Это не просто экскурсия — это увлекательное путешествие по истории и современности космонавтики. Я поделюсь историями из жизни космонавтов (как людей, так и животных). И ещё — расскажу о том, где найти вдохновение и что есть космического в нашей жизни.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- копию первого в мире искусственного спутника Земли
- первую собаку, которая облетела Землю (конечно, не живьём)
- копию спускаемого аппарата «Восток-1», на котором летал Юрий Гагарин
- скафандр для выхода в открытый космос
- орбитальные станции в натуральную величину
- космический аппарат, который побывал в космосе и успешно вернулся обратно
- настоящее космическое кресло
И узнаете:
- как и когда началась космическая эра человечества
- полететь в космос и оказаться на орбите
- выйти в открытый космос
- нарисовать рисунок в невесомости
Кроме того:
- я поделюсь особенностями жизни космонавтов на орбитальной станции
- и расскажу самые яркие истории о собачках-космонавтах
Ну а после теории обязательно приступим к практике:
- выясним, как стать космонавтом
- попробуем проверить вестибулярный аппарат
- примерим настоящее космическое кресло
- подробно познакомимся с комическим питанием
Организационные детали
Входные билеты оплачиваются дополнительно (онлайн или в кассе): взрослые — 700 ₽, льготные — 350 ₽; семейный билет — 1600 ₽ (2 взрослых и 2 ребёнка)
во вторник в 11:30 и 13:30, в четверг в 11:00, 13:00 и 15:00, в пятницу в 17:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:30 и 13:30, в четверг в 11:00, 13:00 и 15:00, в пятницу в 17:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 71 туриста
Каждая экскурсия — это маленькое путешествие по разным историческим эпохам, событиям, местам. А любое путешествие — это всегда новые открытия, свежие впечатления и обретение новых глаз на привычные вещи. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Потрясающая экскурсия!
Екатерина прекрасный и талантливый рассказчик, знает много историй про космос и космонавтов, экскурсия прошла как на одном дыхании. Я в полном восторге! Рекомендую всем любознательным планирую посетить другие экскурсии с Екатериной
Екатерина прекрасный и талантливый рассказчик, знает много историй про космос и космонавтов, экскурсия прошла как на одном дыхании. Я в полном восторге! Рекомендую всем любознательным планирую посетить другие экскурсии с Екатериной
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