Приглашаем вас в сердце Москвы — в отель «Националь», где вы насладитесь классической или неоклассической музыкой.
Среди роскошных интерьеров вы погрузитесь в мир элегантности и изысканности, а прекрасные мелодии с видом на Кремль и Красную площадь помогут отвлечься от повседневных забот.
Описание экскурсии
Представьте:
- В центре Москвы вы заходите в исторический отель, где останавливались члены императорской семьи, великие композиторы и писатели. Сегодня здесь одни из лучших ресторанов столицы.
- Поднимаетесь по мраморной лестнице с изящными кованными перилами, вдыхая атмосферу прошлого и любуясь величественными интерьерами.
- Проходите в камерный зал, откуда открывается завораживающий панорамный вид на Красную площадь.
- Вас встречают и провожают до места в первых рядах.
- Со сцены, украшенной свечами, поют, играют на фортепиано и скрипке артисты лучших театров Москвы и Петербурга.
- Репертуар — калейдоскоп жанров и стилей: от классики до неоклассики. Он удивит даже самых искушённых ценителей прекрасного.
Именно это ждёт вас на нашем музыкальном вечере!
Организационные детали
- Мы рекомендуем концерты для взрослых гостей и детей от 6 лет.
- Дресс-код: коктейль.
- В зале вам будут обеспечены места в первых рядах.
- Концертная программа длится примерно 1 час 20 минут.
- На Welcome вас ожидает безлимитное игристое.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Националь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 166 туристов
Музыкальные салоны — возрождение традиций камерных вечеров, где музыка звучит в атмосфере изысканных исторических пространств. Вас ждёт неповторимое эстетическое погружение, которое станет ярким событием как для искушённых ценителей прекрасного, так
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
8 авг 2025
Потрясающий вечер в красивом зале, невероятно тонко подобранная программа. Очень много красивых произведений, безупречное исполнение.
Приятная публика! Вид из окна на Кремль завораживает!
Рекомендую как гостям города, так и москвичам, уверяю вечер вы проведете восхитительно!
Планирую поход на подобное мероприятие в Спб!
Наталия
2 авг 2025
Очень понравилась сама идея и ее реализация!
Программа продумана до мелочей: само место - исторический отель Националь с видом на Красную площадь сразу создаём особое настроение, далее его дополняют живые цветы, сцена украшеная свечами, комплиментарное шампанское, но самое главное великолепные музыканты, певцы, ведущий 👏👏
Вечер превзошел все ожидания и получился вдохновляющим! Благодарю организаторов ☺️
Е
Екатерина
1 авг 2025
Потрясающий концерт! Прекрасные музыканты и оперные певцы, слушать было одно удовольствие, атмосфера очень уютная и романтичная, свечи, шампанское, живые цветы, вид на Кремль - всё это создает незабываемое впечатление! Большое спасибо за организацию концерта на таком высоком уровне!
Входит в следующие категории Москвы
