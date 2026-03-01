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Орбита вдохновения. Космическая экскурсия на ВДНХ

Больше узнать об удивительном мире в павильоне Космос
Это не просто экскурсия — это увлекательное путешествие по истории и современности космонавтики. Я поделюсь историями из жизни космонавтов (как людей, так и животных). И ещё — расскажу о том, где найти вдохновение и что есть космического в нашей жизни.
5
1 отзыв
Орбита вдохновения. Космическая экскурсия на ВДНХ
Орбита вдохновения. Космическая экскурсия на ВДНХ
Орбита вдохновения. Космическая экскурсия на ВДНХ

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • копию первого в мире искусственного спутника Земли
  • первую собаку, которая облетела Землю (конечно, не живьём)
  • копию спускаемого аппарата «Восток-1», на котором летал Юрий Гагарин
  • скафандр для выхода в открытый космос
  • орбитальные станции в натуральную величину
  • космический аппарат, который побывал в космосе и успешно вернулся обратно
  • настоящее космическое кресло

И узнаете:

  • как и когда началась космическая эра человечества
  • полететь в космос и оказаться на орбите
  • выйти в открытый космос
  • нарисовать рисунок в невесомости

Кроме того:

  • я поделюсь особенностями жизни космонавтов на орбитальной станции
  • и расскажу самые яркие истории о собачках-космонавтах

Ну а после теории обязательно приступим к практике:

  • выясним, как стать космонавтом
  • попробуем проверить вестибулярный аппарат
  • примерим настоящее космическое кресло
  • подробно познакомимся с комическим питанием

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно (онлайн или в кассе): взрослые — 700 ₽, льготные — 350 ₽; семейный билет — 1600 ₽ (2 взрослых и 2 ребёнка)

во вторник в 11:30 и 13:30, в четверг в 11:00, 13:00 и 15:00, в пятницу в 17:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:30 и 13:30, в четверг в 11:00, 13:00 и 15:00, в пятницу в 17:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 71 туриста
Каждая экскурсия — это маленькое путешествие по разным историческим эпохам, событиям, местам. А любое путешествие — это всегда новые открытия, свежие впечатления и обретение новых глаз на привычные вещи. Я
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буду рада стать вашим проводником в этом путешествии! Я гид с 2014 года, люблю собирать интересные факты и превращать экскурсию в увлекательную историю. Особенно увлекаюсь космической тематикой и буду рада рассказать о том, что вдохновляет! Немного обо мне: родилась и выросла в Москве, я аккредитованный и аттестованный гид-переводчик, лауреат II степени конкурса Правительства Москвы «Московские мастера». Аккредитована в различных музеях и провожу экскурсии на русском, итальянском и английском языках. Прошла курсы актёрского мастерства и техники речи, а мой голос участвовал в проекте Венецианской биеннале 2019 года. Среди необычных фактов обо мне — опыт участия в испытании на центрифуге. За профессиональную деятельность неоднократно награждалась грамотами и благодарностями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Потрясающая экскурсия!
Екатерина прекрасный и талантливый рассказчик, знает много историй про космос и космонавтов, экскурсия прошла как на одном дыхании. Я в полном восторге! Рекомендую всем любознательным планирую посетить другие экскурсии с Екатериной
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