Двухпалубный панорамный теплоход «Августина» пройдёт мимо красивейших достопримечательностей Москвы. Откроются виды на набережные, мосты, памятники, храмы и архитектурные ансамбли. Такой формат подойдёт и гостям, впервые посещающим столицу, и её жителям. На теплоходе есть всё необходимое для комфортного отдыха.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Воробьёвы горы» — Новодевичий монастырь — Стадион «Лужники» и канатная дорога — Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах — МГУ — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук — Церковь Николая Чудотворца в Хамовниках — Парк Горького — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» и Парящий мост — Причал «Китай-город/Устьинский»
Организационные детали
- Продолжительность 45 мин
- Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Августина». На судне есть туалет, работает кафе-бар
- Запрещено брать на борт свою еду и безалкогольные напитки. Можно приносить свой алкоголь, кроме пива, из расчёта одной бутылки крепкого алкоголя на две персоны, при наличии чека из магазина. Посуда не предоставляется
- Прогулка доступна для гостей с детскими колясками
- Детских билетов до 5 лет в одном заказе не должно быть больше, чем взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Детский посадочный, от 1 года до 6 лет, включительно, в одну сторону до Китай-города
|10 ₽
|Взрослый, в одну сторону до Китай-города
|590 ₽
|Детский, с 6 до 12 лет включительно, в одну сторону до Китай-города
|490 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18967 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «От Воробьёвых гор до Кремля на теплоходе «Августина»»
Групповая
Экспресс-прогулка от парка «Зарядье» до Воробьёвых гор на теплоходе
Полюбоваться must-see мегаполиса и его уютными зелёными парками с воды
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 15:34
Завтра в 11:47
590 ₽ за человека
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 15:05
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Оценить открыточные виды столицы
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 16:14
Завтра в 11:47
590 ₽ за человека
Групповая
По центру столицы от Зарядья до Воробьевых гор на панорамном теплоходе
Начало: Причал «Лужники Центральный»
Расписание: В 21:30 по расписанию
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
10 ₽ за человека