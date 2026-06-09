От последней деревни до Сити: экскурсия по Москве с поездкой на электросудне «Синичка»

За последние полвека прибрежные территории Москвы-реки в Филях, Шелепихе и Дорогомилове не раз менялись. Здесь были усадьбы, деревни и заводы, а сегодня — небоскрёбы и жилые комплексы. Эти перемены — повод поговорить о том, как складывались отношения города и реки на западе столицы. Мы прогуляемся по Филёвскому Парку, а затем отправимся на электросудне в центр Москвы.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- территорию парка «Фили» — часть Москворецкого природно-исторического парка.
- Национальный космический центр — новый символ российской космической отрасли.
- шлюз №9 — часть системы шлюзования Москвы-реки 1930-х годов.
- небоскрёбы делового центра «Москва-Сити».
- современные жилые комплексы, спроектированные российскими и зарубежными архитектурными бюро.
- энциклопедию московских мостов.
Вы узнаете:
- где находилась последняя московская деревня.
- что связывает столичные набережные с Генеральным планом реконструкции Москвы 1935 года.
- какие предприятия располагались вдоль Москвы-реки на западе города.
- каким планировался деловой центр «Москва-Сити» и как он будет развиваться.
- что влияет на проектирование новых жилых комплексов у воды.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены билеты на электросудно «Синичка» и аренда радиогидов с наушниками. Для удобства вы можете использовать собственные наушники (разъём mini jack 3,5 mm).
- Часть экскурсии проходит на улице (около 45 минут), в том числе прогулка по территории парка «Фили» (15–20 минут). Пожалуйста, одевайтесь по погоде.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|2700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Филёвский парк»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1483 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «От последней деревни до Сити: экскурсия по Москве с поездкой на электросудне «Синичка»»
Мини-группа
до 12 чел.
Путешествие к небоскрёбам Москвы-Сити по реке на аквабусе
Увидеть летний город с четырёх ракурсов: с воды, земли, из-под земли и с высоты
Начало: У метро «Киевская»
Завтра в 09:30
19 июн в 09:30
1112 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Увлекательное путешествие на катере по Москве-реке, где можно увидеть главные достопримечательности столицы и сделать потрясающие фото
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборПо центру Москвы на катере с капитаном до Лужников или Москва-Сити
Начало: Москва, ул. Судостроительная, д. 50 стр. 3
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 12:15
Завтра в 10:00
25 990 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Серебряная лента: по Москве-реке на теплоходе
Увидеть знаковые локации столицы с воды и узнать интересные факты о златоглавой
Начало: У метро «Китай-город»
Завтра в 12:00
10 июн в 12:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
2700 ₽ за человека