В далёком 16 веке на одной из окраин Москвы раскинулось поле, засеваемое горохом.
Сладкий горошек поставлялся к столу князя, а через поле бежали тропинки, впоследствии ставшие дорогами в царские загородные резиденции. Мы прогуляемся по Гороховскому переулку и улице Казакова. Я познакомлю вас с архитектурой района разных эпох и расскажу увлекательные истории.
Сладкий горошек поставлялся к столу князя, а через поле бежали тропинки, впоследствии ставшие дорогами в царские загородные резиденции. Мы прогуляемся по Гороховскому переулку и улице Казакова. Я познакомлю вас с архитектурой района разных эпох и расскажу увлекательные истории.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
От сада имени Баумана мы отправимся гулять по колоритным переулкам и улицам.
Вы увидите:
- Храм Никиты Мученика — великолепный образец московского барокко
- Старинную усадьбу Демидова и женскую гимназию Варвары Фон Дервиз
- Особняк состоятельного крестьянина и Евангелический приют для сирот
- Церковь Вознесения Господня на Гороховом поле и усадьбу Разумовского
- Территорию бывшего завода, ставшую местом концентрации творческих людей и получившую современное название АРМА
Вы узнаете:
- О дяде Пушкина, Фете, Цветаевой и многих других людях, связанных с этим удивительным местом
- Работах маститых архитекторов — Матвея Казакова и князя Дмитрия Ухтомского, Максимилиана Геппенера и Николая Львова, а также Ивана Фомина
- Как отличать елизаветинское барокко от петровского, а зрелый классицизм от неоклассицизма
- Какие городские легенды — правда, а какие — миф
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Красные Ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Я аттестованный экскурсовод Москвы. Получила образование экскурсовода в Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов Москвы. Влюблена в столицу и с удовольствием поделюсь своими знаниями о городе с вами. Будем гулять и любоваться. Я расскажу о судьбах людей и истории зданий.Задать вопрос
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