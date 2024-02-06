Жизнь и приключения улицы Смоленской
Индивидуальная экскурсия в Москве

Погрузитесь в историю Москвы, раскрывая секреты улицы Смоленской в увлекательной экскурсии

Москва хранит множество тайн, и улица Смоленская - одна из них.

Предлагаем вам уникальную возможность пройти по историческим местам, где каждый камень дышит историей.

Вы узнаете, почему в столице две станции с одинаковыми названиями, какие тайны скрываются за фасадами зданий и какие архитектурные шедевры были созданы вопреки всему.

Вас ждут рассказы о знаковых объектах, включая первый подземный переход, который стал неожиданным дополнением к городской среде.

Экскурсия подходит для семей с детьми старше 10 лет, а радиогиды обеспечат комфортное путешествие даже в самых шумных уголках Москвы. Забронируйте своё приключение заранее и откройте новую страницу в истории великой Москвы
Жизнь и приключения улицы Смоленской
Жизнь и приключения улицы Смоленской
Жизнь и приключения улицы Смоленской
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
12
фев
13
фев
14
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15
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Почему в Москве две Смоленских и две Арбатских станции
  • Как строилось метро и почему сносили только что построенные входные павильоны
  • Где раньше пролегала дорога на Смоленск и почему она стала называться Плющихой
  • Почему архитектора Ивана Жолтовского несколько раз отчисляли из академии
  • Зачем в башню на здании МИДа поселили хищных птиц
  • Для чего снесли несколько кварталов застройки на Смоленской площади
  • Чем торговали в магазине Торгсин и на что уходила выручка
  • Как выглядела река при Наполеоне

И многое другое!

Вы увидите:

  • Жилой дом работников НКВД с нотками итальянского возрождения
  • Первый подземный переход Москвы, который не собирались строить
  • Загадочный магазин Торгсин
  • Башню на доме Жолтовского и шпиль на здании МИД — они были построены, хотя в проектах не значились
  • Комплекс МИД, который соединил в себе черты Домов иностранного и пролетарского туризма
  • Небольшой дом Трудкоопстроя в европейском стиле
  • Жилой Дом архитекторов и парадную застройку набережных
  • Бородинский мост — старый и новый

Организационные детали

  • Экскурсия возможна с детьми от 10 лет
  • Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее, чтобы я успела подготовить радиогиды. На части маршрута — Садовом кольце — довольно шумно, поэтому без радиогидов не обойтись.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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