Сыроварная «Русский пармезан» — воплощённая мечта Олега Сироты, ради которой он продал имущество и ушёл в сырное дело с головой. За 9 минувших лет на сыроварне сварили 4,3 млн кг сыра! Вы оцените его вкус и понаблюдаете за всеми этапами производства. Пообщаетесь с фермерскими животными — кроликами, коровами, овечками. И при желании пообедаете в ресторане при сыроварне.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Мотопоездка по живописному Новорижскому шоссе. Время в пути из Москвы до Истры — около часа. По дороге поговорим о мототуризме как современном образе жизни.

Прогулка по сыроварне Олега Сироты «Русский пармезан». Вы посмотрите, как варится сыр, продегустируете его и при желании приобретёте свежую продукцию: молоко, йогурты и вкусные сыры.

Посещение вольеров с фермерскими птицами и животными, где можно покормить кроликов, коровок, овечек, уток и цыплят.

Обед в ресторане при сыроварне (по желанию, о котором сообщите нам заранее). Особенно рекомендуем фирменную пиццу «5 сыров».

Как проходит мотопрогулка

Едем на люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)

(с разноцветными огнями и музыкой) За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот

Выдаём экипировку: мотошлемы с гарнитурой для голосовой связи, одноразовые подшлемники, перчатки, специализированные мотокомбинезоны для непогоды, экшн-камеру для съёмки (по запросу)

Вес одного участника — не более 120 кг

Организационные детали