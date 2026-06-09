От последней деревни до Сити: экскурсия по Москве с поездкой на электросудне «Синичка»

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За последние полвека прибрежные территории Москвы-реки в Филях, Шелепихе и Дорогомилове не раз менялись. Здесь были усадьбы, деревни и заводы, а сегодня — небоскрёбы и жилые комплексы. Эти перемены — повод поговорить о том, как складывались отношения города и реки на западе столицы. Мы прогуляемся по Филёвскому Парку, а затем отправимся на электросудне в центр Москвы.