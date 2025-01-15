Москва современная и Москва булгаковская. Насколько они похожи и чем отличаются? Можно ли встретить на Патриарших призрак кота Бегемота или он канул в лету. Где отрезало трамваем голову Берлиозу и, где та самая лавочка?
На нашей необычной экскурсии 🧭 мы с вами увидим город 🏙️ глазами Булгакова. Шаг за шагом исследуем те места, где происходили все события романа. Попробуем найти особняк Маргариты. И, если повезёт, на нашем пути могут встретиться персонажи великого романа.
На экскурсии вы узнаете:
почему Воланд появился именно на Патриарших прудах;
историю «Патриарших прудов»;
почему Булгаков не любил «Нехорошую квартиру»;
почему кота зовут Бегемот;
услышите историю 📖 любви Булгакова к его «Маргарите»;
судьбу памятника Михаилу Булгакову в Москве;
и многое другое.
На экскурсии вы увидите:
дом, где жил Булгаков;
дом, где находится та самая «нехорошая» квартирка;
здание театра Варьете;
ту самую лавочку;
здание МАССОЛИТа и ресторана «Грибоедов»;
один из вариантов особняка Маргариты;
и многое другое.
Важно:
Мы оставляем за собой право изменения в маршруте не влияющие на качество предоставления услуги
Приходите на экскурсию ⛳ вовремя и одевайтесь по погоде
На месте сбора группы вас будет ждать наш администратор
Предварительная запись на экскурсию обязательна!
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Триумфальная пл. , 2, на ступеньках Театра Сатиры
Место завершения
🏁 Спиридоновка
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.