Сердце столицы – Московский Кремль!

Когда и кем он был построен?

Как стал самой крупной и действующей крепостью в Европе?

И что скрывают его могучие, многовековые стены?

Почему Москву стали называть «Белокаменной», а одну из самых красивых рек Москвы – Неглинную заключили в коллектор?

И каким же образом Занеглинье превратилось в красивую московскую площадь – Манежную?

За 2 часа прогулки вы получите не только ответы на все эти вопросы, но и познакомитесь с историей создания Александрийского сада, поймете, кем был для Руси Святитель Гермоген, и как он смог поднять народ на восстание в «Смутное время».

Мы увидим памятник-обелиск, посвященный 300-летию Дома Романовых, и грот «Руины».

Остановимся у Аллеи Городов-героев и Городов Воинской Славы, станем свидетелями смены почетного караула у Могилы Неизвестного Солдата.

Зайдём в Иверскую часовню и загадаем желание на Нулевом километре.

А также, я расскажу историю создания Красной площади, раскрою тайны Кремлевских башен и Кремлевского некрополя.

Не обойдем стороной Казанский собор и, конечно, поговорим об одной из самых узнаваемых достопримечательностей Москвы – Храме Василия Блаженного.