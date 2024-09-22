Мои заказы

Английское подворье – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Английское подворье» в Москве, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Пешая
2 часа
1 отзыв
Аудиогид
Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
Начало: Староваганьковский переулок, д. 19, стр. 1
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Китайгородские сказки - интерактивный детский квест
Пешая
2 часа
6 отзывов
Квест
до 6 чел.
Китайгородские сказки - интерактивный детский квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 6 чел.
Москва Ивана Грозного - «Где жил слон царя?»
Пешая
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Москва Ивана Грозного - «Где жил слон царя?»
Начало: Метро Китай-город, выход 10
Завтра в 16:00
28 сен в 13:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2024
    Неизвестная Москва: Аудиопрогулка по дворикам и переулкам
    Прошлись по маршруту экскурсии. Увидели интересные достопримечательности, которые никогда и не замечали. Маршрут построен удобно и понятно. Мы насладились прогулкой и экскурсией. Рассказывают понятно и познавательно. Пройдёмся еще по экскурсиям.

