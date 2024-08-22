На квесте «В поисках завещания Ивана Грозного» участники прогуляются по историческим улицам Москвы: Варварке, Ильинке и Никольской.



В ходе экскурсии вы увидите древние каменные палаты, узнаете о жизни и правлении Ивана Грозного, а также сможете загадать желание у китайгородской стены. В конце всех ждут небольшие призы. Программа адаптируется для детей и взрослых, а также возможна для школьных групп

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в квесте - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми вечерами и яркими красками города. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. В зимние месяцы квест тоже возможен, но стоит учесть погодные условия и одеться теплее.

Сейчас август — это идеальное время.