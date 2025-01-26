Нарядная, сверкающая Москва в ожидании волшебства… В преддверии Нового года и Рождества мы встретимся в красивом кафе и обсудим историю зимних праздников от Древней Руси до наших дней.
Я расскажу, что такое святые и страшные вечера, что общего у неурожая яблок и ёлочных игрушек и как загадывать желания в новогоднюю ночь, когда грань между мирами очень тонка.
Я расскажу, что такое святые и страшные вечера, что общего у неурожая яблок и ёлочных игрушек и как загадывать желания в новогоднюю ночь, когда грань между мирами очень тонка.
Описание экскурсии
Мы сядем в милом и атмосферном кафе или ресторане в центре Москвы — я обязательно сообщу заранее, какое заведение это будет. В уютной обстановке я познакомлю вас с традициям и ритуалами разных эпох. И расскажу:
- Что происходило от звезды до воды — так называли волшебное время от Рождества до Крещения
- Почему самые жуткие гадания были самыми верными и совершались 1 января
- Что было принято есть на праздниках раньше, что мы едим сейчас и какова история этих блюд
- Какое летоисчисление было на Руси и сколько раз оно менялось
- Что привлекало иностранцев в России в период святочных праздников, что их восхищало, что ужасало, а что они переняли
Организационные детали
- Для наших посиделок я выбрала несколько локаций в центре Москвы. Точное место будет зависеть от времени нашей встречи, количества людей и загруженности места
- Напитки и десерты вы оплачиваете отдельно и по желанию. Средний чек — 800–1500 ₽ плюс чаевые
- Мероприятие будет интересно взрослым и детям от 11 лет
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2423 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 14:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 430 туристов
Рада вас приветствовать! Меня зовут Ольга, я с детства влюблена в Москву. Вот уже 20 лет я живу в этом прекрасном городе, хожу по его улицам и исследую их, чтобыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Olga
26 янв 2025
Я в восторге! Впервые была на таком формате экскурсии. Казалось бы: что нового можно узнать о новогодних празднествах? Оказывается много! Ольга поведала много интересного и необычного. Так же у нее
Зоя
25 янв 2025
Сегодня была на экскурсии "Московские посиделки с ароматом волшебных зимних праздников". Решила сделать Новогодний подарок своей маме и получился просто потрясающий вечер!!!! Наш экскурсовод Ольга оказалась настоящей ФЕЕЙ!!!! Было идеально
О
Ольга
15 янв 2025
Прикольный формат 😊 рекомендую 👍
На всякий случай скажу, что на Ольгиных экскурсиях я уже бывала, уже писала в отзывах о незабываемой тёплой и душевной атмосфере, которая царит рядом с ней.
В
На всякий случай скажу, что на Ольгиных экскурсиях я уже бывала, уже писала в отзывах о незабываемой тёплой и душевной атмосфере, которая царит рядом с ней.
В
Н
Наталья
2 дек 2024
Окунуться в атмосферу предпраздничного волнения, посидеть в уютной дружеской компании, услышать диковинные истории о нас самих - это удалось Ольге. Неторопливая, искренняя беседа,"вкусные" рассказы о появлении таких привычных новогодних блюдах
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