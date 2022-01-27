Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Москва, даже когда она была восточным оплотом земель, привлекала к своим стенам торговцев. Торговали везде: на Красной площади был самый большой торг, в Зарядье «отмывали» товар, на Ильинке считали деньги, а на Никольской… на Никольской торговали книгами.

В XIX веке Москву просто захватывает торговля. Не мудрено, ведь если Петербург это город аристократов и карьеристов, то Москва — город купцов и промышленников, которые старались жить вне столичной суеты.

«Сити» XIX века

Мы с вами будем гулять по «Сити» XIX века — району Китай-города. Это не тот район, что нам привычен сегодня по одноименному метро, а самый что ни на есть настоящий, под стенами Кремля, где торговля шла на каждом пятачке.

Начнем мы с Никольской, где находился самый первый печатный двор, продолжим на Красной площади, где шел самый большой торг города. Конечно заглянем в ГУМ или Верхние торговые ряды, как они тогда назывались. История этого универмага удивительна и многогранна: от непрезентабельных помещений для оптовой торговли до жилых квартир в советское время и фешенебельного магазина современности.

Дальше нас ждет черный рынок прямо под стенами кремля, Гостинный двор, из которого начался пожар 1812 года, Зарядье с его домами-галдарейками. Мы обязательно обсудим происхождение названия, вспомним о стихийном грибном рынке и узнаем откуда пошло выражение «отмывать деньги».

Ну и в конце экскурсии нас ждет знаменитая улица банков — Ильинка. Открывается она символично с Биржи, в которую купцов приходилось фактически загонять. Ведь они привыкли обмывать все дела за обедом, в трактире! Конечно, о трактирах мы тоже поговорим!

Важно знать

Продолжительность экскурсии 2 часа, в холодное время года одевайтесь теплее, в жаркое — берите с собой воду.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

подарок каждому участнику

Туристы оплачивают самостоятельно: