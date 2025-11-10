Сыроварная «Русский пармезан» — воплощённая мечта Олега Сироты, ради которой он продал имущество и ушёл в сырное дело с головой.
За 9 минувших лет на сыроварне сварили 4,3 млн кг сыра! Вы оцените его вкус и понаблюдаете за всеми этапами производства. Пообщаетесь с фермерскими животными — кроликами, коровами, овечками. И при желании пообедаете в ресторане при сыроварне.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Мотопоездка по живописному Новорижскому шоссе. Время в пути из Москвы до Истры — около часа. По дороге поговорим о мототуризме как современном образе жизни.
Прогулка по сыроварне Олега Сироты «Русский пармезан». Вы посмотрите, как варится сыр, продегустируете его и при желании приобретёте свежую продукцию: молоко, йогурты и вкусные сыры.
Посещение вольеров с фермерскими птицами и животными, где можно покормить кроликов, коровок, овечек, уток и цыплят.
Обед в ресторане при сыроварне (по желанию, о котором сообщите нам заранее). Особенно рекомендуем фирменную пиццу «5 сыров».
Как проходит мотопрогулка
- Едем на люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)
- За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот
- Выдаём экипировку: мотошлемы с гарнитурой для голосовой связи, одноразовые подшлемники, перчатки, специализированные мотокомбинезоны для непогоды, экшн-камеру для съёмки (по запросу)
- Вес одного участника — не более 120 кг
Организационные детали
- Дополнительно можно забронировать столик в ресторане при сыроварне (обед вы оплачиваете самостоятельно) или удлинить время мотопрогулки и посетить автодром Moscow Raceway — подробности в переписке
- Вас повезут профессиональные мотоциклисты из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1449 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькойЗадать вопрос
