наша столица очень многогранна. Старинная и современная, нежная и величавая — всегда разная и все же узнаваемая Москва приглашает вас на свидание!