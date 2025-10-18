В 1928 году Михаил Булгаков начал работу над своим шедевром «Мастер и Маргарита», который стал символом мистики и библейских отсылок в русской литературе. Этот роман, наполненный загадками и реалиями Москвы 1930-х, до сих пор вызывает споры о своей сути. Присоединяйтесь к увлекательному квесту, чтобы разгадать тайны Булгакова и посетить знаковые места его творчества!

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

По следам «Мастера и Маргариты»: загадочный квест в Москве

В 1928 году талантливый писатель Михаил Афанасьевич Булгаков начал создание своего второго романа, который изначально носил название «Копыто инженера» и позднее стал известен как «Мастер и Маргарита». Это произведение оказалось последним в его творчестве и наполнено глубокой верой автора. Как же в советской Москве могли появиться строки, полные мистики и библейских аллюзий?

Литературное наследие

Критики отмечают, что роман является одним из шедевров русской литературы XX века. Они до сих пор ведут споры о том, как понимать это произведение: как детализированную автобиографию, отражающую реалии московской жизни 1930-х годов, или же как результат увлечения автора веществами. А вы готовы разгадать эту загадку?

Маршрут приключений

Во время квеста вас ждут интересные остановки, где вы сможете увидеть:

театр Варьете, ныне известный как театр Сатиры

дом с двумя нехорошими квартирами

Патриаршие пруды

Спиридоновка, по которой убегала таинственная шайка

дом Грибоедова, где, согласно Булгакову, располагался МАССОЛИТ

Это путешествие наполнит ваш день необычными открытиями, погрузит в атмосферу творчества великого писателя и даст возможность взглянуть на Москву с новой стороны. Присоединяйтесь к этому увлекательному квесту и станьте частью литературной истории!