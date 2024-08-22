На квесте «В поисках завещания Ивана Грозного» участники прогуляются по историческим улицам Москвы: Варварке, Ильинке и Никольской.
В ходе экскурсии вы увидите древние каменные палаты, узнаете о жизни и правлении Ивана Грозного, а также сможете загадать желание у китайгородской стены. В конце всех ждут небольшие призы. Программа адаптируется для детей и взрослых, а также возможна для школьных групп
В ходе экскурсии вы увидите древние каменные палаты, узнаете о жизни и правлении Ивана Грозного, а также сможете загадать желание у китайгородской стены. В конце всех ждут небольшие призы. Программа адаптируется для детей и взрослых, а также возможна для школьных групп
5 причин купить этот квест
- 🗺 Увлекательный маршрут по историческим улицам
- 🏰 Знакомство с историей Ивана Грозного
- 🎁 Призы для участников
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📜 Возможность узнать о жизни в 16 веке
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в квесте - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться теплыми вечерами и яркими красками города. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. В зимние месяцы квест тоже возможен, но стоит учесть погодные условия и одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Варварка
- Ильинка
- Никольская
- Китайгородская стена
Описание квеста
Веселое погружение в историю
Выполняя увлекательные задания и заполняя старинную грамоту, вы узнаете:
- Где началась история великого правления Ивана Грозного и что происходило в Москве в этот период
- Что восьмилетний царь увидел во сне и как этот сон повлиял на его жизнь
- Как в 16 веке одевались, красились и трапезничали знатные дамы
- Что такое храм-казна и почему «стены имеют уши»
- Где в Москве вели торг и что Иван Грозный пожаловал заморским гостям
В конце экскурсии всех участников ждут небольшие призы!
Организационные детали
- Прогулка адаптируется для детей и взрослых любого возраста
- Вы можете участвовать в квесте вместе с ребенком, или он самостоятельно проходит его с гидом
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5872 туристов
Представляю нашу команду гидов: вместе мы создаём персонализированные прогулки на любой вкус, каждый из нас аккредитован и с опытом проведения экскурсий более 5 лет. Мы подарим вам Москву — город,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если бы можно было поставить 10 из 5, это тот самый случай. Во время экскурсии с Еленой и подростки, и взрослые были включены на максимум: вспоминали, догадывались, смеялись. Коробочка с секретами, тайные местечки среди вроде бы знакомых улочек, новые факты о Романовых, Иване Грозном, о стенах и башнях рядом. Лучшая экскурсия за 10 дней нашего путешествия. Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Елена, от всего класса выражаем Вам благодарность за интересную экскурсию.
На самом деле это первая наша экскурсия. Мы с детьми никуда еще не выезжали в Москве. Нам очень повезло, что вы наш первый экскурсовод. Очень интересный маршрут. Елена очень внимательна к слушателям.
Нам все безумно понравилось, все очень интересно, дети в восторге. Обсуждаем в пути кто, что запомнил.
Надеемся на дальнейшую встречу.
На самом деле это первая наша экскурсия. Мы с детьми никуда еще не выезжали в Москве. Нам очень повезло, что вы наш первый экскурсовод. Очень интересный маршрут. Елена очень внимательна к слушателям.
Нам все безумно понравилось, все очень интересно, дети в восторге. Обсуждаем в пути кто, что запомнил.
Надеемся на дальнейшую встречу.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Большое спасибо Елене за экскурсию!
Дети и родители в восторге. У нас группа активных подростков-пятиклассников, но даже они заинтересовались и «включились» в экскурсию. Елена может всех вовлечь и заинтересовать! Маршрут проложен идеально, куча интересных фактов! Дети не хотели отпускать Елену - так понравилось гулять с ней👍 Однозначно рекомендую! Отличная альтернатива скучным школьным экскурсиям👍👍👍
Дети и родители в восторге. У нас группа активных подростков-пятиклассников, но даже они заинтересовались и «включились» в экскурсию. Елена может всех вовлечь и заинтересовать! Маршрут проложен идеально, куча интересных фактов! Дети не хотели отпускать Елену - так понравилось гулять с ней👍 Однозначно рекомендую! Отличная альтернатива скучным школьным экскурсиям👍👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
К
Экскурсия интересная, составлена в форме квеста, ребятам очень понравилось отгадывать загадки во время прогулки по историческим улицам Москвы. Я ожидала немножко больше информации о времени правления Ивана Грозного. Но зато были даны интересные сведения об исторических названиях центральных улиц и районов Москвы
Вам был полезен этот отзыв?
А
Потрясающая подача материала, потрясающий рассказчик. Вот просто даже не сказать иначе. Трое детей 9 и 11 лет были в диком восторге, сказали, что вот на такие экскурсии они готовы ходить сколько угодно
Вам был полезен этот отзыв?
Больше спасибо Елене за отлично проведённое время! Понравилось и взрослым и детям (13-15 лет).
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»»
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Погрузитесь в мир старинных артефактов Москвы, расшифруйте тайные знаки и насладитесь прогулкой по историческим улицам столицы
Начало: У метро Кузнецкий мост
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 1200 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 15 чел.
Экскурсия-квест «Британская загадка Москвы»
Пройти по особым локациям города и выяснить, как они связаны с Туманным Альбионом
Начало: На Театральной площади
13 авг в 12:00
14 авг в 12:00
от 19 000 ₽ за всё до 15 чел.
-
5%
Квест
до 7 чел.
Городской квест: «Москва, я люблю тебя…»
Исследовать Москву в интерактивном формате и узнать о реальных историях любви из 19 века
Начало: У м. «Театральная»
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 7600 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Интерактивная прогулка по Китай-городу с историком «Москва Ивана Грозного» с посещением трапезной
Будем искать московские клады, играть в квиз и обсуждать предпринимательство 16 века
Начало: На Красной площади
13 авг в 10:30
14 авг в 10:30
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
от 8000 ₽ за экскурсию