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Москва с закрытыми глазами

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10 отзывов
Юлия Р.
Юлия Р. – Гид из Москвы
Хотите получше узнать город 🏙️, в котором живете? Или вы всего на один в Москве и хотите, чтобы он запомнился? Отправляйтесь на прогулку-экскурсию по Москве с закрытыми глазами.

Вы погуляете по центру города с гидом-проводником 2 часа.

Посетите арт-пространства, скверы и парки 🌳, пройдетесь по центральным улицам.

Мы позаботились о безопасности — гид будет водить вас за руку и помогать с перемещением.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Москва с закрытыми глазами
Москва с закрытыми глазами

Что вы увидите

  • Центральную часть города
  • Арт-объекты и пространства
  • Дворики и скверы
  • Магазинчики и лавочки
Всё начнется с того, что тебе завяжут глаза и крепко возьмут за руку. С этой секунды ты отправишься в яркое путешествие по Москве.
Целых два часа без возможности видеть ты будешь познавать окружающее пространство города необычным способом — на звук, на запах, на ощупь и на вкус.
Всю экскурсию ⛳ тебя сопровождает ведущий, который позаботится о твоем комфорте и безопасности, не даст растеряться или запаниковать. Ведущий даст тебе возможность увидеть то, что ты бы точно не заметил, изучая город 🏙️ с открытыми глазами.
На протяжении всего пути тебя поджидают приятные открытия и сюрпризы. Вместе со своим ведущим ты будешь заходить в гости в арт-пространства и магазинчики, знакомиться с интересными людьми города, изучать на ощупь дома и красоту центральных улиц, бродить по дворикам и скверам, различать звуки и запахи, узнавать вкусные места, выполнять творческие задания.
Приятный бонус: тебя ждет погружение в себя, ты сможешь почувствовать, что происходит внутри, когда ты соприкасаешься с пространством города без суеты и спешки, с полным вниманием и интересом. Под повязкой чувства обострятся, восприятие станет ярче и острее, а хорошие эмоции наполнят радостью.
Ты должен знать, что мы с трепетом готовимся к каждой новой экскурсии 🧭. Поэтому перед погружением мы просим заполнить небольшую анкету. Это необходимо для того, позаботиться о твоем комфорте и безопасности, провести время максимально полезно и приятно.
Максимальное количество участников: два человека. Ты можешь отправиться в это путешествие один или взять с собой друга.
Что входит
  • Личный ведущий.
  • Специально разработанный маршрут с учетом особенностей участника(ов).
  • Материалы для творческих заданий.
  • Любительский фоторепортаж от проводника.
Что не входит
  • Остановка в кафе (ты сам определяешь сумму чека).
  • Профессиональный фоторепортаж (4000 рублей, по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Чистопрудный бульвар, 1
Москва с закрытыми глазами
Москва с закрытыми глазами
Москва с закрытыми глазами
Москва с закрытыми глазами
Москва с закрытыми глазами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Р.
Юлия Р.
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10 отзывов оставили туристы

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