ВОКРУГ КРЕМЛЯ С ИСТОРИЕЙ: от средневековья до современности

ВОКРУГ КРЕМЛЯ С ИСТОРИЕЙ

ВОКРУГ КРЕМЛЯ С ИСТОРИЕЙ: от средневековья до современности
ВОКРУГ КРЕМЛЯ С ИСТОРИЕЙ: от средневековья до современности
ВОКРУГ КРЕМЛЯ С ИСТОРИЕЙ: от средневековья до современности
ВОКРУГ КРЕМЛЯ С ИСТОРИЕЙ: от средневековья до современности
ВОКРУГ КРЕМЛЯ С ИСТОРИЕЙ: от средневековья до современности
ВОКРУГ КРЕМЛЯ С ИСТОРИЕЙ: от средневековья до современности
Ближайшие даты:
17
дек
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дек
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Что вас ожидает 🤩

  • Кремлёвские башни
  • Манеж
  • Манежную площадь
  • Фонтанный комплекс на Манежной площади
  • Александровский сад
  • Воскресенские ворота
  • ГИМ
  • Музей Отечественной войны 1812 года
  • Собор Казанской иконы Божией Матери
  • Некрополь у Кремлёвской стены
  • Мавзолей Ленина
  • Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Храм Василия Блаженного)
  • Лобное место
  • ГУМ
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сердце столицы – Московский Кремль!
Когда и кем он был построен?
Как стал самой крупной и действующей крепостью в Европе?
И что скрывают его могучие, многовековые стены?
Почему Москву стали называть «Белокаменной», а одну из самых красивых рек Москвы – Неглинную заключили в коллектор?
И каким же образом Занеглинье превратилось в красивую московскую площадь – Манежную?
За 2 часа прогулки вы получите не только ответы на все эти вопросы, но и познакомитесь с историей создания Александрийского сада, поймете, кем был для Руси Святитель Гермоген, и как он смог поднять народ на восстание в «Смутное время».
Мы увидим памятник-обелиск, посвященный 300-летию Дома Романовых, и грот «Руины».
Остановимся у Аллеи Городов-героев и Городов Воинской Славы, станем свидетелями смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата.
Зайдём в Иверскую часовню и загадаем желание на Нулевом километре.
А также, я расскажу историю создания Красной площади, раскрою тайны Кремлевских башен и Кремлевского некрополя.
Не обойдем стороной Казанский собор и, конечно, поговорим об одной из самых узнаваемых достопримечательностей Москвы – Храме Василия Блаженного.

с пон. по пятн. с 17:30; суб-воск с 09:00

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная ул. , д. 2 / 10с1 у Кутафьей башни
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: с пон. по пятн. с 17:30; суб-воск с 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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