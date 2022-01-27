Москва торговая

Мы с вами прогуляемся по Никольской и Ильинке, узнаем откуда пошло выражение «отмывать деньги», увидим настоящие деньги

Индивидуально
для 6 чел.
Мы с вами прогуляемся по Никольской и Ильинке, узнаем откуда пошло выражение «отмывать деньги», увидим настоящие деньги XVI — XIX веков, акции с облигациями, счета и рекламные объявления прошлого.

А еще для всех экскурсантов у меня будет подарок! Какой — приходите, узнаете!
Москва торговая

Что вы можете увидеть 🤩

  • улицы Никольская и Ильинка
  • Старый монетный двор
  • Красная площадь
  • ГУМ
  • Гостиный двор.
  • Никольский пассаж
  • Теплые торговые ряды
  • здание Биржи
  • банки
  • здание Северного Страхового общества.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Москва, даже когда она была восточным оплотом земель, привлекала к своим стенам торговцев. Торговали везде: на Красной площади был самый большой торг, в Зарядье «отмывали» товар, на Ильинке считали деньги, а на Никольской… на Никольской торговали книгами.
В XIX веке Москву просто захватывает торговля. Не мудрено, ведь если Петербург это город аристократов и карьеристов, то Москва — город купцов и промышленников, которые старались жить вне столичной суеты.

«Сити» XIX века

Мы с вами будем гулять по «Сити» XIX века — району Китай-города. Это не тот район, что нам привычен сегодня по одноименному метро, а самый что ни на есть настоящий, под стенами Кремля, где торговля шла на каждом пятачке.
Начнем мы с Никольской, где находился самый первый печатный двор, продолжим на Красной площади, где шел самый большой торг города. Конечно заглянем в ГУМ или Верхние торговые ряды, как они тогда назывались. История этого универмага удивительна и многогранна: от непрезентабельных помещений для оптовой торговли до жилых квартир в советское время и фешенебельного магазина современности.
Дальше нас ждет черный рынок прямо под стенами кремля, Гостинный двор, из которого начался пожар 1812 года, Зарядье с его домами-галдарейками. Мы обязательно обсудим происхождение названия, вспомним о стихийном грибном рынке и узнаем откуда пошло выражение «отмывать деньги».
Ну и в конце экскурсии нас ждет знаменитая улица банков — Ильинка. Открывается она символично с Биржи, в которую купцов приходилось фактически загонять. Ведь они привыкли обмывать все дела за обедом, в трактире! Конечно, о трактирах мы тоже поговорим!

Важно знать

Продолжительность экскурсии 2 часа, в холодное время года одевайтесь теплее, в жаркое — берите с собой воду.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • подарок каждому участнику

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • подарок каждому участнику.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Никольская улица, д. 7-9 с. 16
Завершение: Новая площадь, д. 16
Когда и сколько длится
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Продолжительность экскурсии 2 часа
  • в холодное время года одевайтесь теплее
  • в жаркое — берите с собой воду.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по запросу

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