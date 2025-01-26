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всё, начиная от места проведения до интереснейшего путешествия во времени. Мы побывали в очень атмосферном, уютном, красивом кафе, под чашечку согревающего кофе и вкуснейшего десерта нам поведали интереснейшие истории, традиции, всеми любимых, зимних праздников. Экскурсия прошла на одном дыхании, в потрясающей обстановке. Узнали ОЧЕНЬ много интересных и необычных фактов из истории. Ольга показала себя настоящим, знающим, эрудированным профессионалом!!! А в конце экскурсии мы неожиданно получили приятные памятные сувениры от Ольги, что окончательно сразило нас!!! Однозначно рекомендую эту волшебную экскурсию для тех, кто хочет получить заряд положительных эмоций, подарить праздник себе, своим родным и любимым.

Первый раз ходила на экскурсию в таком формате, это просто фантастика. Ольга, спасибо Вам большое за сегодняшний вечер, это было НАСТОЯЩЕЕ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО!!!! Обязательно пойдём на другие экскурсии Ольги, теперь только с ней!!!!