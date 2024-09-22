Ю Юлия

Прошлись по маршруту экскурсии. Увидели интересные достопримечательности, которые никогда и не замечали. Маршрут построен удобно и понятно. Мы насладились прогулкой и экскурсией. Рассказывают понятно и познавательно. Пройдёмся еще по экскурсиям.