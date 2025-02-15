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В далёком 16 веке на одной из окраин Москвы раскинулось поле, засеваемое горохом.



Сладкий горошек поставлялся к столу князя, а через поле бежали тропинки, впоследствии ставшие дорогами в царские загородные резиденции. Мы прогуляемся по Гороховскому переулку и улице Казакова. Я познакомлю вас с архитектурой района разных эпох и расскажу увлекательные истории.