Когда: во вторник в 11:30 и 13:30, в четверг в 11:00, 13:00 и 15:00, в пятницу в 17:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 16:00

Экскурсия длится около 1.5 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала