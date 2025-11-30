Северный речной вокзал — один из самых безупречных примеров архитектуры СССР, взявшего курс на освоение классического наследия. Здание отразило не только стилистические тенденции своего времени, но и идеологию 30-х годов.
Вы узнаете, благодаря какому грандиозному проекту он появился и почему строился на пределе человеческих возможностей.
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- работу инженеров зелёного строительства 100-летней давности.
- находки советских архитекторов.
- примеры из мировой классики на берегу Москвы-реки.
- фарфоровый учебник по истории первых пятилеток.
Вы узнаете:
- с какими проблемами столкнулся молодой советский мегаполис и как они были решены.
- как формировался новый стиль — сталинская неоклассика.
- кто трудился над элегантным оформлением, настраивающим на курортный лад.
- почему заводу-изготовителю важно ставить клеймо.
- и почему необходимо тщательно осматривать подвалы во время реставрации.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено использование радиогидов, к которым подключаются наушники, выданные гидом. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъем mini jack 3.5 mm).
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Северного речного вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1189 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
