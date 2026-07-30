Мои заказы

От Воробьёвых гор до Кремля на теплоходе «Августина»

Вдоль парков к сердцу Москвы за 45 минут
Двухпалубный панорамный теплоход «Августина» пройдёт мимо красивейших достопримечательностей Москвы. Откроются виды на набережные, мосты, памятники, храмы и архитектурные ансамбли. Такой формат подойдёт и гостям, впервые посещающим столицу, и её жителям. На теплоходе есть всё необходимое для комфортного отдыха.
От Воробьёвых гор до Кремля на теплоходе «Августина»
От Воробьёвых гор до Кремля на теплоходе «Августина»
От Воробьёвых гор до Кремля на теплоходе «Августина»

Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Воробьёвы горы» — Новодевичий монастырь — Стадион «Лужники» и канатная дорога — Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук — Церковь Николая Чудотворца в Хамовниках — Парк Горького — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» и Парящий мост — Причал «Китай-город/Устьинский»

Организационные детали

  • Продолжительность 45 мин
  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Августина». На судне есть туалет, работает кафе-бар
  • Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта одной бутылки крепкого алкоголя на две персоны, при наличии чека из магазина. Посуда не предоставляется
  • Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
  • Детских билетов до 5 лет в одном заказе не должно быть больше, чем взрослых

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Детский посадочный, от 1 года до 6 лет, включительно, в одну сторону до Китай-города10 ₽
Взрослый, в одну сторону до Китай-города590 ₽
Детский, с 6 до 12 лет включительно, в одну сторону до Китай-города490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18967 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
читать дальшеуменьшить

мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «От Воробьёвых гор до Кремля на теплоходе «Августина»»

Экспресс-прогулка от парка «Зарядье» до Воробьёвых гор на теплоходе
На теплоходе
Канатная дорога
Круизы
1 час
3 отзыва
Групповая
Экспресс-прогулка от парка «Зарядье» до Воробьёвых гор на теплоходе
Полюбоваться must-see мегаполиса и его уютными зелёными парками с воды
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 15:34
Завтра в 11:47
590 ₽ за человека
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
На теплоходе
Канатная дорога
Круизы
2.5 часа
5 отзывов
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 15:05
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2.5 часа
21 отзыв
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Оценить открыточные виды столицы
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 16:14
Завтра в 11:47
590 ₽ за человека
По центру столицы от Зарядья до Воробьевых гор на панорамном теплоходе
На теплоходе
Канатная дорога
2.5 часа
43 отзыва
Групповая
По центру столицы от Зарядья до Воробьевых гор на панорамном теплоходе
Начало: Причал «Лужники Центральный»
Расписание: В 21:30 по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
10 ₽ за человека