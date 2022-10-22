Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»

Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам

Вместе мы пройдем по самым красивым улицам столицы: Варварке, Ильинке и Никольской.

Увидим древние каменные палаты, осмотрим руины церкви «в полях», попробуем поторговаться и «надеть горшок».

Вспомним о подземной реке, загадаем желание у китайгородской стены, поздороваемся с Москвой за руку и найдем клад!
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Детская экскурсия-квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Веселое погружение в историю

Выполняя увлекательные задания и заполняя старинную грамоту, маленькие путешественники узнают:

  • Где началась история великого правления Ивана Грозного и что происходило в Москве в этот период
  • Что восьмилетний царь увидел во сне, и как этот сон повлиял на его жизнь
  • Как в 16 веке одевались, красились и трапезничали знатные дамы
  • Что такое храм-казна и почему «стены имеют уши»
  • Где в Москве вели торг и что Иван Грозный пожаловал заморским гостям

В конце экскурсии всех участников ждут небольшие призы!

Организационные детали

Вы можете участвовать в квесте вместе с ребенком, или он самостоятельно проходит его с гидом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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