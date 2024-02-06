Наталья — ваш гид в Москве

Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Наталья, по образованию я архитектор-градостроитель. Долго работала в системе Москомархитектуры, принимала участие в разных масштабных проектах. В процессе узнала много увлекательных историй, часть из которых мы творили сами — и теперь мне хочется об этом рассказать. Москва для меня родной город: я родилась в двух шагах от Кремля. С тех времён многое поменялось и продолжает меняться — наблюдать это очень интересно! Приходите: будем вместе разгадывать, что в Москве преобразилось, как и почему.

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