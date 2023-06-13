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а одну из самых красивых рек Москвы – Неглинную заключили в коллектор? И каким же образом Занеглинье превратилось в красивую московскую площадь – Манежную? За 2 часа прогулки вы получите не только ответы на все эти вопросы, но и познакомитесь с историей создания Александрийского сада, поймете, кем был для Руси Святитель Гермоген, и как он смог поднять народ на восстание в «Смутное время».