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Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия

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8 отзывов
M. volina
M. volina – Гид из Москвы
Пешеходная экскурсия ⛳ в самый высокий православный собор России – Храм Христа Спасителя.

Святыня является крупнейшим действующим храмом столицы: именно здесь проходят богослужения под руководством Патриарха Московского и всея Руси, заседают Архиерейские соборы и международные религиозные форумы.

Во время экскурсии 🧭 вы услышите много интересных фактов об истории 📖 собора, осмотрите внутреннее убранство и посетите четыре смотровые площадки под куполом храма.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия

Что вы увидите

  • Храм Христа Спасителя. Верхний храм
  • нижний Преображенский храм и смотровые площадки.
Вы познакомитесь с удивительной и трагической историей 📖 строительства, разрушения и воссоздания Храма Христа Спасителя.
Вы узнаете при каких четырёх императорах создавался этот храм, почему он строился так долго ( почти 70 лет от момента закладки на Воробьёвых горах), а так же узнаете о том, ради какого грандиозного проекта он был разрушен.
Вы увидите внутреннее убранство Храма Христа Спасителя (верхний храм), познакомитесь с его святынями, увидите нижний Преображенский храм, а в завершении экскурсии 🧭 поднимитесь (на лифте) на смотровые площадки, откуда открывается потрясающий вид на Москву.
Экскурсия продлится 1 час и 40 минут.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Билеты на смотровые площадки.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Москва, улица Волхонка, 15
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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M. volina
M. volina
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8 отзывов оставили туристы

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