Сердце столицы – Московский Кремль.
Когда и кем он был построен? Как стал самой крупной и действующей крепостью в Европе? Что скрывают его могучие, многовековые стены? Почему Москву стали называть «Белокаменной»,
Когда и кем он был построен? Как стал самой крупной и действующей крепостью в Европе? Что скрывают его могучие, многовековые стены? Почему Москву стали называть «Белокаменной»,
Описание экскурсии
В рамках экскурсии мы:
- Увидим памятник-обелиск, посвященный 300-летию Дома Романовых, и грот «Руины»;
- Остановимся у Аллеи городов-героев и городов воинской славы, станем свидетелями смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата;
- Зайдём в Иверскую часовню и загадаем желание на Нулевом километре;
- Узнаем историю создания Красной площади, тайны Кремлевских башен и Кремлевского некрополя;
- Не обойдем стороной Казанский собор и, конечно, поговорим об одной из самых узнаваемых достопримечательностей Москвы – Храме Василия Блаженного.
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремлёвские башни
- Манеж
- Манежная площадь
- Фонтанный комплекс на Манежной площади
- Александровский сад
- Воскресенские ворота
- ГИМ
- Музей Отечественной войны 1812 года
- Собор Казанской иконы Божией Матери
- Некрополь у Кремлёвской стены
- Мавзолей Ленина
- Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Храм Василия Блаженного)
- Лобное место
- ГУМ
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная улица, д. 2/10 с. 1
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Безумно интересная экскурсия с множеством исторических фактов. Валентина интересный рассказчик. Даже если перекрывают Красную Площадь, Валентина знает, какими тропами вас повести и еще массу интересного показать. Однозначно рекомендую!
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О
Даже мы, жители Москвы, узнали на этой экскурсии много нового и интересного. Валентина интересно рассказывает, она чуткий и внимательный экскурсовод. Каждый из нас получил ответы на все вопросы.
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Н
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