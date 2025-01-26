Московские посиделки с ароматом волшебных зимних праздников

Узнать, почему путь ёлки в России был труден и что привлекало иностранцев в Святках
Нарядная, сверкающая Москва в ожидании волшебства… В преддверии Нового года и Рождества мы встретимся в красивом кафе и обсудим историю зимних праздников от Древней Руси до наших дней.

Я расскажу, что такое святые и страшные вечера, что общего у неурожая яблок и ёлочных игрушек и как загадывать желания в новогоднюю ночь, когда грань между мирами очень тонка.
5
4 отзыва
Московские посиделки с ароматом волшебных зимних праздников
Московские посиделки с ароматом волшебных зимних праздников
Московские посиделки с ароматом волшебных зимних праздников
Ближайшие даты:
4
мая6
мая7
мая8
мая9
мая10
мая11
мая
Время начала: 10:30, 14:30

Описание экскурсии

Мы сядем в милом и атмосферном кафе или ресторане в центре Москвы — я обязательно сообщу заранее, какое заведение это будет. В уютной обстановке я познакомлю вас с традициям и ритуалами разных эпох. И расскажу:

  • Что происходило от звезды до воды — так называли волшебное время от Рождества до Крещения
  • Почему самые жуткие гадания были самыми верными и совершались 1 января
  • Что было принято есть на праздниках раньше, что мы едим сейчас и какова история этих блюд
  • Какое летоисчисление было на Руси и сколько раз оно менялось
  • Что привлекало иностранцев в России в период святочных праздников, что их восхищало, что ужасало, а что они переняли

Организационные детали

  • Для наших посиделок я выбрала несколько локаций в центре Москвы. Точное место будет зависеть от времени нашей встречи, количества людей и загруженности места
  • Напитки и десерты вы оплачиваете отдельно и по желанию. Средний чек — 800–1500 ₽ плюс чаевые
  • Мероприятие будет интересно взрослым и детям от 11 лет
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2423 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Olga
26 янв 2025
Я в восторге! Впервые была на таком формате экскурсии. Казалось бы: что нового можно узнать о новогодних празднествах? Оказывается много! Ольга поведала много интересного и необычного. Так же у нее
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с собой всегда наглядный материал- это очень дополняет ее рассказы. Плюс Ольга подобрала для встречи кафе Чехов. Уютное и атмосферное место и вкусно)
В общем с нетерпением жду новых посиделок и конечно посещу все экскурсии Ольги. Рекомендую!

Зоя
25 янв 2025
Сегодня была на экскурсии "Московские посиделки с ароматом волшебных зимних праздников". Решила сделать Новогодний подарок своей маме и получился просто потрясающий вечер!!!! Наш экскурсовод Ольга оказалась настоящей ФЕЕЙ!!!! Было идеально
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всё, начиная от места проведения до интереснейшего путешествия во времени. Мы побывали в очень атмосферном, уютном, красивом кафе, под чашечку согревающего кофе и вкуснейшего десерта нам поведали интереснейшие истории, традиции, всеми любимых, зимних праздников. Экскурсия прошла на одном дыхании, в потрясающей обстановке. Узнали ОЧЕНЬ много интересных и необычных фактов из истории. Ольга показала себя настоящим, знающим, эрудированным профессионалом!!! А в конце экскурсии мы неожиданно получили приятные памятные сувениры от Ольги, что окончательно сразило нас!!! Однозначно рекомендую эту волшебную экскурсию для тех, кто хочет получить заряд положительных эмоций, подарить праздник себе, своим родным и любимым.
Первый раз ходила на экскурсию в таком формате, это просто фантастика. Ольга, спасибо Вам большое за сегодняшний вечер, это было НАСТОЯЩЕЕ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО!!!! Обязательно пойдём на другие экскурсии Ольги, теперь только с ней!!!!

О
15 янв 2025
Прикольный формат 😊 рекомендую 👍
На всякий случай скажу, что на Ольгиных экскурсиях я уже бывала, уже писала в отзывах о незабываемой тёплой и душевной атмосфере, которая царит рядом с ней.
В
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этот раз пришла на посиделки в кафе Боско. Сама я вряд ли бы туда пошла, хотя место стоит того, чтобы его посетить; атмосфера, вид на красную площадь, а ещё вкусняшки и конечно же интересная беседа о новогодних праздниках, о традициях, обрядах, суевериях, каждый участник делится своей информацией, у каждого свой секрет загадывать желание под бой курантов, про гадания отдельная история. В общем посиделки удались 😊 и интересно и познавательно и в атмосферном месте (что немало важно в дождливый январский день 😆)
Оля! Спасибо огромное!!!

Прикольный формат 😊 рекомендую 👍
Н
2 дек 2024
Окунуться в атмосферу предпраздничного волнения, посидеть в уютной дружеской компании, услышать диковинные истории о нас самих - это удалось Ольге. Неторопливая, искренняя беседа,"вкусные" рассказы о появлении таких привычных новогодних блюдах
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- холодца и оливье не оставят Вас без впечатлений! А напоследок Ольга расскажет как подготовиться к Новому году, чтобы вовремя загадать себе удачи и самого сокровенного желания на целый год! Приходите, посидим!

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