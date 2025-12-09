Приглашаем на новогоднюю прогулку по самому праздничному месту Москвы! ГУМ в декабре становится волшебным городом под стеклянным небом.
Мы отправимся в сказочное путешествие, чтобы насладиться атмосферой, услышать интересные истории о людях и событиях, которые скрываются за яркими витринами и, конечно, полакомиться вкусным мороженым. Будет непринуждённо, весело, познавательно и очень душевно!
Описание экскурсии
На экскурсии мы:
- Рассмотрим светящиеся фасады ГУМа — найдём мозаичные иконы, спрятанные на нём.
- Посмотрим из того самого окна, из которого площадь Красная видна — как в знаменитом детском стихотворении.
- Проверим, на месте ли старинные перекрытия, улыбнёмся, изучая старую рекламу. Разберёмся, как ГУМ выглядел раньше и что осталось от него прежнего.
- Обсудим, почему одни торговые ряды сгорели, другие сгнили, а третьи стоят до сих пор — и всегда ли ГУМ был ГУМом.
- Конечно, поговорим о новогоднем оформлении ГУМа, знаменитых кремлевских ёлках, украшениях и детских утренниках.
- Увидим Парад елок, проникнемся праздничным настроением и прогуляемся по самым красивым новогодним локациям Москвы.
А ещё:
- Перенесемся в 1893 год. Узнаем, как назывался ГУМ в дореволюционное время.
- Разберемся в особенностях его строительства, поговорим о передовых технологиях, которые здесь применялись практически впервые.
- Раскроем, откуда появились Дед Мороз, Снегурочка и детские утренники.
- Отправимся на поиски 200-ой секции. Услышим про самый дорогой исторический туалет и душ в Москве.
- Узнаем, как ГУМ пытались снести и почему он до сих пор привлекает внимание и вызывает восхищение.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников — 8+.
- Экскурсия проводится для детей c родителями (может быть несколько детей в сопровождении одного взрослого).
- Мороженое не входит в стоимость, но его можно купить самостоятельно на месте.
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы — детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проводит наш потрясающий гид Дмитрий, которого можно слушать бесконечно! А если он ещё и вручает шоколадные монеты за ответы на свои вопросы — так бесконечно х2.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания ГУМа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 1639 туристов
Меня зовут Анна, я организую экскурсии и путешествия для семей с детьми и для классов по темам школьной программы. Всю жизнь прожив в Москве, будучи по профессии преподавателем русского языка
