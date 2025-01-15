Москва современная и Москва булгаковская. Насколько они похожи и чем отличаются? Можно ли встретить на Патриарших призрак кота Бегемота или он канул в лету. Где отрезало трамваем голову Берлиозу и, где та самая лавочка?

На нашей необычной экскурсии 🧭 мы с вами увидим город 🏙️ глазами Булгакова. Шаг за шагом исследуем те места, где происходили все события романа. Попробуем найти особняк Маргариты. И, если повезёт, на нашем пути могут встретиться персонажи великого романа.

На экскурсии вы узнаете:

почему Воланд появился именно на Патриарших прудах;

историю «Патриарших прудов»;

почему Булгаков не любил «Нехорошую квартиру»;

почему кота зовут Бегемот;

услышите историю 📖 любви Булгакова к его «Маргарите»;

судьбу памятника Михаилу Булгакову в Москве;

и многое другое.

На экскурсии вы увидите:

дом, где жил Булгаков;

дом, где находится та самая «нехорошая» квартирка;

здание театра Варьете;

ту самую лавочку;

здание МАССОЛИТа и ресторана «Грибоедов»;

один из вариантов особняка Маргариты;

и многое другое.

Важно: