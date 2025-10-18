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Квест-экскурсия: Несостоявшаяся история «Чёрного мага» Москвы

Индивидуальная экскурсия по следам «Мастера и Маргариты» в Москве
В 1928 году Михаил Булгаков начал работу над своим шедевром «Мастер и Маргарита», который стал символом мистики и библейских отсылок в русской литературе. Этот роман, наполненный загадками и реалиями Москвы 1930-х, до сих пор вызывает споры о своей сути.

Присоединяйтесь к увлекательному квесту, чтобы разгадать тайны Булгакова и посетить знаковые места его творчества!
5
4 отзыва
Квест-экскурсия: Несостоявшаяся история «Чёрного мага» Москвы
Квест-экскурсия: Несостоявшаяся история «Чёрного мага» Москвы
Квест-экскурсия: Несостоявшаяся история «Чёрного мага» Москвы

Описание квеста

По следам «Мастера и Маргариты»: загадочный квест в Москве

В 1928 году талантливый писатель Михаил Афанасьевич Булгаков начал создание своего второго романа, который изначально носил название «Копыто инженера» и позднее стал известен как «Мастер и Маргарита». Это произведение оказалось последним в его творчестве и наполнено глубокой верой автора. Как же в советской Москве могли появиться строки, полные мистики и библейских аллюзий?

Литературное наследие

Критики отмечают, что роман является одним из шедевров русской литературы XX века. Они до сих пор ведут споры о том, как понимать это произведение: как детализированную автобиографию, отражающую реалии московской жизни 1930-х годов, или же как результат увлечения автора веществами. А вы готовы разгадать эту загадку?

Маршрут приключений

Во время квеста вас ждут интересные остановки, где вы сможете увидеть:

  • театр Варьете, ныне известный как театр Сатиры
  • дом с двумя нехорошими квартирами
  • Патриаршие пруды
  • Спиридоновка, по которой убегала таинственная шайка
  • дом Грибоедова, где, согласно Булгакову, располагался МАССОЛИТ

Это путешествие наполнит ваш день необычными открытиями, погрузит в атмосферу творчества великого писателя и даст возможность взглянуть на Москву с новой стороны. Присоединяйтесь к этому увлекательному квесту и станьте частью литературной истории!

Ежедневно с 9:00 и до 21:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театр Варьете (театр Сатиры)
  • Патриаршие пруды
  • Спиридоновка
  • Дом Грибоедова
Что включено
  • Услуги гида
  • Реквизит
  • Фото и небольшой видео ролик
Что не входит в цену
  • Билеты в музей Нехорошая квартира
  • Актер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Триумфальная площадь
Завершение: Тверской бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 и до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
В октябре наш 11ый класс посетил экскурсию квест по М. Булгакову. Благодаря тому,что группа включает 7 человек,все дети могли участвовать в решении задания,которые были очень необычные,дающие полное представление о писателе.
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Также стоит отметить,что произведение ещё не было изучения,но от этого экскурсия была неменее интересной и полезной. Хочу ещё сказать, что организатор Мария всегда была на связи и помогала координировать по всем вопросам. Очень рекомендую такой формат для старшеклассников.

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И
Очень интересно узнавать о Москве в интерактивном формате для всех возрастов) наша компания была от 6 до 70 лет и каждый нашел себе роль по душе) спасибо Марии за экскурсию, мы получили удовольствие и полюбили такой формат экскурсии) теперь хотим на аналогичную по сталинским высоткам)
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М
Экскурсия очень понравилась! Мария здорово все организовала. Нас было четверо, каждый был задействован. Мы отгадывали загадки, играли в игры. Узнали много нового и интересного, посмотрели на роман Мастер и Маргарита с другой стороны. Все очень понравилось, не банальная экскурсия, а квест, не просто квест а с сопровождением! Марии желаем удачи и развития такого направления и конечно еще придем😃
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Я
С коллегами выбрали необычный формат квест-экскурсию. Были очень впечатлены, все были задействованы, время прошло очень быстро.
Помимо этого обращали внимания на детали, которые проходили мимо ранее.
Мария, спасибо Вам большое за интересное времяпрепровождения.
Теперь хотим к вам на ещё одну экскурсию😅
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