Этот маршрут — путешествие по музейно-выставочным пространствам Москвы, от классики 19 века до смелых архитектурных решений 21 столетия.
Вы увидите уютное Замоскворечье, пройдёте вдоль Водоотводного канала, полюбуетесь кружевом чугунных оград. И узнаете, как старая электростанция ГЭС-2 превратилась в современный арт-дворец.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Фонтан искусств и кружевную ограду усадьбы Демидова
- След Генплана 1935 года и Дом писателей
- Фасад Третьяковской галереи — в виде древнерусского терема, созданного художником-сказочником Васнецовым
- Здание художественного института — с цитатой Ленина о классовой борьбе и искусстве
- Два жилых дома начала 18 века, бывший дом Гусятникова, палаты 17 века — теперь часть Третьяковской галереи
- Бывший приют для вдов и сирот художников имени Третьякова
- Новую Третьяковку — со стеклянной дугой в глубине двора
- Набережные Водоотводного канала, Лужков (или Третьяковский) и Малый Каменный мосты
- Дом на набережной и кинотеатр «Ударник»
- Дом культуры «ГЭС-2» — рафинированный и изящный
- Своды винных складов и 600 берёз на крыше подземных сооружений
- Мост-балкон — с видом на старое Замоскворечье и бывшие промышленные набережные
Вы узнаете:
- Как Третьяковская галерея из одного здания выросла в целый квартал
- Почему Новую Третьяковку строили почти 20 лет и какие идеи в неё вложили
- Как рос остров Балчуг: от промзоны 19 века до модного центра 21 века
- Как менялись городское освещение и транспортная система Москвы
- Существовала ли ГЭС-1
- Кто из современных меценатов вложил душу и деньги в ГЭС-2 и кто был архитектором проекта
- Какие новшества были вшиты в старые стены и что значат берёзы на зелёном холме
- Чем примечателен Дом на набережной и какие тайны он хранит
Мы обязательно зайдём в ГЭС-2, чтобы оценить его пространство: ажурные металлические конструкции, свет, воздух и уют. Здесь можно не только узнать об искусстве, но и выпить кофе, заняться йогой или устроить фотосессию.
Организационные детали
Прогулка проходит с радиогидами.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Третьяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 834 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть из
