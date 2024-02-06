Погрузитесь в историю Москвы, раскрывая секреты улицы Смоленской в увлекательной экскурсии
Москва хранит множество тайн, и улица Смоленская - одна из них.
Предлагаем вам уникальную возможность пройти по историческим местам, где каждый камень дышит историей.
Вы узнаете, почему в столице две станции с одинаковыми названиями, какие тайны скрываются за фасадами зданий и какие архитектурные шедевры были созданы вопреки всему.
Вас ждут рассказы о знаковых объектах, включая первый подземный переход, который стал неожиданным дополнением к городской среде.
Экскурсия подходит для семей с детьми старше 10 лет, а радиогиды обеспечат комфортное путешествие даже в самых шумных уголках Москвы. Забронируйте своё приключение заранее и откройте новую страницу в истории великой Москвы
Предлагаем вам уникальную возможность пройти по историческим местам, где каждый камень дышит историей.
Вы узнаете, почему в столице две станции с одинаковыми названиями, какие тайны скрываются за фасадами зданий и какие архитектурные шедевры были созданы вопреки всему.
Вас ждут рассказы о знаковых объектах, включая первый подземный переход, который стал неожиданным дополнением к городской среде.
Экскурсия подходит для семей с детьми старше 10 лет, а радиогиды обеспечат комфортное путешествие даже в самых шумных уголках Москвы. Забронируйте своё приключение заранее и откройте новую страницу в истории великой Москвы
Ближайшие даты:
6
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фев
7
фев
фев
8
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Почему в Москве две Смоленских и две Арбатских станции
- Как строилось метро и почему сносили только что построенные входные павильоны
- Где раньше пролегала дорога на Смоленск и почему она стала называться Плющихой
- Почему архитектора Ивана Жолтовского несколько раз отчисляли из академии
- Зачем в башню на здании МИДа поселили хищных птиц
- Для чего снесли несколько кварталов застройки на Смоленской площади
- Чем торговали в магазине Торгсин и на что уходила выручка
- Как выглядела река при Наполеоне
И многое другое!
Вы увидите:
- Жилой дом работников НКВД с нотками итальянского возрождения
- Первый подземный переход Москвы, который не собирались строить
- Загадочный магазин Торгсин
- Башню на доме Жолтовского и шпиль на здании МИД — они были построены, хотя в проектах не значились
- Комплекс МИД, который соединил в себе черты Домов иностранного и пролетарского туризма
- Небольшой дом Трудкоопстроя в европейском стиле
- Жилой Дом архитекторов и парадную застройку набережных
- Бородинский мост — старый и новый
Организационные детали
- Экскурсия возможна с детьми от 10 лет
- Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее, чтобы я успела подготовить радиогиды. На части маршрута — Садовом кольце — довольно шумно, поэтому без радиогидов не обойтись.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Смоленская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть из которых мы творили сами — и теперь мне хочется об этом рассказать. Москва для меня родной город: я родилась в двух шагах от Кремля. С тех времён многое поменялось и продолжает меняться — наблюдать это очень интересно! Приходите: будем вместе разгадывать, что в Москве преобразилось, как и почему.
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