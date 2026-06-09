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От последней деревни до Сити: экскурсия по Москве с поездкой на электросудне «Синичка»

Проследить, как река меняла запад столицы
За последние полвека прибрежные территории Москвы-реки в Филях, Шелепихе и Дорогомилове не раз менялись. Здесь были усадьбы, деревни и заводы, а сегодня — небоскрёбы и жилые комплексы. Эти перемены — повод поговорить о том, как складывались отношения города и реки на западе столицы. Мы прогуляемся по Филёвскому Парку, а затем отправимся на электросудне в центр Москвы.
От последней деревни до Сити: экскурсия по Москве с поездкой на электросудне «Синичка»
От последней деревни до Сити: экскурсия по Москве с поездкой на электросудне «Синичка»
От последней деревни до Сити: экскурсия по Москве с поездкой на электросудне «Синичка»

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • территорию парка «Фили» — часть Москворецкого природно-исторического парка.
  • Национальный космический центр — новый символ российской космической отрасли.
  • шлюз №9 — часть системы шлюзования Москвы-реки 1930-х годов.
  • небоскрёбы делового центра «Москва-Сити».
  • современные жилые комплексы, спроектированные российскими и зарубежными архитектурными бюро.
  • энциклопедию московских мостов.

Вы узнаете:

  • где находилась последняя московская деревня.
  • что связывает столичные набережные с Генеральным планом реконструкции Москвы 1935 года.
  • какие предприятия располагались вдоль Москвы-реки на западе города.
  • каким планировался деловой центр «Москва-Сити» и как он будет развиваться.
  • что влияет на проектирование новых жилых комплексов у воды.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены билеты на электросудно «Синичка» и аренда радиогидов с наушниками. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3,5 mm).
  • Часть экскурсии проходит на улице (около 45 минут), в том числе прогулка по территории парка «Фили» (15–20 минут). Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет2700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Филёвский парк»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1483 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.

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